Топ-10 дивидендов зимы 2024/2025 — самые горячие дивиденды

Ну и, собственно, лучшие дивиденды зимы. В первой пятёрке собрал компании с самыми высокими дивидендами, с самыми рекордными дивидендами, а также самые популярные компании, а значит самые любимые.
Хэдхантер 9м2024 — самые большие дивиденды
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 907₽
Дивдоходность: 20,94%
Охотники за головами порадуют охотников за дивидендами. На одного соискателя приходится пять вакансий, так-то вот!
ЭсЭфАй 9м2024 — самые вторые по размеру дивиденды
Купить до: 20.12.2024
Дивиденд на акцию: 227,6₽
Дивдоходность: 15,73%
Вот это серьёзно! Хозяин Европлана идёт с подарочками.
Полюс 9м2024 — рекордные золотые дивиденды
Купить до: 12.12.2024
Дивиденд на акцию: 1301,75₽
Дивдоходность: 9,03%
Рекордные золотые дивиденды. У меня из золотого только золотые облигации, но Полюс — реально золото.
Лукойл 9м2024 — самые любимые дивиденды
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 514₽
Дивдоходность: 7,56%
Наша любимая дивидендная нефтяная бочка с второй за год выплатой. Есть у меня в портфеле в хороших количествах.
Магнит 9м2024 — самые вкусные и рекордные дивиденды
Купить до: 08.01.2024
Дивиденд на акцию: 560₽
Дивдоходность: 12,1%
Магнит идёт на рекорд. При текущих ценах и дивдоходность рекордная, и сама сумма тоже. Есть у меня в портфеле в неплохих количествах.
К кому ещё можно присмотреться? На мой взгляд, есть ещё пять компаний. Тут нет Займера (компания не в моём вкусе) и Новошипа (внебиржевой СКФ), у них тоже дивдоходность высокая. Но есть другие.
Мордовэнергосбыт 9м2024
Купить до: 09.12.2024
Дивиденд на акцию: 0,091818₽
Дивдоходность: 11,25%
Рекордные мордовские энергодивиденды.
Европлан 9м2024
Купить до: 12.12.2024
Дивиденд на акцию: 50₽
Дивдоходность: 7,98%
Второй за год дивиденд от новичка, уже существенный. Есть у меня в портфеле.
Северсталь 9м2024
Купить до: 16.12.2024
Дивиденд на акцию: 49,06₽
Дивдоходность: 4,38%
Четвёртый стальной дивиденд за год, так держать! Есть у меня в портфеле. Суммарно набегает хорошо.
Лензолото 9м2024
Купить до: 26.12.2024
Дивиденд на акцию: 1184₽
Дивдоходность: 9,88%
Ещё одни золотые дивиденды после перерыва. Но Полюс мне нравится больше.
Роснефть 9м2024
Купить до: 09.01.2024
Дивиденд на акцию: 36,47₽
Дивдоходность: 7,45%
Моя любимая нефтяная компания номер два. Есть у меня в портфеле в хороших количествах. Это первый дивиденд за год. Скорее всего, второй будет на таком же достойном уровне.
Эти компании уважают новогоднее настроение и принесут под ёлки подарочки. Есть, из чего выбрать.
❓А вы от кого ждёте дивидендов сильнее всего?
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