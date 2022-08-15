Топ-7 дивидендных акций на конец 2024 года от Альфа-Инвестиций

Год потихоньку начинает заканчиваться, даже свежевыпавший снег об этом как бы намекает. Самое время начать думать о дивидендах под ёлку. Альфа-Инвестиции спрогнозировали 0,9 трлн рублей дивидендов в ноябре-декабре и выбрали 7 самых интересных акций под дивиденды.

Альфа-аналитики считают, что в четвёртом квартале интересны акции компаний, чьи выплаты в следующие 12 месяцев сохранятся на том же уровне или вырастут.

Естественно, не обошлось без нефтяников. Их сильно больше половины, несмотря на нестабильные цены на нефть.

Лукойл

Начинаем с нефти. Дивдоходность в следующие 12 месяцев может превысить 15%. В интересах акционеров может быть использована и чистая денежная позиция — это около 870 млрд рублей или свыше 1000 рублей на акцию. За 9 месяцев 2024 года в Альфе ждут дивиденды в размере 575 рублей на акцию. У меня в портфеле акции Лукойла есть с целевой долей 10%.

Газпром нефть

Продолжаем нефтью. За 2023 год компания направила 75% прибыли на дивиденды, но может платить и больше в интересах убыточного Газпрома. Суммарная дивдоходность за 2024 год способна превысить 15%. За 1 полугодие недавний дивиденд составил 52 рубля на акцию, а за 9 месяцев выплата может составить ещё около 25 рублей. ГПН в портфеле держу, целевая доля 5%.

Роснефть

И снова нефть. Долгосрочный потенциал роста добычи обеспечивает проект Восток Ойл. При этом Роснефть стабильно распределяет 50% прибыли на дивиденды. Доходность за 2024 год может превысить 14% (двумя выплатами по полугодиям). Ожидают дивиденды за полугодие в размере 36,6 рублей, как у совершенно здоровой компании. Наравне с Лукойлом Роснефть должна занимать в моём портфеле 10%.

Татнефть

О, эчпочмак. Впрочем, тоже нефть. За 2023 год компания направила 70% чистой прибыли на дивиденды, но велика вероятность, что выплаты поднимутся до 80–90%. В таком случае суммарная дивидендная доходность за 2024 год может превысить 15%. За полугодие компания выплатит 38,2 рубля на оба типа акций. Как и ГПН, целевая доля в моём портфеле акций 5%. И эчпочмаки люблю, вкусное.

Транснефть-ап

Не нефть, но транспортировка нефти. Устойчивый бизнес, мало зависящий от цен на нефть. Компания способна стабильно выплачивать дивиденды с доходностью более 12%. Менеджмент упоминал, что компания может перейти на промежуточные выплаты, тогда дивиденды за полгода могли бы составить 114 рублей. Но могут и не перейти. У меня акций нет, но могли бы быть.

Хэдхантер

Вот теперь точно не нефть. Впрочем, нефтяные вакансии там точно есть. До конца года или в 1 квартале 2025 года HH может выплатить дивиденды из нераспределённой прибыли прошлых лет в размере около 675 рублей на акцию, что соответствует доходности 15%. Для акционеров растущей IT-компании это весомый бонус в дополнение к регулярным дивидендам на уровне 8%. Подумываю добавить HH к себе в портфель, но пока не довелось.

ЭсЭфАй

Холдинг может кратно увеличить размер выплат в этом году за счёт роста прибыли и благодаря погашению казначейского пакета акций. Аналитики Альфы ждут, что компания продолжит наращивать выплаты в будущем, а также в перспективе может монетизировать свою долю в ВСК Страховании через IPO. 8,34% уже объявлены. ЭсЭфАй когда-то у меня в портфеле был, но сейчас нет.

У вас что есть в портфелях, котлетеры и туземунщики? Появилось желание добавить что-то новенькое?

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