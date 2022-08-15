Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год

Аналитики SberCIB показали фаворитов в российских акциях, и среди них есть компании, у которых прогнозируется высокая дивидендная доходность. Посмотрим, кто из фаворитов порадует инвесторов сильнее других.

Хочется также отметить такой важный момент. Аналитики SberCIB не ждут снижения ключевой ставки в году. Считают, что она будет 25% с февраля до конца года.

Топ-10 фаворитов по дивдоходности

Самые большие дивиденды Сбер ждёт от EMC, целых 34%. Далее с большим отрывом идут Татнефть и Пятёрочка. Ждут, что хорошими дивами порадуют два флота (Аэрофлот и Совкомфлот). Конечно же, что за подборка без Лукойла, НЛМК и ФосАгро? На месте, как и Ренессанс с НМТП. А вот про свой зелёный банк аналитики скромно умолчали.

Лукойл

Потенциал роста: 42%

Дивидендная доходность: 16%

Татнефть

Потенциал роста: 61%

Дивидендная доходность: 20%

НЛМК

Потенциал роста: 42%

Дивидендная доходность: 16%

Юнайтед Медикал Груп

Потенциал роста: 33%

Дивидендная доходность: 34%

Ренессанс страхование

Потенциал роста: 46%

Дивидендная доходность: 16%

Аэрофлот

Потенциал роста: 64%

Дивидендная доходность: 16%

Совкомфлот

Потенциал роста: 56%

Дивидендная доходность: 17%

X5 Group

Потенциал роста: 29%

Дивидендная доходность: 20%

НМТП

Потенциал роста: 45%

Дивидендная доходность: 13%

ФосАгро

Потенциал роста: 39%

Дивидендная доходность: 14%

Четыре из десяти компаний присутствуют в моём портфеле: Лукойл, Татнефть, НЛМК ФосАгро.

Остальные фавориты

Остальные не так щедры на дивиденды (только РАО 10%), но аналитикам нравятся эти компании. Куда ж без Т-Банка, Полюса, Яндекса и Озона? От Ленты и Делимобиля тоже ждут безудержного роста.

Полюс

Потенциал роста: 22%

Дивидендная доходность: 8%

Т-Технологии

Потенциал роста: 72%

Дивидендная доходность: 5%

Интер РАО

Потенциал роста: 63%

Дивидендная доходность: 10%

Ozon

Потенциал роста: 74%

Дивидендная доходность: 0%

Яндекс

Потенциал роста: 52%

Дивидендная доходность: 5%

Делимобиль

Потенциал роста: 70%

Дивидендная доходность: 5%

Лента

Потенциал роста: 37%

Дивидендная доходность: 0%

Как видим, фаворитов много. Куда ни плюнь — в какого-нибудь фаворита точно попадёшь. А у вас кто в фаворитах, котлетеры и туземунщики?

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