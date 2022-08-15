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Инвестиции

Жилье в Москве самое недоступное среди мегаполисов. А в Сочи — среди всех городов. Что произошло с ценами на недвижку в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Москва — самый недоступный город по стоимости недвижимости среди мегаполисов, а Сочи — вообще по всей стране. В прошлый раз я смотрел июль–август. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.
Жилье в Москве самое недоступное среди мегаполисов. А в Сочи — среди всех городов. Что произошло с ценами на недвижку в этих городах за месяц?
Photo: Alex 0101, Unsplash

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи. Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Несмотря на конец курортного сезона, высокие цены не покидают черноморское побережье, а остаются среди пальм. И даже продолжают расти.

Сочи: август → сентябрь

  • Первичка: 513к → 525к (+2,3%)

  • Вторичка: 348к → 349к (+0,3%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Цены в объявлениях стоят на месте, так что скидки придётся получать уже при общении с продавцами.

Москва: август → сентябрь

  • Первичка: 380к → 383к (+0,8%)

  • Вторичка: 417к → 415к (-0,5%)

В Москве продано 45% площади, 55% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 27%.

Данные отсюда: https://наш.дом.рф/аналитика/реализация_строящихся_квартир

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 297к, на 3к больше августа. 

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 168к за метр — рост на 1к за месяц.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

342к за метр в Москве, +10к за месяц. Исторический максимум. Опережает MREDC на 45к (но данные на 31 августа). По Краснодарскому краю средний ценник остался 161к.

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Но в долларах всё стабильно. 3 070 долларов за метр.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 283 968 рублей (+2,41% за месяц). В Москве ​​— 321 959 рублей. Эти цены выглядят намного привлекательнее, чем цены в объявлениях.

Семейные льготные ипотеки исчерпали лимиты

По данным Дом РФ на середину сентября, общие лимиты семейной ипотеки исчерпаны на 92%: выдано 5 418,5 млрд рублей из 5 900. Скорее всего, лимиты скоро обновят, и льготников снова смогут привлекать в созаёмщики.

Москва — самый недоступный город по стоимости жилья среди мегаполисов

В ЦИАН посчитали доступность жилья, и оказалось, что среди всех мегаполисов самая недоступная недвижимость в Москве. Методология доставляет, но всё же: считали, сколько нужно откладывать среднемесячную зарплату, чтобы накопить на среднюю однокомнатную квартиру площадью 38 метров. В Москве нужно 8 лет.

Сочи — самый недоступный город по стоимости жилья среди всех городов

Если же говорить про Сочи, который не является мегаполисом, то там ЦИАН ничего не считал, потому что и так всё предельно понятно. К тому же весной уже другие аналитики посчитали, что Сочи вне конкуренции. Там методология была похожая: считали, сколько лет нужно копить на 54-метровую квартиру втроём! 7 лет и 8,5 месяцев. Одному — в три раза дольше.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 4,33 млн с июля 2021 (данные за 1 сентября), на 1 октября должно быть около 4,7 млн.

По ценам объявлений хватает на 13,5 метров. По ценам от SRG хватает на 16,5 метров. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).

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