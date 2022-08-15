5 лучших дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка

Лукойл
Совсем скоро красная нефтяная дивидендная корова выплатит финальные в 2024 году дивиденды за 9М2024 — 514 рублей на акцию или 7,45% дивдоходности. Для получения дивидендов акции нужно купить до 16 декабря.
Финальные дивиденды за этот год будут уже летом. Они могут составить 473–686 рублей или ещё 7–10% дивдоходности. У меня в портфеле Лукойл занимает почётное место в топе.
Сбербанк
Сбер a.k.a. зелёная кэш-машина не может не попасть в список лучших. Ведь Герман Оскарович любит радовать инвесторов, в том числе и меня, так как у меня в портфеле Сбер присутствует.
Банк постоянно наращивает прибыль, несмотря ни на что, и за 10М2024 уже заработал на 30 рублей дивидендами. А это значит, что мы можем по итогу увидеть летом от 35 до 37 рублей на акцию или в районе 15% дивдоходности.
Хэдхантер
Предновогодняя звезда 2024 года. Именно на hh ищут новую работу горе-аналитики. Компания завершила редомициляцию и приятно удивидила решением выплатить особые дивиденды — целых 907 рублей.
Дивдоходность — 21,44%. Последний день для покупки — 16 декабря. Не думаю, что hh всегда будет настолько щедрым, но надеюсь, что дивидендная традиция продолжится.
ЭсЭфАй
Инвесторы решили побаловать инвесторов. СД одобрил дивиденды вдвое выше рекомендации. 227,6 рубля на акцию по итогам 9М2024, а это 16,12% дивдоходности.
Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 20 декабря 2024 года. ЭсЭфАй владеет Европланом и почти половиной ВСК, а также 10% в М.Видео.
Роснефть
Аналитики Альфы выделяют кроме Лукойла ещё одну нефтяную компанию, я её для себя тоже выделяю. Да-да, я из секты свидетелей Восток-Ойл и держу в портфеле акций Роснефть.
Ближайшая выплата будет за 9М2024, последний день для покупки — 9 января. Заплатят 36,47 рубля на акцию или 7,46%. А летом будем ждать ещё 26–30 рублей или до 7%.
Три из пяти эмитентов у меня присутствуют в портфеле, причём все три с максимальной долей. ЭсЭфАй и Хэдхантер тоже, уверен, прекрасные компании.
Четыре из пяти компаний заплатят дивиденды уже совсем скоро, и только от Сбера продолжаем ждать, чтобы он перешёл на выплаты дважды в год. Но пока нет. Как ваши портфели, котлетеры и туземунщики, какие компании из этой великолепной пятёрки там присутствуют?
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