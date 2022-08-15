Жилье в Москве самое недоступное среди мегаполисов. А в Сочи — среди всех городов. Что произошло с ценами на недвижку в этих городах за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Москва — самый недоступный город по стоимости недвижимости среди мегаполисов, а Сочи — вообще по всей стране. В прошлый раз я смотрел июль–август. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи. Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Несмотря на конец курортного сезона, высокие цены не покидают черноморское побережье, а остаются среди пальм. И даже продолжают расти.

Сочи: август → сентябрь

Первичка: 513к → 525к (+2,3%)

Вторичка: 348к → 349к (+0,3%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Цены в объявлениях стоят на месте, так что скидки придётся получать уже при общении с продавцами.

Москва: август → сентябрь

Первичка: 380к → 383к (+0,8%)

Вторичка: 417к → 415к (-0,5%)

В Москве продано 45% площади, 55% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 27%.

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 297к, на 3к больше августа.

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички. Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 168к за метр — рост на 1к за месяц.

342к за метр в Москве, +10к за месяц. Исторический максимум. Опережает MREDC на 45к (но данные на 31 августа). По Краснодарскому краю средний ценник остался 161к.

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений.

Но в долларах всё стабильно. 3 070 долларов за метр.

В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 283 968 рублей (+2,41% за месяц). В Москве ​​— 321 959 рублей. Эти цены выглядят намного привлекательнее, чем цены в объявлениях.

Семейные льготные ипотеки исчерпали лимиты

По данным Дом РФ на середину сентября, общие лимиты семейной ипотеки исчерпаны на 92%: выдано 5 418,5 млрд рублей из 5 900. Скорее всего, лимиты скоро обновят, и льготников снова смогут привлекать в созаёмщики.

Москва — самый недоступный город по стоимости жилья среди мегаполисов

В ЦИАН посчитали доступность жилья, и оказалось, что среди всех мегаполисов самая недоступная недвижимость в Москве. Методология доставляет, но всё же: считали, сколько нужно откладывать среднемесячную зарплату, чтобы накопить на среднюю однокомнатную квартиру площадью 38 метров. В Москве нужно 8 лет.

Сочи — самый недоступный город по стоимости жилья среди всех городов

Если же говорить про Сочи, который не является мегаполисом, то там ЦИАН ничего не считал, потому что и так всё предельно понятно. К тому же весной уже другие аналитики посчитали, что Сочи вне конкуренции. Там методология была похожая: считали, сколько лет нужно копить на 54-метровую квартиру втроём! 7 лет и 8,5 месяцев. Одному — в три раза дольше.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 4,33 млн с июля 2021 (данные за 1 сентября), на 1 октября должно быть около 4,7 млн.

По ценам объявлений хватает на 13,5 метров. По ценам от SRG хватает на 16,5 метров. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).

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