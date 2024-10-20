Рубль летит в ад, а биткоин на Луну. Падение спроса на недвижку, IPO, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

На небе только и разговоров, что об ослаблении рубля, инфляции и о том, каков предел мечтаний Эльвиры Сахипзадовны — 20% или больше? Пока биткоин летит на Луну, рубль продолжает лететь куда-то в ад. Туда же устремились и индексы. Зато инфляционные ожидания выросли до нового рекорда!

Устраивайтесь поудобнее, читайте про недвижку, облигации, дивиденды и другие важные новости недели.

Рубль продолжает лететь в ад

Доллар всё ещё не может добраться до 100, но старается. Изменение: 95,81 → 96,71 руб. за доллар (курс ЦБ 96,06 → 96,41). Юань 13,46 → 13,38 (ЦБ 13,47 → 13,46). Замер на месте.

Доллар приближался к 99, но что-то его удержало. Немного дешевеет нефть, так что это нормально, что рубль обесценивается. Ещё и инфляция! Рубль точно наметил себе посещение глубокого ада.

Как инвестировать в валюте? Можно юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации взять. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Вы расстроили индекс

Индекс Мосбиржи колбасило всю неделю, но в итоге он расстроился и показал снижение третью неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 754 до 2 751. Тут ещё и дивгэпы были, так что нормально. Заседание по ключу все ждут, там будет что-то более-менее (скорее менее) понятно.

Долларовый РТС упал с 903 до 899! Уйти сильно ниже ему мешает мощное сопротивление. В долларах наш индекс очень дешёвый.

Несмотря на мой энтузиазм, индексы могут сходить ниже. Вероятно, уровень недостаточно хорош по сравнению с депозитами под 20–22%. Приток средств ограничен, и когда они пойдут активнее, неизвестно. До разворота ДКП может пройти ещё много времени.

Дивиденды

Отсеклись: ММК, Алроса, ЕвроТранс. Объявились ЭсЭфАй и Авангард — они продолжают радовать инвесторов, хотя не сказать, что эти акции популярны. Кто-то держит?

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: ПСБ, Делимобиль, МТС, Остров Машин, Байсэл, Садко, Норникель, Р-Вижн, АйДиКоллект, Дом РФ, Атомэнергопром и другие. Я поучаствовал в Делимобиле.

На очереди: ВсеИнструменты (от 1,4 млн), Акрон, Совкомбанк, ВТБ Лизинг, Ростелеком, Дельта Лизинг, Россети, Аренза ПРО, Симпл, ГТЛК. Пока что интересными выглядят Симпл и ГТЛК, буду участвовать точно. Аренза тоже хороший купон должна дать. Инструменты заломили такую минималку, что только на вторичке можно будет присмотреться. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI на дне: 100,93 → 99,99. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, почти 17% YTM. Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Не спрос рождает предложение в недвижимости

Индекс MREDC вырос с 297к до 298к за метр. Недвижка дешеветь не собирается. Льготники и безльготники, но с льготами от застройщиков что-то там потихоньку покупают.

Объем нераспроданного жилья в новостройках России с отменой общей льготной ипотеки вырос на 4,2%. Больше всего на ДВ (+8,5%) и в Приволжье (+7,4%). В Москве +4,4%. Рост нераспроданного жилья в новостройках происходит на фоне снижения темпов продаж застройщиками. Так, в Новой Москве, по данным аналитиков агентства недвижимости Метриум, за квартал продажи уменьшились более чем на треть, а по России в целом, по данным Дом РФ, упали вдвое.

Биткоин летит на Луну

Биткоин летит на Луну: он отлично вырос за неделю, даже доходил до 69к. Мой криптопортфель чуть вырос с 1480 до 1600 долларов. А вот эфир растёт слабо. Было бы здорово снова увидеть биткоин по 54к.

Пассивный доход 100 000 рублей в месяц — как получить?

Какая сумма в каком из активов принесёт 100 000 рублей пассивного дохода в месяц? Эффективнее всего именно в данный момент будут корпоративные облигации. А самую большую сумму для получения такого дохода придётся потратить на квартиру. Посчитал и написал в отдельном материале — читайте!

Новости-айпиовости

Разместился Озонфарм. Я не участвовал, да и ничего не потерял. Акции теперь можно купить дешевле.

30 октября начнутся торги Ламбунизом под тикером LMBZ. Сомнительная история четырнадцатого эшелона.

В Минфине допустили возможность 10 IPO и SPO госкомпаний до 2030 года. Из имён пока что только Дом РФ. К слову, месяц назад называлось число 30, а теперь только 10. Ну вот так вот.

Инфляционные ожидания растут

Недельная инфляция замедлилась до 0,12%. В годовом выражении 8,51% (неделей ранее — 8,52%). Показатель инфляционных ожиданий населения вырос с 12,5% в сентябре до 13,4% в октябре. Текущее значение стало максимальным за 2024. Это может свидетельствовать о том, что ЦБ не ограничится ключом 20%. 21–22% всё реальнее.

Что ещё?

Цена нефти Brent опустилась ниже $73

Цены на золото снова обновили рекорд

Посчитал доходность фондов денежного рынка

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Софтлайн запланировала обратный выкуп 5% акций

Мосбиржа запустит торги платиной и палладием в рублях с 21 октября

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