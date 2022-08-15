12 лучших дивидендных акций на 2025 год от АТОН

Все инвестдома готовят стратегии и прогнозы, так что интересно посмотреть и сравнить их друг с другом.
4,5 трлн — внушительная сумма, подчеркивающая устойчивость и щедрость российского корпоративного сектора. Несмотря на текущий период высоких процентных ставок, который может снижать относительную привлекательность дивидендов, отдельные компании, такие как ЛУКОЙЛ, продолжают демонстрировать доходность, с натяжкой сопоставимую с рыночными ставками.
Исторически средняя дивдоходность акций РФ составляла 10–12%, а сейчас цены на акции такие, что у многих получается сильно выше. А вот дивидендные фавориты от АТОН.
X5 Group (FIVE)
Дивидендная доходность: 26,8%
Потенциал роста: 18,7%
HeadHunter (HEAD)
Дивидендная доходность: 20,6% (включая декабрьские)
Потенциал роста: 29,3%
МТС (MTSS)
Дивидендная доходность: 17,7%
Потенциал роста: 13,5%
Газпром нефть (SIBN)
Дивидендная доходность: 17,5%
Потенциал роста: 38,6%
Лукойл (LKOH)
Дивидендная доходность: 16,0% (включая декабрьские)
Потенциал роста: 25,5%
Банк Санкт-Петербург (BSPB)
Дивидендная доходность: 14,2%
Потенциал роста: 2,3%
Fix Price (FIXP)
Дивидендная доходность: 14,0%
Потенциал роста: 12,2%
Сбер (SBER)
Дивидендная доходность: 14,0%
Потенциал роста: 25,0%
Мать и Дитя (MDMG)
Дивидендная доходность: 14,0%
Потенциал роста: 26,9%
Роснефть (ROSN)
Дивидендная доходность: 13,5%
Потенциал роста: 29,8%
Татнефть (TATN)
Дивидендная доходность: 13,3%
Потенциал роста: 34,3%
НЛМК (NLMK)
Дивидендная доходность: 13,1%
Потенциал роста: 37,6%
Бонус: дивиденды и высокий потенциал роста по прогнозам АТОН
Магнит (MAGN)
Дивидендная доходность: 9,1%
Потенциал роста: 22,6%
Интер РАО (IRAO)
Дивидендная доходность: 8,9%
Потенциал роста: 47,9%
НОВАТЭК (NVTK)
Дивидендная доходность: 8,7%
Потенциал роста: 32,3%
Алроса (ALRS)
Дивидендная доходность: 7,0%
Потенциал роста: 32,3%
Астра (ASTR)
Дивидендная доходность: 3,6%
Потенциал роста: 24,2%
Яндекс (YDEX)
Дивидендная доходность: 3,1%
Потенциал роста: 41,2%
Довольно интересный список получился. У меня в портфеле есть далеко не все перечисленные компании. Хэдхантера, Пятёрочки, БСП, Фикса, МД и Астры нет. Остальные есть. А у вас сколько из этих компаний есть в портфеле, а скольких нет?
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