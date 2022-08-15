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Инвестиции

12 лучших дивидендных акций на 2025 год от АТОН

Высокая дивдоходность российского рынка традиционно остаётся одной из его ключевых сильных сторон, обеспечивая мощную привлекательность для инвесторов. По оценкам АТОН, в ближайшие 12 месяцев крупные публичные компании выплатят акционерам рекордные 4,5 трлн рублей дивидендов. Посмотрим, кто прогнозно позаботится об акционерах сильнее всего.
12 лучших дивидендных акций на 2025 год от АТОН
Photo: BoliviaInteligente, Unsplash

Все инвестдома готовят стратегии и прогнозы, так что интересно посмотреть и сравнить их друг с другом.

4,5 трлн — внушительная сумма, подчеркивающая устойчивость и щедрость российского корпоративного сектора. Несмотря на текущий период высоких процентных ставок, который может снижать относительную привлекательность дивидендов, отдельные компании, такие как ЛУКОЙЛ, продолжают демонстрировать доходность, с натяжкой сопоставимую с рыночными ставками.

Исторически средняя дивдоходность акций РФ составляла 10–12%, а сейчас цены на акции такие, что у многих получается сильно выше. А вот дивидендные фавориты от АТОН.

X5 Group (FIVE)

  • Дивидендная доходность: 26,8%

  • Потенциал роста: 18,7%

HeadHunter (HEAD)

  • Дивидендная доходность: 20,6% (включая декабрьские)

  • Потенциал роста: 29,3%

МТС (MTSS)

  • Дивидендная доходность: 17,7%

  • Потенциал роста: 13,5%

Газпром нефть (SIBN)

  • Дивидендная доходность: 17,5%

  • Потенциал роста: 38,6%

Лукойл (LKOH)

  • Дивидендная доходность: 16,0% (включая декабрьские)

  • Потенциал роста: 25,5%

Банк Санкт-Петербург (BSPB)

  • Дивидендная доходность: 14,2%

  • Потенциал роста: 2,3%

Fix Price (FIXP)

  • Дивидендная доходность: 14,0%

  • Потенциал роста: 12,2%

Сбер (SBER)

  • Дивидендная доходность: 14,0%

  • Потенциал роста: 25,0%

Мать и Дитя (MDMG)

  • Дивидендная доходность: 14,0%

  • Потенциал роста: 26,9%

Роснефть (ROSN)

  • Дивидендная доходность: 13,5%

  • Потенциал роста: 29,8%

Татнефть (TATN)

  • Дивидендная доходность: 13,3%

  • Потенциал роста: 34,3%

НЛМК (NLMK)

  • Дивидендная доходность: 13,1%

  • Потенциал роста: 37,6%

Бонус: дивиденды и высокий потенциал роста по прогнозам АТОН

Магнит (MAGN)

  • Дивидендная доходность: 9,1%

  • Потенциал роста: 22,6%

Интер РАО (IRAO)

  • Дивидендная доходность: 8,9%

  • Потенциал роста: 47,9%

НОВАТЭК (NVTK)

  • Дивидендная доходность: 8,7%

  • Потенциал роста: 32,3%

Алроса (ALRS)

  • Дивидендная доходность: 7,0%

  • Потенциал роста: 32,3%

Астра (ASTR)

  • Дивидендная доходность: 3,6%

  • Потенциал роста: 24,2%

Яндекс (YDEX)

  • Дивидендная доходность: 3,1%

  • Потенциал роста: 41,2%

Довольно интересный список получился. У меня в портфеле есть далеко не все перечисленные компании. Хэдхантера, Пятёрочки, БСП, Фикса, МД и Астры нет. Остальные есть. А у вас сколько из этих компаний есть в портфеле, а скольких нет?

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