Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка

Богатели на дивидендах в 2024 году, и в 2025 останавливаться не собираемся. Аналитики из красного банка в своей стратегии на следующий год расписали самые интересные дивиденды, на которые стоит обратить внимание.

Посмотрим, кто очень уважает акционеров, а кто не очень.

По мнению аналитиков, среди наиболее привлекательных дивидендных бумаг по-прежнему наиболее ярко выделяются экспортёры. Также заслуживают внимания MGNT, HEAD, MTSS и BSPB.

Выше 20%

Всего 4 компании, но по Газпрому огромные сомнения, да и МТС не выглядит способным на такие подвиги из-за долговой нагрузки. Более того, Хэдхантер вряд ли выплатит столько же, как в 2024. Альфа-фантазии по Магниту тоже весьма спорные.

Магнит

Дивиденд: 1120₽

Дивдоходность: 25%

Хэдхантер

Дивиденд: 907₽

Дивдоходность: 21,4%

Газпром*

Дивиденд: 24,69₽

Дивдоходность: 21,2%

* При условии выполнения ковенант по долговой нагрузке, но я в дивы Газпрома не верю вообще

МТС

Дивиденд: 35,50₽

Дивдоходность: 20,8%

Выше 15%

Таких компаний насчиталось 9 штук. Про Транснефть оптимистично, по ЮГК и другим тоже есть сомнения, думаю, что легко могут выплатить меньше.ё

Транснефть ап

Дивиденд: 186,97₽

Дивдоходность: 19,8%

Газпром нефть

Дивиденд: 100,70₽

Дивдоходность: 18,2%

Банк Санкт-Петербург

Дивиденд: 56,28₽

Дивдоходность: 17,7%

Южуралзолото ГК

Дивиденд: 0,11₽

Дивдоходность: 17,6%

Сургутнефтегаз ап

Дивиденд: 9,52₽

Дивдоходность: 17,0%

НЛМК

Дивиденд: 19₽

Дивдоходность: 15,8%

Лукойл

Дивиденд: 1065,54₽

Дивдоходность: 15,6%

Сбербанк

Дивиденд: 36,20₽

Дивдоходность: 15,5%

Татнефть

Дивиденд: 83,22₽

Дивдоходность: 15,2%

Ещё несколько компаний заплатят поменьше. Хотя и тут есть вопросики, например, по Самолёту, ПИК, Аэрофлоту, ЛСР.

Выше 10%

Ещё множество компаний могут выплатить более 10%. Северсталь – 14,2%, Совкомфлот – 14,1%, Московская Биржа – 13,9%, Группа ЛСР – 13,7%, Ростелеком ап – 13,6%, Роснефть – 13,4%, ФосАгро – 12,8%, Аэрофлот – 12,6%, Ростелеком – 12,5%, Мосэнерго – 11,0%, MD Medical Group – 10,9%, Новатэк – 10,5%.

До 10%

Ну и закончим компаниями, которые менее 10% по прогнозам заплатят. ММК – 9,6%, Интер РАО – 8,9%, Самолёт – 8,7%, Ренессанс – 7,5%, Алроса – 6,7%, Хэндерсон – 6,3%, Норильский никель – 6,0%, Т-Банк – 5,7%, Совкомбанк – 5,6%, Новабев – 5,5%, Позитив – 4,2%, ПИК – 3,6%, Сургутнефтегаз ао – 3,4%.

Ну вот так вот. В среднем более 10,2%. Но кто-то не заплатит, а кто-то заплатит поменьше. Если повезёт, то кто-то заплатит больше. Выбрать в любом случае есть из чего. А по тринадцатым эшелонам прогнозы давать никто не берётся.

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