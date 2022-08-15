Почему у инвестора память как у студента, а зрение как у слепого котёнка?

Память у инвестора как у студента. Как только пары закончились, он уже не помнит, что там профессор рассказывал про научный коммунизм, а мозг работает только в двух направлениях: поскорее выпить пива и склеить пару чикуль из общаги соседнего ВУЗа.

Инвестор никогда не помнит, что было с рынком несколько дней назад. Если рынок в моменте растёт, значит он считает, что рост будет и дальше. Если рынок падает, то всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает.

Кроме памяти как у студента, у инвестора ещё и зрение как у слепого котёнка. А именно отсутствует сильнее чем напрочь. Не понимает, что ищет, а получает то, что и не искал. И зачастую находит приключения на свою пятую точку, потому что считает, что видит отлично. Видит перед собой какие-то графики, считает, что теханализ — это не сложнее, чем два пальца об асфальт.

Запомнили. А причины-то какие?

Во-первых, избирательное запоминание информации. Инвесторы склонны запоминать больше положительных результатов и меньше отрицательных, чем было на самом деле.

Во-вторых, подавление негативных воспоминаний. Негативные воспоминания могут нанести удар по самооценке, поэтому инвесторы неосознанно идут на самообман.

В-третьих, экстраполяция положительной динамики ближайшего прошлого. Инвесторы легко переносят на будущее положительную динамику ближайшего прошлого, забывая, что так бывает не всегда.

Ошибка выжившего — ещё одна проблема

«Ошибка выжившего» в инвестициях — это тип заблуждения, искажения информации или ошибочных выводов на основе предвзятой выборки данных. Суть такая: инвестором учитывается только информация о «выживших» (успешных), исключая «погибших» (не добившихся высоких результатов). Более того, в эпоху дешёвого доступа в интернет без паспорта стандартному индивиду сложно отделить ложь от правды, поэтому инвестор может действовать не как инвестор, а как импульсивный игрок казино, потребляя непроверенную информацию, не нагружая свой мозг и память.

Если инвестор хочет себя причислить к тем, кто может обыграть рынок, ключевым словом здесь будет слово «обыграть». Инвестиции — это не игра. А кто их так воспринимает, почему-то забывает о сотнях других более быстрых способах расстаться с деньгами.

Ну и главная причина

Это пара ребят в тёмных очках с нейролизаторами. Их нанимают рептилоиды с планеты Нибиру, прилетевшие к нам ради золота, чтобы инвесторы не помнили о том, кто на самом деле владеет всей финансовой базой на Земле.

Они пробираются в высшие эшелоны власти, становятся влиятельными и богатыми членами общества и начинают продавливать свои интересы, а также стирать инвесторам память.

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