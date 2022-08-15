Лучшие дивидендные акции из нефтегазового сектора от аналитиков Сбера

Здравствуйте, мои маленькие любители чёрного золота и дивидендов. У кого какая любимая нефтяная компания? Лично у меня Лукойл, также уважаю Роснефть за Восток Ойл. А кого больше всех любят аналитики Сбера? Посмотрим на их топ.

На Мосбирже 6 основных нефтяных компаний, две газовые, а также парочка связанных с транспортировкой углеводородов. Это Лукойл, Газпром нефть, Роснефть, Татнефть, Башнефть, СНГ, Газпром, Новатэк, Транснефть и Совкомфлот. Я даже уже сравнивал всех нефтяников друг с другом в отдельном посте.

На Русснефть, Мегион, Ятэк и прочих мало кто в принципе смотрит кроме фанатов четырнадцатый эшелонов, так что аналитики Сбера проделали гигантскую работу, выбрав три лучшие компании. Они ждут, что в последнем квартале у нефтяных компаний может упасть прибыль и денежный поток, если нефть будет дешеветь, а рубль будет дорожать. Как мы с вами видим, если нужно, рубль будет стоить столько, сколько захочется. С ценами на нефть всё сложнее.

Господа и дамы из SberCIB (Сбер Корпоративный и Инвестиционный Банкинг) сделали свой выбор в пользу следующих акций:

Лукойл

Потенциальная дивдоходность: 15%

Дивиденды в 2025 году могут составить около 1 000 рублей на акцию, дивдоходность — 15%. Таргет по цене — 9 550 рублей. Лично у меня акции Лукойла в портфеле в топ-5 с целевой долей 10%.

Транснефть

Потенциальная дивдоходность: 21%

Новая инвестиционная программа компании особенно не повлияет на размер свободного денежного потока. Также Транснефть может увеличить коэффициент дивидендных выплат до 75% с 2025 года, что даст доходность 21%. Таргет по цене — 2 350 рублей. У меня в портфеле акций Транснефти нет.

Татнефть

Потенциальная дивдоходность: 16–17%

Для высоких дивидендов компании не хватает свободного денежного потока. Если у неё получится снизить капиталовложения до 125–140 млрд рублей в год, свободный денежный поток превысит 200 млрд рублей, и компания перенаправит эти деньги на дивиденды, дивдоходность может вырасти до 16–17%. Таргет по цене — 890 рублей. Вероятен ли такой сценарий? Посмотрим. У меня акции Татнефти в портфеле имеются с целевой долей 5%.

Вы на каких нефтяников сильнее всего рассчитываете, котлетеры и туземунщики?

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