Что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц? В каком городе недвижка дорожает быстрее всего?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. В прошлый раз я смотрел сентябрь–октябрь. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше. Ну и пока ставки заградительные, посмотрим, кто чемпион по росту за последние 3 года.

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи, о чём рассказываю в своём канале. Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

За месяц изменений почти не произошло. Первичка продолжает коррекцию после летнего взлёта, вторичка находится на пиковых значениях.

Сочи: октябрь → ноябрь

Первичка: 467к → 461к (-1,3%)

Вторичка: 429к → 429к (+0%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Новостройки продолжают дорожать, вторичка вернулась к пиковым значениям. Но не забываем, что спрос низкий, можно сторговаться. Многие сделки проходят за нал.

Москва: октябрь → ноябрь

Первичка: 383к → 389к (+1,5%)

Вторичка: 418к → 424к (+1,4%)

В Москве продано 44% (-1%) площади, 56% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 24% (-1%), в СПб 41% (+1%), в МО 37% (+1%).

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 296к, на 1к ниже октября.

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички с лагом в месяц (данные за октябрь). Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена 169к за метр, +1к.

347к за метр в Москве, без изменений, повтор исторического максимума. Опережает MREDC на 51к. По Краснодарскому краю средний ценник 164к (+3к). В МО всего 187к (+1к). Вторичка Москвы по СберИндексу 298к (+1к).

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений. Новая Москва 204к. МО 153к.

Но в долларах всё падает. 2 800 долларов за метр.

В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 290 000 рублей. В Москве ​​— 322 000 рублей.

По данным ЦИАН, недвижимость продолжает дорожать, несмотря на то, что эксперты говорят, что она должна дешеветь.

Какие ставки по ипотеке?

28% в среднем, что тут ещё добавить-то. Скоро и 30% будут.

Где недвижимость дорожает быстрее всего?

Сочи и Москве придётся подвинуться, потому что есть регионы, которые развиваются активнее. В первую очередь из-за туристического потенциала. В Дагестане за 3 года цены выросли на 193%, в Калмыкии на 179%, на Алтае на 148%. В среднем по РФ на 74%.

По данным SRG, Махачкала второй месяц подряд стала лидером по росту цен на жильё в России. А что, море тоже есть, хоть и Каспийское. Но ведь и Чёрное море тоже не Средиземное.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 4,680 млн с июля 2021 (данные за 1 ноября), на 1 декабря должно быть чуть больше (пополнил на 238 000, перешагнул за 5 млн).

По ценам на вторичку от SRG хватает на 17 метров. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).

За имеющуюся сумму можно купить скромную квартирку в Шерегеше. Там, конечно, холоднее, чем в Сочи, зато снежный сезон длиннее.

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