Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на октябрь, ведь что? Малый дивидендный сезон в самом разгаре! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды октября:

Авангард 1П2024

Купить до: 1 октября

Дивиденд на акцию: 34,7₽

Дивдоходность: 4,36%

Авангарда у меня в портфеле нет, из банков есть Сбер и Совком. А дивиденды Авангард платит исправно.

ТНС Кубань 1П2024

Купить до: 3 октября

Дивиденд на акцию: 20,14₽

Дивдоходность: 4,31%

Ничего не понимаю в миллионах ТНС-ов. У меня в портфеле отсутствуют.

Инарктика 1П2024

Купить до: 3 октября

Дивиденд на акцию: 10₽

Дивдоходность: 1,5%

Говорят, рыба то болеет, то ещё что-то, но на дивиденды хватает. Я не держу у себя в портфеле.

Займер 1П2024

Купить до: 3 октября

Дивиденд на акцию: 12,02₽

Дивдоходность: 6,72%

Займеру готов только дать в долг, акций в портфеле нет.

НКХП 1П2024 + нераспр.

Купить до: 4 октября

Дивиденд на акцию: 30,43₽

Дивдоходность: 3,69%

Пекари очень стабильно платят скромные дивиденды. Но у меня нет в портфеле.

Делимобиль 1П2024

Купить до: 4 октября

Дивиденд на акцию: 1₽

Дивдоходность: 0,42%

Делимобиль кое как в плюс начала работать, и уже дивиденды. Компания нравится, но у меня в портфеле нет акций, только облигации.

Татнефть ао и ап 1П2024

Купить до: 7 октября

Дивиденд на акцию: 38,2₽

Дивдоходность: 5,95%

Акции Татнефти есть у меня в портфеле акций, целевая доля 5%. С удовольствием получу нефтерубли.

Новатэк 1П2024

Купить до: 10 октября

Дивиденд на акцию: 35,5₽

Дивдоходность: 3,41%

Акции Новатэка тоже есть в моём портфеле акций, целевая доля 10%, так что газорубли тоже получу. Несмотря на траблы, Новатэк продолжает радовать инвесторов.

Селигдар 1П2024

Купить до: 10 октября

Дивиденд на акцию: 4 или 2₽

Дивдоходность: 6,86 или 3,43%

Селигдар скоро определится с размером золотых дивидендов.

Новабев 1П2024

Купить до: 10 октября

Дивиденд на акцию: 12,5₽

Дивдоходность: 1,81%

Наливайка платит скромно, но часто. У меня в портфеле нет.

Газпром нефть 1П2024

Купить до: 11 октября

Дивиденд на акцию: 51,96₽

Дивдоходность: 7,24%

Акции Газпром нефти с удовольствием присутствуют в моём портфеле акций, их целевая доля 5% — один из моих любимых нефтяников и дойная корова Газпрома.

ММК 1П2024

Купить до: 16 октября

Дивиденд на акцию: 2,949₽

Дивдоходность: 5,53%

ММК — классные ребята, но у меня в портфеле есть только НЛМК и Северсталь.

Алроса 1П2024

Купить до: 17 октября

Дивиденд на акцию: 2,49₽

Дивдоходность: 4,46%

Акции Алросы у меня в портфеле есть с целевой долей 3%. Времена для акционеров не самые радужные, но дивиденды призваны их скрасить.

Евротранс 1П2024

Купить до: 17 октября

Дивиденд на акцию: 4,32₽

Дивдоходность: 2,95%

Бензоколонку в портфеле не держу, предпочитаю добытчиков нефти, а не подлодки.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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