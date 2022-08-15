Топ-10 дивидендов зимы 2024/2025 — самые горячие дивиденды

Как согреться холодными зимними вечерами? Согреться можно как физически, так и эмоционально. Выпить горячего чаю, укутаться в плед и получить самые горячие дивиденды. Смотрим, кто согреет инвесторов.

Ну и, собственно, лучшие дивиденды зимы. В первой пятёрке собрал компании с самыми высокими дивидендами, с самыми рекордными дивидендами, а также самые популярные компании, а значит самые любимые.

Хэдхантер 9м2024 — самые большие дивиденды

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 907₽

Дивдоходность: 20,94%

Охотники за головами порадуют охотников за дивидендами. На одного соискателя приходится пять вакансий, так-то вот!

ЭсЭфАй 9м2024 — самые вторые по размеру дивиденды

Купить до: 20.12.2024

Дивиденд на акцию: 227,6₽

Дивдоходность: 15,73%

Вот это серьёзно! Хозяин Европлана идёт с подарочками.

Полюс 9м2024 — рекордные золотые дивиденды

Купить до: 12.12.2024

Дивиденд на акцию: 1301,75₽

Дивдоходность: 9,03%

Рекордные золотые дивиденды. У меня из золотого только золотые облигации, но Полюс — реально золото.

Лукойл 9м2024 — самые любимые дивиденды

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 514₽

Дивдоходность: 7,56%

Наша любимая дивидендная нефтяная бочка с второй за год выплатой. Есть у меня в портфеле в хороших количествах.

Магнит 9м2024 — самые вкусные и рекордные дивиденды

Купить до: 08.01.2024

Дивиденд на акцию: 560₽

Дивдоходность: 12,1%

Магнит идёт на рекорд. При текущих ценах и дивдоходность рекордная, и сама сумма тоже. Есть у меня в портфеле в неплохих количествах.

К кому ещё можно присмотреться? На мой взгляд, есть ещё пять компаний. Тут нет Займера (компания не в моём вкусе) и Новошипа (внебиржевой СКФ), у них тоже дивдоходность высокая. Но есть другие.

Мордовэнергосбыт 9м2024

Купить до: 09.12.2024

Дивиденд на акцию: 0,091818₽

Дивдоходность: 11,25%

Рекордные мордовские энергодивиденды.

Европлан 9м2024

Купить до: 12.12.2024

Дивиденд на акцию: 50₽

Дивдоходность: 7,98%

Второй за год дивиденд от новичка, уже существенный. Есть у меня в портфеле.

Северсталь 9м2024

Купить до: 16.12.2024

Дивиденд на акцию: 49,06₽

Дивдоходность: 4,38%

Четвёртый стальной дивиденд за год, так держать! Есть у меня в портфеле. Суммарно набегает хорошо.

Лензолото 9м2024

Купить до: 26.12.2024

Дивиденд на акцию: 1184₽

Дивдоходность: 9,88%

Ещё одни золотые дивиденды после перерыва. Но Полюс мне нравится больше.

Роснефть 9м2024

Купить до: 09.01.2024

Дивиденд на акцию: 36,47₽

Дивдоходность: 7,45%

Моя любимая нефтяная компания номер два. Есть у меня в портфеле в хороших количествах. Это первый дивиденд за год. Скорее всего, второй будет на таком же достойном уровне.

Эти компании уважают новогоднее настроение и принесут под ёлки подарочки. Есть, из чего выбрать.

❓А вы от кого ждёте дивидендов сильнее всего?

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