Доллар по 95, разгон инфляции, стагнация в недвижке. Дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Что-то временно, а что-то вечно. Например, растущая инфляция или ослабление рубля, который продолжает укреплять бакс. Еще и недвижка под шумок не собирается дешеветь. Бодримся, узнаем также про крипту, дождливый дивидендный сезон, новости-айпиовости, новые облигации и другие события. Приятного чтения!

Курс на укрепление доллара

Рубль продолжает укреплять доллар. Изменение: 94,31 → 95,00 руб. за доллар (курс ЦБ 92,71 → 94,87). Юань 13,28 → 13,44 (ЦБ 13,21 → 13,41).

Доллар на неделе пробивал 95 даже по курсу ЦБ. Главная валюта для расчётов с восточными партнёрами тоже подросла. Вместе с ростом цен на нефть это хорошо (правда не зарплатам в рублях).

Продолжаем наблюдать и кусать локти, что не взяли юань по 11. Сейчас покупать деньги уже поздно (но это не точно). Всегда можно юаневые или квазидолларовые облигации взять. Ну вы и сами знаете.

Конец всплытия

Индекс Мосбиржи снизился после трёхнедельного роста, всплытие всё. Возможно, пока поживём в боковике 2600–2900, но это не точно. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 858 до 2 804. На индекс влияет малый дивидендный сезон, инвесторы уже богатеют на дивидендах, а акции снижаются на гэпах. Кроме этого, высокие ставки, инфляция, геополитика, нефть, и валюта тянут индекс в разные стороны.

Долларовый РТС существенно упал с 971 до 931! Уровень стал ещё приятнее, почти что долларовое днище — чуть-чуть до 900.

Дивиденды

Отсеклись: ТНС’ы, Авангард, Займер, Инарктика, Делимобиль, НКХП. Впереди есть кое-что поинтереснее. Лично я теперь жду Татнефть, Новатэк, Алросу и ГПН.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: РегионСпецТранс, Парк Сказка, Бизнес Альянс, Экспобанк, ГПБ Финанс, Россиум. Я поучаствовал в Сказке.

На очереди: АБЗ-1, Монополия, Ульяновская область, Делимобиль, Россети, Алроса и другие. В Монополии и Делимобиле планирую участвовать. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI пробил дно, Минфин берёт в долг много денег, тут всё просто, изменение 101,95 → 100,16. Новый минимум с марта 2022. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижимость не дешевеет

Индекс MREDC остался на 299к за метр. Эксперты говорят, что растёт спрос из-за ожидания повышения ключа. Ну это уже за гранью здравого смысла. Ипотека под 20–23% (в среднем сейчас 21,9%) и так уже максимально недоступна, откуда там спрос, как думаете?

Стагнация на рынке недвижки

В Яндекс Недвижке говорят, что ожидания снижения цен на вторичку пока не оправдались. Покупатели и продавцы остаются в некоторой неопределенности и будут наблюдать за дальнейшей динамикой ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам. Все замерли в ожидании. Покупатели не хотят дорого, продавцы не хотят дёшево. Сочи традиционно дорожает, несмотря ни на что.

Крипта

Биткоин перешёл от роста к снижению — уже традиционно. Эфир относительно битка выглядит традиционно слабее. Мой криптопортфель снизился с 1530 до 1410 долларов. Я его пополнил на 50 USD, стало 1460.

Криптоэксперты ждут биткоин по 50к. Было бы хорошо, но лучше по 40к.

Новости-айпиовости

Аренадата провела IPO на 2,7 ярда. Я не участвовал, но там и смысла в итоге-то не было, по 5% люди получили аллокацию. В первую неделю торгов рост составил 10% — довольно успешно вышло для всех. В рамках SPO ТГК-14 собрала заявки. Я не участвую.

А вот это просто шикарно. SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы — 23 млн рублей. Мдауш. А разговоров-то было.

СПБ Биржа запланировала провести не менее пяти IPO в 2025 году. Только не уточнила, кто есть на примете. Пока лишь ГК Элемент там айпиокнулся.

Инфляция снова ускорилась

Инфляция с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября. Спасибо росту цен на авиабилеты. Ну ничего, в октябре ещё что-нибудь подорожает, так что инфляция продолжит разгон.

Что ещё?

Золото 2712 — рекорд. Brent 78 — гуд. Зато рис дешевеет.

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков выросла до 18,71% годовых, сообщает ЦБ.

X5 вернётся на биржу лишь в 2025 году.

Акции Магнита упали на 7%. Инвесторы ждали оферты, но её не будет.

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