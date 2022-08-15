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Инвестиции

Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. В прошлый раз я смотрел сентябрь–октябрь. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше. Ну и пока ставки заградительные, посмотрим, кто чемпион по росту за последние 3 года.
Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?
Photo: Evgeny Matveev, Unsplash

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале. Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

За месяц изменений почти не произошло. Первичка продолжает коррекцию после летнего взлёта, вторичка находится на пиковых значениях.

Сочи: октябрь → ноябрь

  • Первичка: 467к → 461к (-1,3%)

  • Вторичка: 429к → 429к (+0%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Новостройки продолжают дорожать, вторичка вернулась к пиковым значениям. Но не забываем, что спрос низкий, можно сторговаться. Многие сделки проходят за нал.

Москва: октябрь → ноябрь

  • Первичка: 383к → 389к (+1,5%)

  • Вторичка: 418к → 424к (+1,4%)

В Москве продано 44% (-1%) площади, 56% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 24% (-1%), в СПб 41% (+1%), в МО 37% (+1%).

Данные отсюда: https://наш.дом.рф/аналитика/реализация_строящихся_квартир

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 296к, на 1к ниже октября. 

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички с лагом в месяц (данные за октябрь). Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 169к за метр, +1к.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

347к за метр в Москве, без изменений, повтор исторического максимума. Опережает MREDC на 51к. По Краснодарскому краю средний ценник 164к (+3к). В МО всего 187к (+1к). Вторичка Москвы по СберИндексу 298к (+1к). 

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений. Новая Москва 204к. МО 153к.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Но в долларах всё падает. 2 800 долларов за метр.

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 290 000 рублей. В Москве ​​— 322 000 рублей. 

По данным ЦИАН, недвижимость продолжает дорожать, несмотря на то, что эксперты говорят, что она должна дешеветь.

Какие ставки по ипотеке?

28% в среднем, что тут ещё добавить-то. Скоро и 30% будут.

Где недвижимость дорожает быстрее всего?

Сочи и Москве придётся подвинуться, потому что есть регионы, которые развиваются активнее. В первую очередь из-за туристического потенциала. В Дагестане за 3 года цены выросли на 193%, в Калмыкии на 179%, на Алтае на 148%. В среднем по РФ на 74%.

По данным SRG, Махачкала второй месяц подряд стала лидером по росту цен на жильё в России. А что, море тоже есть, хоть и Каспийское. Но ведь и Чёрное море тоже не Средиземное.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 4,680 млн с июля 2021 (данные за 1 ноября), на 1 декабря должно быть чуть больше (пополнил на 238 000, перешагнул за 5 млн).

По ценам на вторичку от SRG хватает на 17 метров. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).

За имеющуюся сумму можно купить скромную квартирку в Шерегеше. Там, конечно, холоднее, чем в Сочи, зато снежный сезон длиннее.

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Илья Назаров
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