Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка

Посмотрим, кто очень уважает акционеров, а кто не очень.
По мнению аналитиков, среди наиболее привлекательных дивидендных бумаг по-прежнему наиболее ярко выделяются экспортёры. Также заслуживают внимания MGNT, HEAD, MTSS и BSPB.
Выше 20%
Всего 4 компании, но по Газпрому огромные сомнения, да и МТС не выглядит способным на такие подвиги из-за долговой нагрузки. Более того, Хэдхантер вряд ли выплатит столько же, как в 2024. Альфа-фантазии по Магниту тоже весьма спорные.
Магнит
Дивиденд: 1120₽
Дивдоходность: 25%
Хэдхантер
Дивиденд: 907₽
Дивдоходность: 21,4%
Газпром*
Дивиденд: 24,69₽
Дивдоходность: 21,2%
* При условии выполнения ковенант по долговой нагрузке, но я в дивы Газпрома не верю вообще
МТС
Дивиденд: 35,50₽
Дивдоходность: 20,8%
Выше 15%
Таких компаний насчиталось 9 штук. Про Транснефть оптимистично, по ЮГК и другим тоже есть сомнения, думаю, что легко могут выплатить меньше.ё
Транснефть ап
Дивиденд: 186,97₽
Дивдоходность: 19,8%
Газпром нефть
Дивиденд: 100,70₽
Дивдоходность: 18,2%
Банк Санкт-Петербург
Дивиденд: 56,28₽
Дивдоходность: 17,7%
Южуралзолото ГК
Дивиденд: 0,11₽
Дивдоходность: 17,6%
Сургутнефтегаз ап
Дивиденд: 9,52₽
Дивдоходность: 17,0%
НЛМК
Дивиденд: 19₽
Дивдоходность: 15,8%
Лукойл
Дивиденд: 1065,54₽
Дивдоходность: 15,6%
Сбербанк
Дивиденд: 36,20₽
Дивдоходность: 15,5%
Татнефть
Дивиденд: 83,22₽
Дивдоходность: 15,2%
Ещё несколько компаний заплатят поменьше. Хотя и тут есть вопросики, например, по Самолёту, ПИК, Аэрофлоту, ЛСР.
Выше 10%
Ещё множество компаний могут выплатить более 10%. Северсталь – 14,2%, Совкомфлот – 14,1%, Московская Биржа – 13,9%, Группа ЛСР – 13,7%, Ростелеком ап – 13,6%, Роснефть – 13,4%, ФосАгро – 12,8%, Аэрофлот – 12,6%, Ростелеком – 12,5%, Мосэнерго – 11,0%, MD Medical Group – 10,9%, Новатэк – 10,5%.
До 10%
Ну и закончим компаниями, которые менее 10% по прогнозам заплатят. ММК – 9,6%, Интер РАО – 8,9%, Самолёт – 8,7%, Ренессанс – 7,5%, Алроса – 6,7%, Хэндерсон – 6,3%, Норильский никель – 6,0%, Т-Банк – 5,7%, Совкомбанк – 5,6%, Новабев – 5,5%, Позитив – 4,2%, ПИК – 3,6%, Сургутнефтегаз ао – 3,4%.
Ну вот так вот. В среднем более 10,2%. Но кто-то не заплатит, а кто-то заплатит поменьше. Если повезёт, то кто-то заплатит больше. Выбрать в любом случае есть из чего. А по тринадцатым эшелонам прогнозы давать никто не берётся.
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