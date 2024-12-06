Где дивиденды, Белуга? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Novabev

Novabev — крупнейшая российская алкогольная компания, выпускает водчеллу и другие напитки, а также развивает свою сеть магазинов Винлаб.
В августе произошёл хитрый сплит. Инвесторы получили по 7 акций на каждую имеющуюся, ну и они, соответственно, подешевели примерно в 8 раз.
Дивидендная политика
Дивидендная политика содержит два важных пункта. Во-первых, сумма дивидендных выплат составляет не менее 50% чистой консолидированной прибыли по МСФО. Во-вторых, целевая периодичность выплат — не менее двух раз в год.
Бывало, что и четыре раза за год платили, так было в 2023 году. В остальных случаях инвесторы довольствовались двумя выплатами.
История дивидендов
С 2020 года Белуга платит исправно, но особняком стоит 2023 год — рекордный. Инвесторы на дивиденды могли себе позволить даже продукцию компании и красную икру.
В 2020 году дивиденды были скромные, всего 42 рубля. В 2023 году — 930! В 22 раза больше! Но в 2024 году 225 рублей до сплита и 12,5 рублей после сплита (100 по-старому).
Дивдоходность за последние 5 лет (2020–2024): 3,2%, 4,7%, 7,5%, 19%, 5,7%
Средняя доходность за 5 лет: 8%
Для сравнения: У Норникеля — 9,14%, у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%, у Роснефти — 5,02%, у Интер РАО — 5,32%, у Татнефти-п — 9,81%, у Новатэка — 3,85%, у Магнита — 5,32%.
Ближайшие дивиденды
Вероятнее всего, ближайшими дивидендами станут годовые — в мае 2025 года. Возможно, будут ещё промежуточные. По прогнозу УК Доход в ближайшие 12 месяцев дивдоходность может быть в районе 8–8,5%.
Последний отчёт
Посмотрим МСФО за 1П2024. Выручка увеличилась на 19% и достигла 57,1 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 9% и превысила 20,5 млрд рублей, показатель EBITDA остался без изменений и составил 7,6 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 34% до 2 млрд рублей.
Маржинальность EBITDA составила 13,2% против 15,8% в I полугодии 2023 года. Снижение произошло на уровне валовой прибыли за счёт опережающего роста себестоимости. С прибылью всё сложно, она падает. Причина в росте затрат на финансирование — процентные расходы существенно выросли по обслуживанию долга и арендным обязательствам. Маржинальность чистой прибыли низкая — всего 4%.
Чистый долг вырос до 43,8 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA вырос с 1,7 до 2,3. Рост долговой нагрузки связан с инвестициями в расширение Винлаба. Как и на другие компании, на Новабев отрицательно влияет высокая ключевая ставка. Долговая нагрузка существенная, расходы на содержание долга растут.
За 9М2024 года по РСБУ компания снизила чистую прибыль на 48%, а выручка упала на 43.9%.
Такое мы берём?
Ну, нельзя сказать, что это какая-то топовая идея. Псевдосплит заморозил 7 из 8 акций, бизнес-показатели снижаются, высокий ключ с нами надолго. Возможно, зимой, после разморозки 7/8 акций, акции упадут (но кто ж знает, что ждёт нас в будущем). Лично мне компания нравится, всегда хотел её купить, но казалось каждый раз, что дорого. Теперь-то не так уж и дорого, так что одну акцию купил, чтобы была в фокусе внимания, а в следующем году уже решу, покупать ли ещё.
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Комментарии1
igotosochi доброе утро. Изменения (трансформация) с акциями Белуга, яркий пример, что может ждать инвесторов. Мне любопытно, что будет делать правительство, которое предлагает населению (и хочет привлечь) вместо размещения средств на депозитах, вкладываться в акции отечественных компаний. "Играя" с акциями (для разнообразия несколько разных компаний и разные виды деятельности), вижу, что рынок нестабильный, компании "колбасит". Из чего делаю вывод, вкладываться в акции менее выгодно, чем размещение на депозиты (тем более предполагается еще рост ставки ЦБ). Чтобы вкладываться в акции, надо плотно заниматься этой темой, да и риск неоправданный, населению оно надо?