Тетра Пак по-русски или дурилка картонная? IPO Ламбумиз

Ламинированные бумажные изделия знаете? Именно так расшифровывается название Ламбумиз. Предприятие по производству упаковки для молока и не только проделало долгий путь с 1972 года, и вот 52 года спустя выходит на биржу. Посмотрим на отечественный Тетра Пак и на его перспективы.

Итак, производитель упаковки для молока и молочных продуктов Ламбумиз идёт на Мосбиржу с ценой на уровне от 425 до 460 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8 млрд до 8,7 млрд рублей без учёта средств, привлечённых в рамках IPO.

Кто такие?

Ламбумиз — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Известен производством популярных треугольных пакетов для молока. Сомнительно, но окэй.

Производит упаковку, а также одноразовую посуду и другие картонные изделия. Больше всего — коробки с крышками для молока и кефира. Остальное мало. Производит неасептическую упаковку, хочет производить более крутую асептическую.

У компании уже имеется определённая репутация. Ламбумиз разместил облигации с офертой, перед офертой в 2021 году снизил купон с 13,5% до 9,5%, заявки по оферте были на 17,54 млн, но выкупил Ламбумиз только на 2,8, сказав, что это не по его вине так вышло. В июне 2024 года выпуск был погашен, теперь можно попробовать взять денег с IPO.

Показатели

Выручка компании по МСФО составила 2,6 млрд рублей за 2023 год, что на 1,1% ниже уровня 2022 года, а к выручке 2021 рост составил 120%. Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 0,3 млрд рублей, что в 3,7 раза выше значений за 2022 год. EBITDA 465 млн.

За 1П2024 года выручка Ламбумиз составила 1,4 млрд рублей, рост на 15,3% г/г. Чистая прибыль выросла на 16,8%. У компании практически отсутствует чистый долг, он равен 5 млн рублей. EBITDA 560 млн.

Балансовая стоимость активов компании составляет 2 млрд рублей, однако менеджмент полагает, что рыночная оценка имущества превышает 6 млрд.

Дивиденды

В соответствии с принятой дивидендной политикой, компания может направлять на выплату дивидендов от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ. Не нашёл вменяемых цифр, когда и сколько, ну да ладно. Этим летом Ламбумиз уже заранее очистился от дивидендов в преддверии IPO после того, как ничего не выплачивал несколько лет. Так что не уверен, что дивидендная политика направлена на повышение благосостояния акционеров, как написано на их сайте. Впрочем, кто знает, кто знает. Я не экстрасенс. Знаю только, что дивиденды будут от 0% до 2%.

IPO

Ценовой диапазон IPO — 425–465 рублей за акцию. Капитализация от 8,8 почти до 10 млрд с учётом допэмиссии. Тикер LMBZ отправится прямиком в третий эшелон. Сбор заявок с 23 до 29 октября 2024 года. Старт торгов на Московской бирже 30 октября. Сделка cash-in, то есть привлечённые средств пойдут на развитие компании. Доля бумаг в свободном обращении по итогам размещения может составить около 10–12%.

Мультипликаторы ламинируются довольно высокие. P/E 25, EV/EBITDA 15. Основной стратегический план развития — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса для размещения нового производства упаковки и расширения мощностей. Я-то уж подумал по мультипликаторам, что они собрались стать ИТ-компанией. Ну удачи им.

Я полагаю, что Ламбумиз сможет повторить, а то и превзойти успех ЕвроТранса или даже Кристалла. Или их вместе взятых. Успех ВТБ повторить вряд ли получится, но кто знает. Участвовать не буду. Пусть участвуют аналитики, которые насчитали, что выручка вырастет в 3,5 раза за 4 года. Даже если это и случится, всё равно дороговато будет. Не удивлюсь, если IPO не состоится, как уже было с китайцами (КИФА). Или состоится, но по нижней границе и не полностью.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в акции и облигации, финансы и недвижимость.