15 лучших дивидендных акций РФ: кто заплатит до 19% за год?

При ключевой ставке в 19% рынок акций чувствует себя довольно скверно. Но котлетеры и туземунщики понимают, что после чёрной полосы обязательно будет белая, а помимо дивдоходности, и сами акции тоже будут расти. Итак, великолепная пятнашка лучших дивидендных акций. Смотрим прогноз на ближайшие 12 месяцев по дивидендам от УК ДЪ.

Итак, 15 акций, у которых самая высокая прогнозная дивдоходность на ближайшие 12 месяцев. Прогноз основан на текущих показателях, дивидендной политике и великом авосе.

Сургутнефтегаз-п SNGSP

Прогнозные дивиденды: 10,3 рублей

Дивидендная доходность: 18,84%

Все свидетели кубышки покрываются мурашками, когда слышат про дивиденды Сургута. Правда будут они почти через год — летом 2025. Если будут. У меня в портфеле есть немного СНГ-ап и СНГ-ао. Несмотря на «то густо, то пусто», средняя дивдоходность отличная. Лишь бы нефть не дешевела.

Займер ZAYM

Прогнозные дивиденды: 30,8 рублей

Потенциальная дивдоходность: 17,51%

Кроме того, что МФО — штука крайне рискованная, Займер может выплатить дивидендами более 17%. Во всём остальном не вижу пока никакого позитива. Я и в IPO не участвовал, и в своём портфеле акций его не держу.

НЛМК NLMK

Прогнозные дивиденды: 23,67 рубля

Потенциальная дивдоходность: 17,29%

Один из моих любимых металлургов, правда не такой, как Северсталь. Тем не менее, ждём от него щедрости. В портфеле присутствует.

МТС MTSS

Прогнозные дивиденды: 35 рублей

Потенциальная дивдоходность: 17,01%

Дойная корова АФК Системы не сможет бросить хозяина до тех пор, пока не перестанет мычать. У меня в портфеле есть небольшая доля.

Лукойл LKOH

Прогнозные дивиденды: 1135,88 рубля

Потенциальная дивдоходность: 16,46%

Нет в этом мире ничего стабильнее, чем дивиденды Лукойла. Он у меня в портфеле всегда в топ-5 по доле.

Магнит MGNT

Прогнозные дивиденды: 819,7 рублей

Потенциальная дивдоходность: 16,21%

Инфляция вверх, цены вверх, а дивиденды всё равно вниз. Ещё и приходится спонсировать Динамо Мх. Но у меня в портфеле есть Магнитик, а ещё есть магниты на холодильнике.

Евротранс EUTR

Прогнозные дивиденды: 20,31 рублей

Потенциальная дивдоходность: 15,51%

Бензоколонка и любимая игрушка спекулянтов. У меня в портфеле нет, есть немного облигаций.

Транснефть-п TRNFP

Прогнозные дивиденды: 208 рубля

Потенциальная дивдоходность: 15,43%

Трубопровод тоже хорошо работает, тоже может выплатить 15%. Хорошая компания, но у меня и её нет. Жаль.

ММК MAGN

Прогнозные дивиденды: 6,72 рубля

Потенциальная дивдоходность: 15,35%

И Магнитка тоже может выплатить 15%, но я тоже не держу её акции. Хватает НЛМК и Северстали.

Совкомфлот FLOT

Прогнозные дивиденды: 15 рублей

Потенциальная дивдоходность: 15,28%

Советский коммунистический флот (или как правильно — напишите) возит углеводороды, вот и дивидендами может привезти 15,5%. Лишь бы рубль дешевел, а нефть дорожала. У меня пока нет акций Совкомфлота, есть экспортёры.

Россети Центр MRKC

Прогнозные дивиденды: 0,0596 рубля

Потенциальная дивдоходность: 14,97%

Сетевики из центра решили по мнению аналитиков обойти по дивдоходности всех коллег, даже Центр и Приволжье. У меня всё равно нет никого из них.

Банк СПб BSPB

Прогнозные дивиденды: 54,3 рубля

Потенциальная дивдоходность: 14,84%

Питерского банка у меня в портфеле нет, но есть Сбер — великая зелёная кэш-машина.

Газпром нефть SIBN

Прогнозные дивиденды: 101,86 рубля

Потенциальная дивдоходность: 14,67%

Газовая нефть тоже радует инвесторов дивидендами, акция в моём портфеле присутствует.

Татнефть TATN/TATNP

Прогнозные дивиденды: 94,71 рубля

Потенциальная дивдоходность: 14,66%

Про Татнефть можно сказать примерно то же самое, что про Лукойл и ГПН, акция в моём портфеле занимает своё почётное место.

ЛСР LSRG

Прогнозные дивиденды: 100 рублей

Потенциальная дивдоходность: 14,33%

Знаете прорабов, которые платят дивиденды? Да, это ЛСР. Только вот мутки мутные мутят мажоры, так что в портфеле не держу. Так-то 15% ожидают.

Кто ещё: Башнефть, Хэдхантер, Россети разные, Сбербанк, МТС Банк, РусАгро, Северсталь, Роснефть. От них ждём от 12% до 15%.

А вы от кого ждёте самых жирных дивидендов, котлетеры и туземунщики?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.