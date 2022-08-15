Где дивиденды, Магнит? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Магнита

Сегодня о притягивании денег. Магнит. Но не простой, а дивидендный. Смотрим на лидера российского ритейла.

Магнит — сеть супермаркетов, номер 1 по количеству магазинов. Основан в 1994 году в Краснодаре Сергеем Галицким, владевшим и управлявшим компанией до 2018 года. С 2021 года крупнейший акционер — инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова. Более 30 тысяч магазинов, 360 тысяч сотрудников. Магниту принадлежит Дикси, а также ряд других магазинов, в том числе есть сети косметики и аптек. Также недавно был куплен KazanExpress.

Дивидендная политика

Проблема в том, что в дивидендной политике нет конкретной формулы расчёта дивидендов. Согласно этой самой политике Магнита, дивиденды выплачиваются только из чистой прибыли по РСБУ, полученной за соответствующий период.

Но компания регулярно выплачивает дивидендную зарплату акционерам, стараясь её увеличивать.

История дивидендов

В 2022 и 2023 годах Магнит дивиденды не платил, но до этого с 2009 зарплата ежегодно капала акционерам. В 2024 выплаты возобновились. В далёком 2012 году дивиденд был 44 рубля, а в 2024 году выплатили 824 рубля на акцию. Неплохой рост! Самая большая дивдоходность была в 2021 году — 13,9% (785 рублей).

Если же посмотреть на 2009 год, то платили 0,6% (6 рублей). Кто бы что ни говорил, но Магнит притягивает к себе любителей богатеть.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 1,9%, 4%, 1,8%, 6,7%, 4,4%, 8,3%, 13,9%, 0%, 0%, 12,2%

Средняя доходность за 10 лет: 5,32%

Средняя дивдоходность низкая, но сейчас сеть уже разрослась до таких размеров, что начала генерить дивы в промышленных масштабах. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%, у Интер РАО — 5,32%, у Татнефти-п — 9,81%, у Новатэка — 3,85%.

Ближайшие дивиденды

Ближайшие дивиденды будут предположительно в январе за 9 месяцев, а потом финальные за год в июне–июле. По данным аналитиков из УК Доход каждый дивиденд может быть в районе 410 рублей или дважды по 7,2%. В 2024 обе выплаты за 2023 уже были.

Последний отчёт

Посмотрим МСФО за 1П2024. Тут всё не так уж и однозначно. Розничная выручка выросла на 20%, вся выручка выросла на 19% до 1460 млрд. EBITDA снизилась на 6%, а чистая прибыль — на 40%. Рентабельность по EBITDA снизилась до 5,3% (-1,4%). Магнит ударился в маркетинг и поднял расходы на ФОТ.

Рост чистых процентных расходов на 12% также негативно повлиял на прибыль. Ставки высокие, на них зарабатывает Мосбиржа, но не должники. Без учёта курсовых разниц чистая прибыль снизилась на 12% — уже не так грустно, как 40%.

Показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 1,4 против 1 на конец 2023 и 0,7 на 1П2023. Капекс на логистику и редизайн магазинов сделали своё чёрное дело, но инвестиции принесут профит позже. Магнит фокусируется на ускорении роста. Очень солидно растёт выручка, но это влечёт за собой инвестиции.

Магнит, несмотря на гигантские размеры, не останавливается на развитии. Это может негативно сказаться на дивидендах, но в среднесрочной перспективе, а тем более в долгосрочной, должно сказаться на акциях позитивно.

Такое мы берём?

Я беру, у меня целевая доля Магнита 5% в портфеле акций наравне с Татнефтью, Северсталью, Газпром нефтью и Яндексом. На падении/обвале/коррекции акции выглядят привлекательнее, чем на своих пиках. Продолжаю покупать.

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