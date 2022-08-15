Инвестируй в таблетку. IPO Ozon Фармацевтика

Российский рынок болеет. А что поделать, такова селяви (читай жёсткая ДКП), падают все, кому не лень, и спасти его может только супергерой в маске! Ну или можно пить таблетку. А то эти оголтелые инвесторы участвуют в любой движухе кроме голодовки. Симулятор дурки, известный как биржа, этому всячески способствует.

Смотрим, что по новому IPO фармы Озон Фармацевтика. Кстати, не так давно ведь было IPO Промомеда, прошло успешно по верхней границе, на данный момент купить акции можно дешевле цены размещения.

Кто такие?

Озон Фармацевтика — это фарма, никак не связанная с маркетплейсом Озон, а один из двух ведущих производителей лекарственных препаратов в России. Занимает первое место в стране по производству дженериков. Имеет два завода в Самарской области, биотехнологическая производственная площадка с фокусом на разработке и производстве препаратов биосимиляров. Ещё одна площадка строится, там будут производить препараты от онкологии и аутоиммунных болезней.

Компания глубоко диверсифицирована и обладает самым широким портфелем лекарственных средств среди всех производителей. Растёт быстрее рынка. Хорошие показатели рентабельности при комфортном уровне долговой нагрузки позволяют инвестировать в наукоёмкие проекты и будущий прибыльный рост. Звучит круто.

Показатели

Посмотрим финансы за 1П2024 и последние 12 месяцев (LTM) по подсчётам Артёма Тузова из ИВА Партнерс. Выручка в 1П2024 выросла на 63% с 7,7 млрд до 12,6 млрд, LTM 24,6 млрд. EBITDA выросла в 1П2024 в 2,7 раза с 1,9 млрд до 5 млрд, LTM 10,2 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла в 1П2024 с 24% до 40%, по LTM 41,7%.

Чистая прибыль выросла в 1П2024 в 4,4 раза с 0,6 млрд до 2,9 млрд, LTM 6,2 млрд. Рентабельность по чистой прибыли в 1П2024 выросла с 8% до 23%, LTM 25,3%. Долговая нагрузка низкая, показатель Чистый долг/EBITDA 0,8 — снизилась в 2 раза с начала года.

Бизнес растёт, долговая нагрузка низкая. В отличие от всё того же Промомеда, где Чистый долг/EBITDA был 2,6. Российская фарма успешно проходит кризисные периоды, из года в год показывая хорошие темпы роста, пользуется поддержкой государства, в первую очередь в области инвестиций и развития локального производства препаратов и субстанций.

Дивиденды

Высокая прибыльность и стабильность позволяют радовать акционеров дивами. В 2022 году выплатили 1,3 млрд, а в 2023 году дивы выросли на 23% и составили 1,6 млрд рублей.

Компания намерена поддерживать уровень долговой нагрузки по соотношению Чистый долг/EBITDA в диапазоне от 1 до 2, что обеспечит возможность распределения не менее 25% от чистой прибыли на выплату дивидендов по дивполитике. По ней же 50% при нулевом показателе, 35% до 1, а если больше 3, то без дивидендов. Разумно. Но дивдоходность низкая, можно ожидать в районе 2–3%.

IPO

Озон Фарма планирует привлечь с помощью допэмиссии 3–3,5 млрд (30–35 рублей за акцию, в лоте 10 штук), скорее всего это будет 3,5 по верхней границе с 10% free-float. Деньги будут направлены в капитал компании (сделка cash-in — гуд) на развитие. Капитализация без учёта допки составит до 35 млрд, с допкой до 38,5.

Прогнозные мультипликаторы EV/EBITDA 24П 3,9–4,4 и P/E 24П 5,8-6,8. Не слишком разбираюсь в фарме от слова совсем, но выглядит очень и очень неплохо. Оценка ниже Промомеда, но он делает уникальные препараты (могут стрельнуть), а Озон делает дженерики, так что справедливо.

Очень вероятно, что IPO успешно пройдёт по верхней границе с переподпиской, аллокацию дадут небольшую, сильного роста на старте не будет, всё же рынок сложный. Я скорее всего поучаствую, но кратного чуда точно не жду. Хотя уже некоторые аналитики наанализировали рост в 3 раза за наносекунду, на подобные аргументы внимание не обращаю.

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