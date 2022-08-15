5 лучших дивидендных акций от аналитиков Альфа-Банка

Лукойл

Совсем скоро красная нефтяная дивидендная корова выплатит финальные в 2024 году дивиденды за 9М2024 — 514 рублей на акцию или 7,45% дивдоходности. Для получения дивидендов акции нужно купить до 16 декабря. Финальные дивиденды за этот год будут уже летом. Они могут составить 473–686 рублей или ещё 7–10% дивдоходности. У меня в портфеле Лукойл занимает почётное место в топе.

Сбербанк

Сбер a.k.a. зелёная кэш-машина не может не попасть в список лучших. Ведь Герман Оскарович любит радовать инвесторов, в том числе и меня, так как у меня в портфеле Сбер присутствует. Банк постоянно наращивает прибыль, несмотря ни на что, и за 10М2024 уже заработал на 30 рублей дивидендами. А это значит, что мы можем по итогу увидеть летом от 35 до 37 рублей на акцию или в районе 15% дивдоходности.

Хэдхантер

Предновогодняя звезда 2024 года. Именно на hh ищут новую работу горе-аналитики. Компания завершила редомициляцию и приятно удивидила решением выплатить особые дивиденды — целых 907 рублей. Дивдоходность — 21,44%. Последний день для покупки — 16 декабря. Не думаю, что hh всегда будет настолько щедрым, но надеюсь, что дивидендная традиция продолжится.

ЭсЭфАй

Инвесторы решили побаловать инвесторов. СД одобрил дивиденды вдвое выше рекомендации. 227,6 рубля на акцию по итогам 9М2024, а это 16,12% дивдоходности. Последний день для покупки акций для получения дивидендов — 20 декабря 2024 года. ЭсЭфАй владеет Европланом и почти половиной ВСК, а также 10% в М.Видео.

Роснефть