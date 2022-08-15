Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год

Хочется также отметить такой важный момент. Аналитики SberCIB не ждут снижения ключевой ставки в году. Считают, что она будет 25% с февраля до конца года.
Топ-10 фаворитов по дивдоходности
Самые большие дивиденды Сбер ждёт от EMC, целых 34%. Далее с большим отрывом идут Татнефть и Пятёрочка. Ждут, что хорошими дивами порадуют два флота (Аэрофлот и Совкомфлот). Конечно же, что за подборка без Лукойла, НЛМК и ФосАгро? На месте, как и Ренессанс с НМТП. А вот про свой зелёный банк аналитики скромно умолчали.
Лукойл
Потенциал роста: 42%
Дивидендная доходность: 16%
Татнефть
Потенциал роста: 61%
Дивидендная доходность: 20%
НЛМК
Потенциал роста: 42%
Дивидендная доходность: 16%
Юнайтед Медикал Груп
Потенциал роста: 33%
Дивидендная доходность: 34%
Ренессанс страхование
Потенциал роста: 46%
Дивидендная доходность: 16%
Аэрофлот
Потенциал роста: 64%
Дивидендная доходность: 16%
Совкомфлот
Потенциал роста: 56%
Дивидендная доходность: 17%
X5 Group
Потенциал роста: 29%
Дивидендная доходность: 20%
НМТП
Потенциал роста: 45%
Дивидендная доходность: 13%
ФосАгро
Потенциал роста: 39%
Дивидендная доходность: 14%
Четыре из десяти компаний присутствуют в моём портфеле: Лукойл, Татнефть, НЛМК ФосАгро.
Остальные фавориты
Остальные не так щедры на дивиденды (только РАО 10%), но аналитикам нравятся эти компании. Куда ж без Т-Банка, Полюса, Яндекса и Озона? От Ленты и Делимобиля тоже ждут безудержного роста.
Полюс
Потенциал роста: 22%
Дивидендная доходность: 8%
Т-Технологии
Потенциал роста: 72%
Дивидендная доходность: 5%
Интер РАО
Потенциал роста: 63%
Дивидендная доходность: 10%
Ozon
Потенциал роста: 74%
Дивидендная доходность: 0%
Яндекс
Потенциал роста: 52%
Дивидендная доходность: 5%
Делимобиль
Потенциал роста: 70%
Дивидендная доходность: 5%
Лента
Потенциал роста: 37%
Дивидендная доходность: 0%
Как видим, фаворитов много. Куда ни плюнь — в какого-нибудь фаворита точно попадёшь. А у вас кто в фаворитах, котлетеры и туземунщики?
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