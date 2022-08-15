Сочи дорожает быстрее всех, а Москва нет. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. В Сочи там рекорд по росту цен за квартал. А что в Москве? В прошлый раз я смотрел июнь–июль. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале (подписывайтесь). Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Под конец курортного сезона цены в объявлениях снова растут в надежде на опьянённых сочинских туристов, которым некуда девать деньги. Ну ничего, скоро сезон дождей, может быть, высокие цены смоются.

Сочи: июль → август

Первичка: 500к → 513к (+2,6%)

Вторичка: 333к → 348к (+4,5%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Цены в объявлениях стоят на месте, так что скидки придётся получать уже при общении с продавцами.

Москва: июль → август

Первичка: 380к → 380к (-0,1%)

Вторичка: 419к → 417к (-0,48%)

В Москве продано 46% площади, 54% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 28%. То есть, Москва-то продаётся более-менее активно, особенно Новая Москва.

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 294к, на 5к меньше июля.

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 155к за метр — рост на 2к за месяц.

312к за метр в Москве, без изменений за месяц. Исторический максимум. Опережает MREDC на 16к (но данные на 31 июля). По Краснодарскому краю средний ценник остался 176к. По всей РФ средняя 155 тысяч за метр.

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений.

Но в долларах всё стабильно. Около 3100 долларов за метр. Цены как в 2006 или в 2017. Вдвое дешевле пика 2008 года.

Сравнение с другими городами

Я традиционно смотрю ещё на объявления по СПб, Краснодару и Новороссийску. Цены в объявлениях на первичку и вторичку. Москва и Сочи, конечно, вне конкуренции.

Объявления

Москва: первичка 380к, вторичка 417к

Сочи: первичка 513к, вторичка 348к

СПб: первичка 261к, вторичка 216к

Новороссийск: первичка 201к, вторичка 152к

Краснодар: первичка 160к, вторичка 130к

Массовые льготные ипотеки закончились, а продавцы не хотят снижать цены.

Сочи возглавил рейтинг городов по росту цен на жильё во втором квартале

Есть исследование цен на вторичку от SRG, где цены ниже, чем в объявлениях. Во втором квартале 2024 Сочи возглавил рейтинг городов с населением от 300 тысяч жителей по росту средней цены метра на вторичке, подсчитали для РБК аналитики SRG. Рост на 6,44% до 264,9к. Это на 24% ниже цен в объявлениях.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 4,26 млн с июля 2021 (данные за 1 августа), на 1 сентября должно быть около 4,35 млн. Если считать, что квартира стоила 10 млн, теперь она стоит уже 14,75 млн. Месяц назад было 14,11! Важно отметить, что это цены в объявлениях, а в Сочи так много фейков, что реальные цены можно будет узнать только в активной фазе подбора. Ну а пока будем считать, что хватает на 12,91 метра! Если по данным SRG, то 16 метров. За эти деньги можно купить Tank 300 в максималке или двушку в Ульяновске.

Синим цветом — стоимость моей сферической квартиры в сочинском вакууме, а красным — мой финансовый результат. Август — прогноз. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры).

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