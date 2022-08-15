Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды октября:
Авангард 1П2024
Купить до: 1 октября
Дивиденд на акцию: 34,7₽
Дивдоходность: 4,36%
Авангарда у меня в портфеле нет, из банков есть Сбер и Совком. А дивиденды Авангард платит исправно.
ТНС Кубань 1П2024
Купить до: 3 октября
Дивиденд на акцию: 20,14₽
Дивдоходность: 4,31%
Ничего не понимаю в миллионах ТНС-ов. У меня в портфеле отсутствуют.
Инарктика 1П2024
Купить до: 3 октября
Дивиденд на акцию: 10₽
Дивдоходность: 1,5%
Говорят, рыба то болеет, то ещё что-то, но на дивиденды хватает. Я не держу у себя в портфеле.
Займер 1П2024
Купить до: 3 октября
Дивиденд на акцию: 12,02₽
Дивдоходность: 6,72%
Займеру готов только дать в долг, акций в портфеле нет.
НКХП 1П2024 + нераспр.
Купить до: 4 октября
Дивиденд на акцию: 30,43₽
Дивдоходность: 3,69%
Пекари очень стабильно платят скромные дивиденды. Но у меня нет в портфеле.
Делимобиль 1П2024
Купить до: 4 октября
Дивиденд на акцию: 1₽
Дивдоходность: 0,42%
Делимобиль кое как в плюс начала работать, и уже дивиденды. Компания нравится, но у меня в портфеле нет акций, только облигации.
Татнефть ао и ап 1П2024
Купить до: 7 октября
Дивиденд на акцию: 38,2₽
Дивдоходность: 5,95%
Акции Татнефти есть у меня в портфеле акций, целевая доля 5%. С удовольствием получу нефтерубли.
Новатэк 1П2024
Купить до: 10 октября
Дивиденд на акцию: 35,5₽
Дивдоходность: 3,41%
Акции Новатэка тоже есть в моём портфеле акций, целевая доля 10%, так что газорубли тоже получу. Несмотря на траблы, Новатэк продолжает радовать инвесторов.
Селигдар 1П2024
Купить до: 10 октября
Дивиденд на акцию: 4 или 2₽
Дивдоходность: 6,86 или 3,43%
Селигдар скоро определится с размером золотых дивидендов.
Новабев 1П2024
Купить до: 10 октября
Дивиденд на акцию: 12,5₽
Дивдоходность: 1,81%
Наливайка платит скромно, но часто. У меня в портфеле нет.
Газпром нефть 1П2024
Купить до: 11 октября
Дивиденд на акцию: 51,96₽
Дивдоходность: 7,24%
Акции Газпром нефти с удовольствием присутствуют в моём портфеле акций, их целевая доля 5% — один из моих любимых нефтяников и дойная корова Газпрома.
ММК 1П2024
Купить до: 16 октября
Дивиденд на акцию: 2,949₽
Дивдоходность: 5,53%
ММК — классные ребята, но у меня в портфеле есть только НЛМК и Северсталь.
Алроса 1П2024
Купить до: 17 октября
Дивиденд на акцию: 2,49₽
Дивдоходность: 4,46%
Акции Алросы у меня в портфеле есть с целевой долей 3%. Времена для акционеров не самые радужные, но дивиденды призваны их скрасить.
Евротранс 1П2024
Купить до: 17 октября
Дивиденд на акцию: 4,32₽
Дивдоходность: 2,95%
Бензоколонку в портфеле не держу, предпочитаю добытчиков нефти, а не подлодки.
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