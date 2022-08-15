Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи

Московская биржа — биржевой холдинг, организатор торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, товарами. В состав холдинга входят Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Дивидендная политика

Согласно обновленной дивполитике торговой площадки, принятой осенью 2023, минимальный уровень выплат по итогам года составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. Периодичность — минимум раз в год. В 2024 за 2023 год выплатили, например, 65% от чистой прибыли. А вот с 2018 по 2021 — более 80%.

История дивидендов

С 2013 года Мосбиржа исправно радует акционеров дивидендами. Пропуск был лишь раз в 2022 году. В далёком 2013 году дивиденд составил 1,22 рубля, а в 2024 году Мосбиржа заплатила рекордные 17,35 рублей на акцию. А вот дивдоходность никогда не была особо высокой, рекорд зафиксирован в 2017 году — 8,79%. В 2024 — 6,96%. Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 5,09%, 6,64%, 8,79%, 4,44%, 8,4%, 6,23%, 5,04%, 0%, 3,77%, 6,96% Средняя доходность за 5 лет: 5,54% Для сравнения: у Белуги 8%, Норникеля 9,14%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, а у НЛМК 8,39%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у Новатэка 3,85%, у Магнита 5,32%.

Ближайшие дивиденды

Вероятнее всего, ближайшими дивидендами станут годовые — в июне 2025 года. Промежуточные дивиденды Мосбиржа выплатила лишь однажды — в сентябре 2017, когда дивдоходность была рекордной. По прогнозу УК Доход дивиденд может составить 19,79 рубля на акцию или 10,72%.

Последний отчёт

Мосбиржа хорошо зарабатывает при высокой ключевой ставки, посмотрим МСФО 3К2024. Комиссионные доходы составили 14,86 млрд рублей (+3,5% г/г). Чистый процентный доход составил 25,13 млрд (+118,8% г/г) на фоне роста рублёвых процентных ставок. Операционные доходы достигли 40,0 млрд (+56,3% г/г). Скорректированная EBITDA составила 29,9 млрд (+54,9% г/г). Скорректированная чистая прибыль составила 23,39 млрд (+75,8% г/г). Мосбиржа показывает весьма бодрые результаты по росту прибыли, но рост может замедлиться при развороте ДКП (которого никто пока всё равно не ждёт). Приятно также знать, что у биржи традиционно отрицательный чистый долг. На 1П2024 года он был -242 млрд рублей.

Такое мы берём?