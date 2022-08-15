Пассивный доход 100 000 рублей в месяц — как получить?

Омномном, пассивный доход — звучит вкусно. Никто от такого не откажется, но не все знают, сколько для этого нужно вложить. Итак, во что и сколько нужно вложить, чтобы получать пассивный доход 100 000 рублей в месяц в течение года?

Депозиты

Пусть будет под 17–18% без капитализации. Почему под 17–18%, а не под 20–22%? Потому что 20–22% банки дают с капитализацией, а без капитализации будет меньше. Всегда. В любом банке.

Нужно получить: 1 200 000 чистыми или 1 350 000 до налогов за год (свыше 190 000).

Необходимая сумма: от 7,5 млн (под 18% без капитализации)

Нюансы: 7,5 млн останутся через год 7,5 млн. Банк может накрыться, но есть страховка на 1,4 млн по одному банку.

Дивидендные акции

Дивидендные акции в диверсифицированном портфеле дадут в ближайший год в районе 9–12% дивидендной доходности. Может получиться больше, может получиться меньше — это же акции, кто-то готов за них поручиться кроме экспертов-аналитиков?

Нужно получить: 1 200 000 чистыми или 1 380 000 до налогов.

Необходимая сумма: от 11,5 до 15,3 млн

Нюансы: что-то может пойти не так. Или так. И дивдоходность может измениться, и цена акций тоже. Кроме того, дивиденды будут поступать неравномерно. Риски, надеюсь, все понимают.

Корпоративные облигации

Доходность по корпоративным облигациям достаточно высокого качества находится в пределах от 20% до 22%, но нужно смотреть на текущую купонную доходность. Если собрать диверсифицированный портфель из флоатеров и фиксов, не самый ленивый инвестор получит сейчас 20% до налогов. В ОФЗ меньше.

Нужно получить: 1 200 000 чистыми или 1 380 000 до налогов.

Необходимая сумма: около 6,9 млн.

Нюансы: нужно заморочиться и разобраться. Через год стоимость фиксов может вырасти или упасть, флоатеры останутся примерно на том же уровне. Можно поймать дефолт(ы).

Квартира

Квартиры под сдачу — любимый вид инвестиций в России. Разве что вклады популярнее. Но доходность довольно низкая, поэтому на квартиру придётся потратиться. Зато можно не платить налоги (на самом деле нельзя, но если что, я просто слышал, что кто-то сказал, что можно). Доходность 4–5–6%.

Нужно получить: 1 200 000 чистыми.

Необходимая сумма: около 24 млн.

Нюансы: недвижимость в перспективе дорожает (в рублях), при дорогой ипотеке (как сейчас) аренда тоже повышается, так как спрос на съём растёт, а в ипотеках падает. При хорошем стечении обстоятельств доходность может быть и 8–10%. При плохом — квартиранты разрушат хату и свалят, придётся тратиться на ремонт. В общем, риски есть. Разброс большой, но середина в районе 5%. Опять же, можно сдавать официально и не очень.

Что ещё?

Коммерческая недвижимость может давать в районе 10–12%. Замещающие, валютные и юаневые облигации дают примерно столько же. Так что 10–12 млн в таких инструментах дадут сотку в месяц, а также могут вырасти сами активы. Говорят, что кладовки дают 15%. Не разбираюсь в этом.

Есть всякие экзотические варианты типа сдать автомобиль/лодку или есть тот же краудлендинг (займы бизнесу). Про финансовые пирамиды и заработки на тотализаторах не буду говорить.

Некоторые виды бизнеса могут приносить пассивный доход, но в большинстве случаев он будет максимально активным. Нужно либо вложить много сил, либо много денег, либо и того, и другого. Можно написать бестселлер или сделать посещаемый сайт, на котором продавать рекламу — это то, что лично мне пришло в голову. Но я бы не назвал такие доходы пассивными.

Если знаете что-то ещё, делитесь идеями, на чём можно получать пассивный доход.

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