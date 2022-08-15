Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?

Посмотрим, кто есть, а главное — кто как платит дивиденды. Также посмотрим на рост акций за последние 5 лет.
Сбербанк-ао
У Сбера на бирже обычные и привилегированные акции. Раньше префы были значительно дешевле, в последнее время цены примерно одинаковые. Дивиденды уже 10 лет платятся (если платятся) одинаковые и по тем, и по другим. Дивполитика предполагает щедрость со стороны Грефа (официального апдейта пока нет).
Кредитный рейтинг: AAA
Дивдоходность за 5 лет: 6,43%, 5,84%, 0%, 10,49%, 10,52%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,65%
Рост акций за 5 лет: 5,15%
Сбер — машина по зарабатыванию денег, постоянно выходит свежая отчётность, и она всегда позитивная. Греф обещает, что всё будет хорошо.
ВТБ
Пока Костин у руля ВТБ, высокие дивиденды лишь во влажных мечтах миноритариев. Изменится ли это когда-нибудь — кто бы знал. По дивполитике…. а, да плевал Костин на эту вашу дивполитику.
Кредитный рейтинг: AAA
Дивдоходность за 5 лет: 2,26%, 2,9%, 0%, 0%, 0%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 1%
Рост акций за 5 лет: -63,85%
Покупать акции ВТБ в долгосрок можно только от безысходности. Примерно как скормить деньги хряку.
Банк СПб-ао
Банк СПБ платит по обычным акциям значительно лучше, чем по привилегированным. Разница кратная. Так что смотрим обычные. Дивдоходность за последние годы очень высокая. Дивполитика предполагает 20%+ от прибыли.
Кредитный рейтинг: AA-
Дивдоходность за 5 лет: 5,73%, 6,04%, 11,41%, 19,41%, 13,85%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,89%
Рост акций за 5 лет: 583%
Однозначно, это лучший банк на Мосбирже за последние 5 лет. Возможно, и дальше будет ракетить (но это не точно). Главное не перепутать и не купить префы.
Т-Банк
Т-Банк вернулся к выплате дивидендов и в целом выглядит интересно, а ещё он слился с Росбанком, который Мосбиржу как раз и покидает, становясь филиалом Т-Банка. Однажды дивы были по распискам, теперь по православным акциям. Кроме того, у акций неплохая история роста.
Кредитный рейтинг: AA-
Дивдоходность за 5 лет: 0,7%, 0,5%, 0%, 3,73%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 1,44%
Рост акций за 5 лет: 108%
Есть мнение, что Т-Банк будет наращивать дивидендные выплаты, чтобы инвесторы богатели.
Авангард
Авангард в 2023 году выплатил рекордные дивиденды, ранее же они были более чем скромные. Но позитивная динамика продолжилась и в 2024 году. Дивполитика предполагает регулярные выплаты. Но банк маловат, конечно, надёжность тоже не самая высокая.
Кредитный рейтинг: BB+
Дивдоходность за 5 лет: 2,09%, 5,37%, 1,66%, 13,93%, 16,19%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 7,85%
Рост акций за 5 лет: 38,69%
РосДорБанк
Дорожники постепенно наращивают выплаты, не пропуская дивиденды из года в год. По политике 25%+ от прибыли. Банк очень маленький и с низким рейтингом, так что на любителя. Ну и акции не растут.
Кредитный рейтинг: BB-
Дивдоходность за 5 лет: 2,75%, 4,96%, 5,83%, 5,79%, 7,77%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 5,42%
Рост акций за 5 лет: -9,69%
Кузнецкий
Кузнец платит через раз. Правда в 2023 и 2024 годах заплатил, будем надеяться, что и дальше будет платить. Но банк мелкий, региональный, с низкой диверсификацией. За такими нужен глаз да глаз. Хочет платить 50% от прибыли по дивполитике.
Кредитный рейтинг: BB
Дивдоходность за 5 лет: 0%, 4,83%, 0%, 7,56%, 4,22%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 3,32%
Рост акций за 5 лет: 52,6%
Приморье
Очередной небольшой региональный банк, зато дивиденды платит регулярно. Рейтинг низкий. В дивполитике нет чётких цифр. Но хочет стараться. Тоже сильно так на любителей.
Кредитный рейтинг: BB-
Дивдоходность за 5 лет: 0%, 2,4%, 9,8%, 5,5%, 5%
Средняя дивдоходность за 5 лет: 4,54%
Рост акций за 5 лет: 94,74%
Тёмные и не очень лошадки
Кроме этих товарищей, на Мосбирже есть ещё четыре банка. Два из них появились недавно: Совкомбанк и МТС Банк. Первый мне нравится, он уже раз платил 7,87%. МТС Банк после IPO только валился вниз.
И два старожила. Уралсиб после завершения санации выглядит очень даже ничего, тоже успел отдивидендиться на 10,53% (просто никто от него ничего не ждал). Ну и самый непонятный банк — МКБ, который не платит дивиденды вот уже 5 лет.
Что по итогу?
А по итогу видим, что всех порвал Банк СПб с обычными акциями. Главный аутсайдер — ВТБ (хуже ваших самых страшных ночных кошмаров в 7 раз). Перспективнее всего может оказаться Т-Банк, а также лично мне очень нравится Совкомбанк. Ну и Сбер — это классика (не ВТБ, он только в их рекламе классика). Собственно, у меня в портфеле только эти три банка и есть.
На мелкие банки с низким рейтингом я не смотрю в принципе, но среди них выделяются Авангард и Приморье. Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие банки котлетите?
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