12 лучших дивидендных акций на 2025 год от АТОН

Высокая дивдоходность российского рынка традиционно остаётся одной из его ключевых сильных сторон, обеспечивая мощную привлекательность для инвесторов. По оценкам АТОН, в ближайшие 12 месяцев крупные публичные компании выплатят акционерам рекордные 4,5 трлн рублей дивидендов. Посмотрим, кто прогнозно позаботится об акционерах сильнее всего.

Все инвестдома готовят стратегии и прогнозы, так что интересно посмотреть и сравнить их друг с другом.

4,5 трлн — внушительная сумма, подчеркивающая устойчивость и щедрость российского корпоративного сектора. Несмотря на текущий период высоких процентных ставок, который может снижать относительную привлекательность дивидендов, отдельные компании, такие как ЛУКОЙЛ, продолжают демонстрировать доходность, с натяжкой сопоставимую с рыночными ставками.

Исторически средняя дивдоходность акций РФ составляла 10–12%, а сейчас цены на акции такие, что у многих получается сильно выше. А вот дивидендные фавориты от АТОН.

X5 Group (FIVE)

Дивидендная доходность: 26,8%

Потенциал роста: 18,7%

HeadHunter (HEAD)

Дивидендная доходность: 20,6% (включая декабрьские)

Потенциал роста: 29,3%

МТС (MTSS)

Дивидендная доходность: 17,7%

Потенциал роста: 13,5%

Газпром нефть (SIBN)

Дивидендная доходность: 17,5%

Потенциал роста: 38,6%

Лукойл (LKOH)

Дивидендная доходность: 16,0% (включая декабрьские)

Потенциал роста: 25,5%

Банк Санкт-Петербург (BSPB)

Дивидендная доходность: 14,2%

Потенциал роста: 2,3%

Fix Price (FIXP)

Дивидендная доходность: 14,0%

Потенциал роста: 12,2%

Сбер (SBER)

Дивидендная доходность: 14,0%

Потенциал роста: 25,0%

Мать и Дитя (MDMG)

Дивидендная доходность: 14,0%

Потенциал роста: 26,9%

Роснефть (ROSN)

Дивидендная доходность: 13,5%

Потенциал роста: 29,8%

Татнефть (TATN)

Дивидендная доходность: 13,3%

Потенциал роста: 34,3%

НЛМК (NLMK)

Дивидендная доходность: 13,1%

Потенциал роста: 37,6%

Бонус: дивиденды и высокий потенциал роста по прогнозам АТОН

Магнит (MAGN)

Дивидендная доходность: 9,1%

Потенциал роста: 22,6%

Интер РАО (IRAO)

Дивидендная доходность: 8,9%

Потенциал роста: 47,9%

НОВАТЭК (NVTK)

Дивидендная доходность: 8,7%

Потенциал роста: 32,3%

Алроса (ALRS)

Дивидендная доходность: 7,0%

Потенциал роста: 32,3%

Астра (ASTR)

Дивидендная доходность: 3,6%

Потенциал роста: 24,2%

Яндекс (YDEX)

Дивидендная доходность: 3,1%

Потенциал роста: 41,2%

Довольно интересный список получился. У меня в портфеле есть далеко не все перечисленные компании. Хэдхантера, Пятёрочки, БСП, Фикса, МД и Астры нет. Остальные есть. А у вас сколько из этих компаний есть в портфеле, а скольких нет?

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