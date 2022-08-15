Как стоимость нефти влияет на акции, облигации и курс рубля

Если коротко, то влияние колоссальное. Дороже нефть — дороже акции, стабильнее себя чувствуют облигации, а рубль крепчает. Особо любознательные котлетеры и туземунщики могут провалиться в пост за подробностями.

Приглашаю в мой телеграм-канал про инвестиции на 11+ тысяч подписчиков, присоединяйтесь!

Нефтегаз занимает 15–20% ВВП России, а если говорить про экспорт, то 40–50%. Бюджет пополняется нефтерублями на 30–40%. Очевидно, что чем нефть дороже, тем доходы выше. Нефтегазовый сектор тянет за собой и другие сектора, хоть и не так очевидно.

Когда у государства много нефтерублей, оно заказывает больше госзаказов, нефтянка потребляет много электроэнергии, а также оборудования, и все нефтяные контрагенты тоже хорошо зарабатывают. Когда нефть дешёвая, нефтянка затягивает пояса и экономит, экономическая активность государства сокращается. Не зря Трамп (тот самый, которого ненавидят во всех подъездах России) указывал, что ошибка Байдена (тоже подъездного хулигана) в том, что он не уследил за ценами на нефть. Нефть — друг России.

Рубль X нефть

Нашу роднулечку хоть и называют деревянным, а не нефтяным, но курс зависит от цен на нефть. Чем дороже нефть, тем больше валюты получают экспортёры. Тем больше они продают доллароюаней. Тем крепче рубль. Тут всё предельно просто, но есть нюанс.

Если продавать слишком много валюты, то рубль станет слишком крепким. Поэтому существует бюджетное правило: при высокой цене нефти сверхдоходы направляются на покупку валюты в резервы, а при низкой — на продажу.

Акции X нефть

Нефтяники являются королями фондового рынка, а нефть — царицей полей, степей, заснеженных и промёрзших насквозь землельдов и морских глубин.

Всем очевидно, что при росте цен на нефть прибыль нефтяников растёт. Поскольку вес нефти в индексе Мосбиржи порядка 45–50% (остальную половину занимает Сбер), индекс сильно подвержен влиянию нефти. Но растут и другие акции, потому что всё связано с нефтью и доходами от её продажи. Ну или почти всё.

Обзоры акций нефтяников: Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз, Башнефть. Если богатеете на дивидендах, не пропустите новые обзоры!

Логично покупать акции, когда нефть дешёвая, ведь когда нефть подорожает, подорожают и акции? Да.

Облигации X нефть

Здесь связь вот прям совсем не очевидная. Но она есть. При низких ценах на нефть государство начинает больше занимать, рубль начинает слабеть, инфляция начинает расти. Вот прямо сейчас она растёт, даже если ЦБ этого не замечает. Когда заметит, влупит ключевую ставку 18%. Ой, так ведь уже. Короче говоря, сильно низкие цены на нефть приводят к тому, что облигации падают, поскольку растёт инфляция, а ЦБ повышает ключ.

Свежие разборы облигаций: Трансконтейнер, Самолёт, Аренза-ПРО, Мособлэнерго, Совкомбанк Лизинг. Если богатеете на купонах, присоединяйтесь.

Хорошее настроение X нефть

Как мы поняли, дорогая нефть — это хорошо, а если всё хорошо, то и настроение хорошее. Плохо, когда плохое настроение. А почему растут или падают цены на нефть? А там всё сложно: ценовые войны, закулисные игры, потребность стран-экспортёров в деньгах, спрос импортёров, геополитика, конфликты, санкции, эмбарго и вот это вот всё.

В общем, кто бы что ни говорил, но нефть держит в тонусе и акции, и рубль, и даже облигации.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.