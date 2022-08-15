Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд

Мой портфель, который я формирую уже более трёх лет, перешагнул отметку в 5 млн рублей. Посчитал, какой пассивный доход он генерирует. Другими словами — фантазирую, какой выходит кэшфлоу за год и в среднем за месяц.

В ноябре я пополнял портфель на 238 000 рублей, именно по столько нужно пополнять до конца года, чтобы за 2024 год пополнить на 2,4 млн. Портфель перешагнул через отметку в 5 млн, даже чуть больше, но волатильность такая, что сложно сказать, сколько будет на конец месяца.

У меня есть в составном портфеле депозит, облигации, бумажная недвижимость и акции, ещё у меня есть телеграм-канал, залетайте. С небольшим округлением в меньшую сторону посчитал, что получается.

Более точная стоимость портфеля будет 1 декабря, а вот тут данные от 1 ноября.

1. Депозит

Сейчас депозит около 1,12 млн, за 7 месяцев он даст около 70 000, налогом облагаться не будет, доход слишком маленький. Вклад под 10% (12% с капитализацией) от июня 2022 года на 3 года, как раз полгода завершится срок. В июне 2025 переложу, предположительно, под 15%. Итого будет 150 000.

2. Дивиденды

В акциях (подавляющая часть — дивидендные, топ 3: Сбер, Роснефть, Лукойл) сейчас около 1,6 млн рублей, прогноз по дивидендам — около 160 000, тут нужно вычесть налог, останется 140 000 рублей. Вполне вероятно, что получится больше, но это неизвестно, так как будущие дивиденды ещё не все объявлены. Рынок подупал, среднюю дивдоходность считаю 10% до налогов (Интелинвест прогнозирует чуть больше — 170 000). Понятно, что это прогноз, фактические выплаты могут быть другими.

3. Облигации

В облигациях (корпоративных и ОФЗ) у меня 1,9 млн рублей, текущая средняя доходность 19% (у ОФЗ и валютных доходность ниже корпоративных, поэтому так). 361 000 рублей или 314 000 после налогов. Часть облигаций — замещающие и юаневые, а также есть длинные ОФЗ, немного золотых облигаций, поэтому тут в любом случае будет погрешность. Из-за высокого ключа облигации просели, ну а доходность выросла.

4. Недвижимость

У меня есть паи фондов АБ7, РД, Атриум, Парус и Рентал ПРО. Суммарно на 0,27 млн. Доходность в них низкая, в среднем 12% на данный момент. Скорее всего, чуть больше, но посчитаю с округлением в меньшую сторону. Это 32 000 или 28 000 после налогов. Недвижка чувствует себя сейчас ужасно, поэтому долю умеренно держу ниже целевой.

5. Активы без кэшфлоу

Тут немного фондов и заблокированных акций, по которым пассивного дохода, как вы понимаете, быть не может. Понятно, что не по всем акциям можно получить выплаты, но во втором пункте это учтено (всякие ПИКи, Самолёты, Русалы пока не платят). Так что определённая часть портфеля не приносит никакого кэшфлоу от слова совсем. По фондам это в основном LQDT и AKME, суммарно на 110 000.

6. За скобками

Кроме дивидендов и купонов получу налоговый вычет за пополнение ИИС на 400 000. Это ещё 52 000 рублей. Учитывать их здесь не буду. Кроме того, за скобками у меня подушка безопасности на НС и депозитах, которые не считаются в моём портфеле.

Итого

Всего получается 632 000 рублей за год, очищенных от налогов. Это 52 000 рублей в месяц. Плюс возможный рост стоимости активов.

Для любителей посчитать, сколько дадут депозиты под 20%: не забудьте учесть YTM облигаций, налоги и среднюю доходность акций. Кому-то, например, нужно будет погуглить, чем отличается ставка от доходности, например.

Много или мало?

Как всегда, всё познаётся в сравнении, но прям вот на всё точно не хватит.

С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 рублей, а средний размер пенсии вырастет до 15 500 рублей (в Москве примерно вдвое больше). Медианная ЗП по данным СберИндекса около 60 000 до налогов (52 000 после налогов).

Ну, уже не так уж и плохо. Но нужно больше. Текущий пассивный доход может полностью покрывать автокредит за автомобиль стоимостью 1,9 млн рублей. Что-то можно купить за эти деньги?

Поскольку у меня в планах ипотека на кэшфлоу, то можно посмотреть, какую квартиру можно купить с таким ежемесячным платежом. На данный момент это квартира стоимостью 2 млн рублей без первоначального взноса. Ежу понятно, что таких цен нет. Ставка 30,5%. Не нужно быть доктором наук, чтобы посчитать, что в моменте для покупки квартиры в ипотеку на пассивный доход нужен капитал, равный двум с половиной стоимостям квартиры.

Значит есть время для увеличения капитала и разворота ДКП. Под 30,5% брать кредит на 30 лет — так себе удовольствие, не разбогатеешь.

Как, к примеру, жить на 52 000 в месяц, я представляю, хоть и с большим трудом. Не разгуляешься. Короче говоря, пока ключевая ставка такая высокая, нужно этим пользоваться и увеличивать капитал.

Все мои расчёты — прогноз, год от года данные могут очень сильно отличаться, могут прилететь чёрные лебеди, деньги могут запретить, а инвесторов обуть. Может случиться и наоборот: ракета, туземун, замена денежной лопаты на более вместительную. Можно также привязываться и к размеру портфеля, а не к пассивному доходу. В любом случае, путь ещё длинный, едем дальше.

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