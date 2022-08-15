Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Не забываем про актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры. Ну и, собственно, дивиденды сентября:

Северсталь 1П2024

Купить до: 9 сентября

Дивиденд на акцию: 31,06₽

Дивдоходность: 2,24%

Первый клиент, и он есть в моём портфеле. Северсталь после 10,5% летом готовится выплатить 2,2% в сентябре. Приятно, что металлурги не только вернулись к выплатам, но и не забыли о промежуточных. Обзор Северстали тут.

ММЦБ 1П2024

Купить до: 13 сентября

Дивиденд на акцию: 5₽

Дивдоходность: 3,18%

Гема продолжает радовать дивидендами, хоть и скромными. Платит трижды в год (в 2024 году уже вторая выплата).

ТГК-14 1П2024

Купить до: 16 сентября

Дивиденд на акцию: 0,000456₽

Дивдоходность: 4,09%

ТГК-14 в 2023 году взял привычку платить трижды в год, вот и в этом году правило работает.

ФосАгро 1П2024

Купить до: 19 сентября

Дивиденд на акцию: 117₽

Дивдоходность: 2,16%

Продолжаем удобрять портфели дивидендами от ФосАгро, у меня в портфеле он тоже есть. К сожалению, промежуточный дивиденд очень маленький. Обзор ФосАгро тут.

Диасофт 1П2024

Купить до: 19 сентября

Дивиденд на акцию: 45₽

Дивдоходность: 0,91%

Брал ещё на IPO и продолжаю держать в портфеле. Хоть и скромно, но уже третий дивиденд за год от свежих айтишников. Не зря вышли на публичную арену.

Яндекс 1П2024

Купить до: 19 сентября

Дивиденд на акцию: 80₽

Дивдоходность: 2,09%

Яндекс занимает у меня в портфеле почётное место. Первый легендарный дивиденд от главного российского IT-гиганта сразу после переезда. Посмотрим, станет ли эта практика регулярной.

Ростелеком ао и ап 2023

Купить до: 26 сентября

Дивиденд на акцию: 6,06₽

Дивдоходность: 7,07% ао / 7,84% ап

С удовольствием держу в портфеле эту компанию. Последний годовой дивиденд по старой дивполитике. В будущем обещают платить больше. Обзор Ростелекома тут.

Черкизово 1П2024

Купить до: 26 сентября

Дивиденд на акцию: 142,11₽

Дивдоходность: 3,16%

Второй дивиденд за год наколбасили, будем надеяться, что такая практика вернулась к нам надолго.

Ашинский метзавод 1П2024

Купить до: 26 сентября

Дивиденд на акцию: 77₽

Дивдоходность: 56,41%

Ашинский завод взорвал дивидендное сообщество, объявив первый в истории дивиденд, ещё и настолько гигантский. Акции моментально полетели в космос, но эксперты говорят, что следующих дивидендов ждать можно будет примерно вечность.

Банк Санкт–Петербург ао и ап 1П2024

Купить до: 27 сентября

Дивиденд на акцию: 27,26₽ ао / 0,22₽ ап

Дивдоходность: 7,56% ао / 0,42% ап

Питерские традиционно заваливают дивидендами держателей обычки, а по префам предлагают сидеть и завидовать молча.

ТНС Энерго

Воронеж ао/ап 1П2024

Купить до: 30 сентября

Дивиденд на акцию: 7,88056778₽

Дивдоходность: 1,66% ао / 5,27% ап

Марий Эл ао/ап 1П2024

Купить до: 30 сентября

Дивиденд на акцию: 1,58490566₽

Дивдоходность: 2,64% ао / 2,69% ап

Ростов-на-Дону ао/ап 1П2024

Купить до: 30 сентября

Дивиденд на акцию: 0,104920183 ₽

Дивдоходность: 3,11% ао / 5,93% ап

Три публичных энергосбытовых компании ТНС попали на сентябрь по последнему дню покупки, Кубань попала уже на октябрь. У Воронежа и РнД на префы дивдоходность сильно больше, чем на обычку (при одинаковом номинале).

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