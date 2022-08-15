Ключевая ставка 21%, доллар не по 100, недвижка рухнула (нет). Дивиденды, крипта, бонды. Воскресный инвестдайджест

Повышение ключевой ставки способно вызвать головную боль, головокружение, тревогу или ухудшить сон инфляции. Теперь-то она точно начнёт снижаться, но это не точно. Доллар уже испугался и подорожал. Дивиденды Лукойла, облигации, крипта, недвижимость и вот это вот всё — уже в дайджесте. Го!

Без трёх сто

Доллар продолжает подбираться к 100. Изменение: 96,71 → 97,00 руб. за доллар (курс ЦБ 96,41 → 96,66). Юань 13,38 → 13,50 (ЦБ 13,46 → 13,50). Как дела, рубль?

Нефть немного растёт, но какая там нефть, когда растёт инфляция? Интересно, как скоро доллар закрепится выше ста рублей за одну грязную зелёную бумажку.

Как инвестировать в валюте? Можно взять юаневые, замещающие или квазидолларовые облигации. Они сейчас дают неплохой дисконт, нивелирующий падение рубля, доходность может быть выше 12%+ в валюте.

Нам ниже!

Цепь необратимых событий запущена, лифт с акциями опять едет вниз. Индекс Мосбиржи показал снижение четвёртую неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX за неделю с 2 751 до 2 660. Дело и в слёзной дивдоходности, и в экономике. Инфляция работает так, что дорожает всё, но только не бизнес.

Долларовый РТС упал с 899 до 865! Я говорил, что 900 — очень дёшево, но нет, не очень;) Ладно, на 800 так на 800.

Впрочем, я говорил, что индексы могут сходить ниже на повышении ключа. Депозиты сколько там уже дают? 25%? Или больше? До разворота ДКП может пройти ещё много времени. А раньше до этого расти некуда.

Дивиденды

Никто не отсекался, но дивидендов ждём всё больше. Обозначили свои амбиции Лукойл, Полюс, Северсталь, ВУШ, Инарктика, КуйбышевАзот. Я жду Лукойл и Северсталь.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка? Значит пора размещать облигации.

Разместились/собрали заявки: Камаз, ВТБ Лизинг, Ростелеком, Дельта лизинг, ВсеИнструменты, Россети, Автоассистанс, Совкомбанк, Вкусно, Корякэнерго, Акрон и другие. Только в Совкомбанке поучаствовал.

На очереди: Аренза-ПРО, Симпл, Кокс, ГТЛК. Пока негусто. Но скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI на новом дне: 99,99 → 98,44. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ, 17% YTM (а будет ещё больше). Флоатеры и корпоративные фиксы тоже покупаю.

Недвижка, падать-то будем?

Индекс MREDC рухнул с 298к аж до 297к за метр. Недвижка дешеветь не собирается. Что за психи покупали при ключе 19%? Те, которые ждали 21%?

Рыночная ипотека и при КС 15% недоступна, что уж говорить про 21%. Движение идёт в сторону увеличения первоначального взноса. Но цены пока не снижают, несмотря на то, что эксперты говорят, что снизят. Доля рыночной ипотеки будет и дальше снижаться, а прорабы будут придумывать новые методы стимулирования спроса.

Набиуллина заявила о начале снижения цен на рынке новостроек, правда она не сказала, на сколько. Цены на первичном рынке начали снижение как по России в целом, так и в некоторых регионах.

Биткоин

Биткоин притормозил рост и не смог пойти выше 69к. Мой криптопортфель чуть упал с 1600 до 1540 долларов. Пока не докупал, вдруг подешевле будет.

Рынок криптовалют столкнулся с волатильностью на фоне обвинений против компании Tether и обострения конфликта Ирана и Израиля.

Новости-айпиовости

Русский Тетра Пак, он же картонная дурилка, выходит на IPO с мультипликаторами айтишников. Такое не берём, подробный обзор в отдельном посте.

Ключ на 21

Ключевая ставка 21% — что тут ещё добавить? Все всё понимают. Набиуллина пригрозила, что может поднять и выше. Инфляционные ожидания растут. Ну а как можно снизить инфляцию-то? Эксперты, подскажите. Эльвира Сахипзадовна сказала также, что у ключевой ставки нет максимальной точки.

Зато растут ставки по вкладам и накопительным счетам. Если кто-то ещё не открыл вклад под 20%, можно под 22%, а то и выше.

Что ещё?

Русагро хочет уйти с Мосбиржи в декабре и вернуться в марте.

Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем около 7% в капитале Мосбиржи.

ЦИАН сказал, что хочет платить дивиденды.

Минфин в шоке от ключа и не может разместить ОФЗ.

Т-Капитал разблокировал активы инвесторов в фондах на 3,5 млрд.

Побывал на Смартлаб конф, было круто.

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