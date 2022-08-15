Дивиденды ноября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на ноябрь, ведь что? Малый дивидендный сезон продолжается! Скромно богатеем на промежуточных дивидендах.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды октября.

Т-Банк 9м2024

Купить до: 22 ноября

Дивиденд на акцию: 92,5₽

Дивдоходность: 3,84%

Тинёк возобновил выплаты, которых не было с 2021 года. У меня в портфеле он есть, но мало, из банков наибольшая доля в Сбере и Совкомбанке. Будем надеяться, что практика выплаты дивидендов продолжится.

ЭсЭфАй 9м2024

Купить до: 28 ноября

Дивиденд на акцию: 113,8₽

Дивдоходность: 8,47%

Инвестиционный холдинг SFI продолжает баловать инвесторов дивидендами. Круто, когда инвесторы делятся дивидендами с инвесторами, иначе к чему это всё? У меня в портфеле его нет, но есть Европлан, который входит в Холдинг.

Авангард 9м2024

Купить до: 29 ноября

Дивиденд на акцию: 68,16₽

Дивдоходность: 8,09%

Уже третий дивиденд в 2024 году, суммарно пробили 16% — мощно! Авангарда у меня в портфеле нет, как сказал выше, основные банки у меня — это Сбер и Совком. Дивиденды Авангард платит исправно, пусть продолжает.

Инарктика 9м2024

Купить до: 29 ноября

Дивиденд на акцию: 20₽

Дивдоходность: 3,38%

Четвёртый дивиденд за год, правда все они небольшие, и суммарно в районе 8%. В целом, хороший улов для тех, у кого рыбка есть в портфелях. У меня в портфеле Инарктики нет. Надеюсь, рыба у них болеть не будет, а инвесторов компания и впредь будет баловать дивидендными деликатесами.

Всего четыре компании, которые хотят порадовать инвесторов дивидендами. Но в декабре будет намного больше.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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