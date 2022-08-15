Дивиденды декабря. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды декабря.
КуйбышевАзот 9м2024
Купить до: 02.12.2024
Дивиденд на акцию: 7₽
Дивдоходность: 1,59% (ао) / 1,51% (ап)
Производитель удобрений будет удобрять портфели акционеров скромными дивидендами второй раз за год. Маловато будет.
ВУШ 9м2024
Купить до: 05.12.2024
Дивиденд на акцию: 2,11₽
Дивдоходность: 1,33%
Хорошо покатались, можно и дивиденды выплатить, пока не запретили кататься.
Henderson 9м2024
Купить до: 06.12.2024
Дивиденд на акцию: 18₽
Дивдоходность: 3,27%
Фэшн-дивиденды прямо под ёлку. Кстати, новогодние носки они шьют?
Мордовэнергосбыт 9м2024
Купить до: 09.12.2024
Дивиденд на акцию: 0,091818₽
Дивдоходность: 11,25%
Рекордные мордовские энергодивиденды.
Полюс 9м2024
Купить до: 12.12.2024
Дивиденд на акцию: 1301,75₽
Дивдоходность: 9,03%
Рекордные золотые дивиденды.
Европлан 9м2024
Купить до: 12.12.2024
Дивиденд на акцию: 50₽
Дивдоходность: 7,98%
Второй за год дивиденд от новичка, уже существенный. Есть у меня в портфеле.
НКХП 9м2024
Купить до: 13.12.2024
Дивиденд на акцию: 17,12₽
Дивдоходность: 2,5%
Регулярный див от хлебного порта.
Северсталь 9м2024
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 49,06₽
Дивдоходность: 4,38%
Четвёртый стальной дивиденд за год, так держать! Есть у меня в портфеле.
Лукойл 9м2024
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 514₽
Дивдоходность: 7,56%
Наша любимая дивидендная нефтяная бочка с второй за год выплатой. Есть у меня в портфеле в хороших количествах.
ММЦБ 9м2024
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 2,7₽
Дивдоходность: 2,05%
Гема скромна до неприличия.
Хэдхантер 9м2024
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 907₽
Дивдоходность: 20,94%
Охотники за головами порадуют охотников за дивидендами.
ФосАгро 9м2024
Купить до: 19.12.2024
Дивиденд на акцию: 249₽
Дивдоходность: 4,63%
Продолжаем удобрять. Есть у меня в портфеле.
Ренессанс 9м2024
Купить до: 20.12.2024
Дивиденд на акцию: 3,6₽
Дивдоходность: 3,56%
Страховка для портфеля.
ЭсЭфАй 9м2024
Купить до: 20.12.2024
Дивиденд на акцию: 227,6₽
Дивдоходность: 15,73%
Вот это уже серьёзно! Хозяин Европлана идёт с подарочками.
НПО Наука 9м2024
Купить до: 23.12.2024
Дивиденд на акцию: 2,29₽
Дивдоходность: 0,7%
Тут и говорить не о чем.
Лензолото 9м2024
Купить до: 26.12.2024
Дивиденд на акцию: 1184₽
Дивдоходность: 9,88%
Ещё одни золотые дивиденды после перерыва.
Озон Фарма 9м2024
Купить до: 27.12.2024
Дивиденд на акцию: 0,18₽
Дивдоходность: 0,66%
Новичок отсыпет таблеточек акционеров.
Вот эти компании уважают новогоднее настроение и принесут под ёлки подарочки. Есть, из чего выбрать.
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