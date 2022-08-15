Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти

Продолжаю третий сезон святого рандома с покупкой российских акций. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из индекса Мосбиржи. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯

Список для рандома на третий сезон повторяет индекс Московской биржи IMOEX: Алроса, Астра, Аэрофлот, БСП, ВК, ВТБ, Газпром, Глобалтранс, Европлан, Икс 5, Интер РАО, Лукойл, Магнит, Мечел, МКБ, ММК, Мосбиржа, Мосэнерго, МТС, НЛМК, Новатэк, Норникель, Озон, ПИК, Позитив, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, РусАгро, Русал, РусГидро, Самолёт, Сбер, Северсталь, Селигдар, Система, Совкомфлот, СНГ, Татнефть, Т-Банк, Транснефть, ФосАгро, Эн+, Юнипро, Яндекс. С учётом повторов обычных и префов всего 49 акций.

Правила простые:

ежемесячный минимальный бюджет: 5 000 рублей, на него берется максимально возможное количество лотов;

если лот дороже 5000, то беру 1 лот;

если рандом выбирает что-то повторно, беру.

Уже попадались в этом сезоне: Сургутнефтегаз-ао, Самолёт, Мечел-ап, Позитив, ПИК, СНГ-ап, Татнефть-ап, Ростелеком, Мосбиржа, Совкомфлот. В ноябре случайной компанией оказалась Роснефть. Она уже есть в моём портфеле с целевой долей 10%. Ну а впереди ещё 1 серия — не пропустите.

Акции Роснефти торгуются примерно по 470–480 рублей, в лоте 1 штука, следовательно беру по правилам 10 лотов (на самом деле ещё на прошлой неделе взял, просто не успел пост написать). Известная дивидендная нефтянка — такое мы любим.

Инвестиционный бюджет в ноябре расходуется по плану, как и в октябре. Покупаю акции и облигации, нет никаких предпосылок для того, чтобы не делать этого.

Что такое Роснефть?

Роснефть — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО Роснефтегаз. Один из крупнейших в мире производитель нефти. Находится под санкциями (ну а кто не под ними).

Занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа и газового конденсата, нефтепереработкой и нефтехимией, реализацией нефти, газа и продуктов их переработки. Имеет секту свидетелей проекта Восток Ойл.

Хороший рандом?

Я, если честно, даже расстроился, что рандом выбрал Роснефть. Не из-за того, что компания мне не нравится, а потому что у меня в портфеле её акций и так полно. Думал, что рандом что-то новенькое выдаст.

В рамках реализации флагманского проекта Восток Ойл в 1П2024 выполнено 0,7 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 0,6 тыс. кв. км работ 3Д. Успешно завершена испытаниями 1 скважина, закончено бурением 2 скважины, еще на 2 скважинах проводятся испытания. Скоро будет ракета!

Восток Ойл начался в 2020 году, он является одним из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли. Это 52 лицензионных участка в северной части Красноярского края и ЯНАО, где находятся 13 месторождений нефти и газа. Планируется добыча до 115 млн тонн нефти к 2033 году. Благодаря низким затратам на добычу и низкому углеродному следу проект является одним из самых экологичных в мире. Короче, это самый перспективный нефтегазовый проект в России прямо сейчас и на ближайшие годы.

Рассмотрим последний отчет. Выручка выросла до 5174 млрд рублей (+33,4% г/г). EBITDA уверенно подросла до 1650 млрд рублей (+17,8% г/г). Чистая прибыль тоже радует, она увеличилась до 773 млрд рублей (+26,9% г/г). Скор. FCF — просто космос, рост до 700 млрд руб (+61,3% г/г).

Акции, конечно, падают, но тут фактор высокой ключевой ставки. Кроме того, санкции и риск ухода нефти на 50. Трамп же обещал все военные конфликты закончить. Дешёвая нефть этому должна способствовать (по его мнению).

Дивиденды Роснефти

Дивидендная политика Роснефти предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При этом компания взяла на себя обязательство платить дивиденды по меньшей мере два раза в год.

Тут всё стабильно: и выплаты, и рост. В 2014 году Роснефть выплатила 12,85 рубля, а в 2024 — 59,78 рубля на акцию. Конечно, не фантастическая история, но вполне добротная. Вот только от BP денег миноритариям не перепало, это, конечно, неприятно. Роснефть — нефтяной монстр, который и вширь растёт, и вверх, и платит.

Дивиденды в 2024 году стали рекордными за всю историю, как и дивдоходность. Пусть же и дальше Я/МЫ БОГАТЕТЬ.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 3,44%, 3,38%, 2,99%, 4,58%, 6,37%, 4,51%, 4,08%, 6,47%, 9,29%, 10,3%.

Средняя дивдоходность за 10 лет: 5,54%. Например, у Ростелекома — 5,8%, у Татнефти-п — 10,46%, у СНГ-ап — 11,34%, у Газпром нефти — 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Интер РАО — 5,32%, у Мосбиржи — 5,5%. Но стоит отметить, что дивдоходность за этот период выросла в 3 раза.

Мне Роснефть нравится не меньше Лукойла, в том числе благодаря проекту Восток Ойл, который постепенно раскачивается. Первая скважина — это как первый сигнал к богатению. Короче говоря, Роснефть и Лукойл — наши дивидендные нефтяные слоняры. Такое мы берём.

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