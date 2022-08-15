Дивиденды декабря. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на декабрь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, скоро новый год, и значит под ёлкой можно будет найти праздничные дивиденды!

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды декабря.

КуйбышевАзот 9м2024

Купить до: 02.12.2024

Дивиденд на акцию: 7₽

Дивдоходность: 1,59% (ао) / 1,51% (ап)

Производитель удобрений будет удобрять портфели акционеров скромными дивидендами второй раз за год. Маловато будет.

ВУШ 9м2024

Купить до: 05.12.2024

Дивиденд на акцию: 2,11₽

Дивдоходность: 1,33%

Хорошо покатались, можно и дивиденды выплатить, пока не запретили кататься.

Henderson 9м2024

Купить до: 06.12.2024

Дивиденд на акцию: 18₽

Дивдоходность: 3,27%

Фэшн-дивиденды прямо под ёлку. Кстати, новогодние носки они шьют?

Мордовэнергосбыт 9м2024

Купить до: 09.12.2024

Дивиденд на акцию: 0,091818₽

Дивдоходность: 11,25%

Рекордные мордовские энергодивиденды.

Полюс 9м2024

Купить до: 12.12.2024

Дивиденд на акцию: 1301,75₽

Дивдоходность: 9,03%

Рекордные золотые дивиденды.

Европлан 9м2024

Купить до: 12.12.2024

Дивиденд на акцию: 50₽

Дивдоходность: 7,98%

Второй за год дивиденд от новичка, уже существенный. Есть у меня в портфеле.

НКХП 9м2024

Купить до: 13.12.2024

Дивиденд на акцию: 17,12₽

Дивдоходность: 2,5%

Регулярный див от хлебного порта.

Северсталь 9м2024

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 49,06₽

Дивдоходность: 4,38%

Четвёртый стальной дивиденд за год, так держать! Есть у меня в портфеле.

Лукойл 9м2024

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 514₽

Дивдоходность: 7,56%

Наша любимая дивидендная нефтяная бочка с второй за год выплатой. Есть у меня в портфеле в хороших количествах.

ММЦБ 9м2024

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 2,7₽

Дивдоходность: 2,05%

Гема скромна до неприличия.

Хэдхантер 9м2024

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 907₽

Дивдоходность: 20,94%

Охотники за головами порадуют охотников за дивидендами.

ФосАгро 9м2024

Купить до: 19.12.2024

Дивиденд на акцию: 249₽

Дивдоходность: 4,63%

Продолжаем удобрять. Есть у меня в портфеле.

Ренессанс 9м2024

Купить до: 20.12.2024

Дивиденд на акцию: 3,6₽

Дивдоходность: 3,56%

Страховка для портфеля.

ЭсЭфАй 9м2024

Купить до: 20.12.2024

Дивиденд на акцию: 227,6₽

Дивдоходность: 15,73%

Вот это уже серьёзно! Хозяин Европлана идёт с подарочками.

НПО Наука 9м2024

Купить до: 23.12.2024

Дивиденд на акцию: 2,29₽

Дивдоходность: 0,7%

Тут и говорить не о чем.

Лензолото 9м2024

Купить до: 26.12.2024

Дивиденд на акцию: 1184₽

Дивдоходность: 9,88%

Ещё одни золотые дивиденды после перерыва.

Озон Фарма 9м2024

Купить до: 27.12.2024

Дивиденд на акцию: 0,18₽

Дивдоходность: 0,66%

Новичок отсыпет таблеточек акционеров.

Вот эти компании уважают новогоднее настроение и принесут под ёлки подарочки. Есть, из чего выбрать.

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