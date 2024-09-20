Россияне счастливы лишь на 20%. А сколько нужно денег для счастья?

Сколько волка ни корми, он в лес смотрит. А сколько россиянам зарплату ни поднимай, они хотят в три раза больше. Го смотреть, сколько денег людям нужно для счастья!

Суперджоб узнал у сограждан, сколько денег им нужно для счастья, результаты интересные, нужно лишь уточнить, что такое счастье, а также прикинуть, как реальность коррелирует с желаниями.

Счастье — состояние, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации. Также является эмоцией. Формула счастья = глубокое удовлетворение жизнью + максимум положительных эмоций + минимум негативных эмоций.

Сколько люди зарабатывают и что исследовали?

Медианная (не средняя) зарплата в 2024 году по данным СберИндекса составляет порядка 60 000 рублей до НДФЛ (52 200 после налогов). Выходит, что люди счастливы на 20%.

Суперджоб провёл исследование и узнал, сколько денег людям нужно для счастья. Оказалось, что среднестатистическому россиянину для счастья нужно 250 000 рублей в месяц. Полгода назад хватило бы 215 000, а за год запросы россиян выросли на 25% (с 200 000). У счастья тоже есть инфляция.

В опросе принимали участие жители свыше 500 населенных пунктов старше 18 лет. Я не принимал, некогда было, писал посты в своем телеграм-канал про инвестиции. В общем опросе участвовали 2 500 респондентов, ещё 20 500 — в опросе населения крупных городов и городов-миллионников. В Москве и Санкт-Петербурге на вопросы ответили по 1 500 человек, в остальных мегаполисах — по 500.

Чьё счастье дороже всего?

На первом месте по цене счастья — Москва, здесь для счастья нужно 276 000 в месяц. Второе место занял Владивосток с 270 000. Далее Ростов-на-Дону (257 000), Тюмень (253 000) и Красноярск (250 000). Санкт-Петербург занял лишь 11-е место в рейтинге, разделив его с Казанью (240 000). Самое дешёвое счастье в Кирове (190 000), Рязани и Кемерово (210 000).

Мужское счастье на 15% дороже женского — 270 000 и 230 000 соответственно. Молодёжи до 24 лет денег нужно меньше, чем людям старше 45 лет: 185 000 и 260 000 в месяц.

Икс 3 и даже икс 4

Любопытная закономерность есть между текущим уровнем доходов и хотелками. Сколько бы человек ни получал, хочется примерно в три–четыре раза больше. Например, при доходе до 50 000 уровень счастья оценивается в 200 000. А при доходе в 100 000 люди хотят 310 000. Сколько бы ни было, для счастья всегда будет мало.

Совсем кукухой народ поехал? А вот и нет. Зарплаты растут, а значит счастья можно будет достичь через несколько лет. Минэк сказал, что уже через 3 года зарплаты вырастут на 35%.

К 2027 году среднемесячная номинальная зарплата россиян, то есть до вычета НДФЛ, но с учётом премий и надбавок, вырастет до 119 296 рублей (103 787 после налогов). Это на 35 процентов выше, чем текущий показатель, который составляет 88 285 рублей (76 807 после налогов).

Нюанс: инфляция за 3 года составит тоже около 35%, а то и больше (ничем не подкреплённое оценочное суждение). Так что так.

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