Дивидендные акции банков на бирже: кто платит больше?

Инвесторы знают, что в Сбер инвестировать можно, нужно и полезно для инвестиционного портфеля. Также они знают, что от ВТБ нужно держаться подальше. Посмотрим все банки и сравним, есть ли какой-то банк на Мосбирже интереснее, чем Сбербанк.

Посмотрим, кто есть, а главное — кто как платит дивиденды. Также посмотрим на рост акций за последние 5 лет.

Сбербанк-ао

У Сбера на бирже обычные и привилегированные акции. Раньше префы были значительно дешевле, в последнее время цены примерно одинаковые. Дивиденды уже 10 лет платятся (если платятся) одинаковые и по тем, и по другим. Дивполитика предполагает щедрость со стороны Грефа (официального апдейта пока нет).

Кредитный рейтинг: AAA

Дивдоходность за 5 лет: 6,43%, 5,84%, 0%, 10,49%, 10,52%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 6,65%

Рост акций за 5 лет: 5,15%

Сбер — машина по зарабатыванию денег, постоянно выходит свежая отчётность, и она всегда позитивная. Греф обещает, что всё будет хорошо.

ВТБ

Пока Костин у руля ВТБ, высокие дивиденды лишь во влажных мечтах миноритариев. Изменится ли это когда-нибудь — кто бы знал. По дивполитике…. а, да плевал Костин на эту вашу дивполитику.

Кредитный рейтинг: AAA

Дивдоходность за 5 лет: 2,26%, 2,9%, 0%, 0%, 0%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 1%

Рост акций за 5 лет: -63,85%

Покупать акции ВТБ в долгосрок можно только от безысходности. Примерно как скормить деньги хряку.

Банк СПб-ао

Банк СПБ платит по обычным акциям значительно лучше, чем по привилегированным. Разница кратная. Так что смотрим обычные. Дивдоходность за последние годы очень высокая. Дивполитика предполагает 20%+ от прибыли.

Кредитный рейтинг: AA-

Дивдоходность за 5 лет: 5,73%, 6,04%, 11,41%, 19,41%, 13,85%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 9,89%

Рост акций за 5 лет: 583%

Однозначно, это лучший банк на Мосбирже за последние 5 лет. Возможно, и дальше будет ракетить (но это не точно). Главное не перепутать и не купить префы.

Т-Банк

Т-Банк вернулся к выплате дивидендов и в целом выглядит интересно, а ещё он слился с Росбанком, который Мосбиржу как раз и покидает, становясь филиалом Т-Банка. Однажды дивы были по распискам, теперь по православным акциям. Кроме того, у акций неплохая история роста.

Кредитный рейтинг: AA-

Дивдоходность за 5 лет: 0,7%, 0,5%, 0%, 3,73%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 1,44%

Рост акций за 5 лет: 108%

Есть мнение, что Т-Банк будет наращивать дивидендные выплаты, чтобы инвесторы богатели.

Авангард

Авангард в 2023 году выплатил рекордные дивиденды, ранее же они были более чем скромные. Но позитивная динамика продолжилась и в 2024 году. Дивполитика предполагает регулярные выплаты. Но банк маловат, конечно, надёжность тоже не самая высокая.

Кредитный рейтинг: BB+

Дивдоходность за 5 лет: 2,09%, 5,37%, 1,66%, 13,93%, 16,19%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 7,85%

Рост акций за 5 лет: 38,69%

РосДорБанк

Дорожники постепенно наращивают выплаты, не пропуская дивиденды из года в год. По политике 25%+ от прибыли. Банк очень маленький и с низким рейтингом, так что на любителя. Ну и акции не растут.

Кредитный рейтинг: BB-

Дивдоходность за 5 лет: 2,75%, 4,96%, 5,83%, 5,79%, 7,77%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 5,42%

Рост акций за 5 лет: -9,69%

Кузнецкий

Кузнец платит через раз. Правда в 2023 и 2024 годах заплатил, будем надеяться, что и дальше будет платить. Но банк мелкий, региональный, с низкой диверсификацией. За такими нужен глаз да глаз. Хочет платить 50% от прибыли по дивполитике.

Кредитный рейтинг: BB

Дивдоходность за 5 лет: 0%, 4,83%, 0%, 7,56%, 4,22%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 3,32%

Рост акций за 5 лет: 52,6%

Приморье

Очередной небольшой региональный банк, зато дивиденды платит регулярно. Рейтинг низкий. В дивполитике нет чётких цифр. Но хочет стараться. Тоже сильно так на любителей.

Кредитный рейтинг: BB-

Дивдоходность за 5 лет: 0%, 2,4%, 9,8%, 5,5%, 5%

Средняя дивдоходность за 5 лет: 4,54%

Рост акций за 5 лет: 94,74%

Тёмные и не очень лошадки

Кроме этих товарищей, на Мосбирже есть ещё четыре банка. Два из них появились недавно: Совкомбанк и МТС Банк. Первый мне нравится, он уже раз платил 7,87%. МТС Банк после IPO только валился вниз.

И два старожила. Уралсиб после завершения санации выглядит очень даже ничего, тоже успел отдивидендиться на 10,53% (просто никто от него ничего не ждал). Ну и самый непонятный банк — МКБ, который не платит дивиденды вот уже 5 лет.

Что по итогу?

А по итогу видим, что всех порвал Банк СПб с обычными акциями. Главный аутсайдер — ВТБ (хуже ваших самых страшных ночных кошмаров в 7 раз). Перспективнее всего может оказаться Т-Банк, а также лично мне очень нравится Совкомбанк. Ну и Сбер — это классика (не ВТБ, он только в их рекламе классика). Собственно, у меня в портфеле только эти три банка и есть.

На мелкие банки с низким рейтингом я не смотрю в принципе, но среди них выделяются Авангард и Приморье. Ну а вы, котлетеры и туземунщики, в какие банки котлетите?

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