Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций

По оценкам аналитиков, дивдоходность акций в индексе Мосбиржи в следующем году превысит 10%. Более высокую доходность индекс давал лишь в 2022 году. И вот такой топ.
X5 (FIVE)
Ожидаемые дивиденды: 714 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 25,5%
МТС (MTSS)
Ожидаемые дивиденды: 35 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 21,2%
Магнит (MGNT)
Ожидаемые дивиденды: 865 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 20,1%
Сургутнефтегаз-ап (SNGSP)
Ожидаемые дивиденды: 11 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 20%
Сбербанк (SBER, SBERP)
Ожидаемые дивиденды: 38 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 17%
Транснефть-ап (TRNFP)
Ожидаемые дивиденды: 151 рубль
Ожидаемая дивдоходность: 16,9%
Лукойл (LKOH)
Ожидаемые дивиденды: 1057 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 16,8%
Татнефть (TATN, TATNP)
Ожидаемые дивиденды: 90 рублей
Ожидаемая дивдоходность: ао 16,5% / ап 16,6%
НЛМК (NLMK)
Ожидаемые дивиденды: 19,1 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 16,6%
Газпром нефть (SIBN)
Ожидаемые дивиденды: 84 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 15,6%
Совкомфлот (FLOT)
Ожидаемые дивиденды: 12,2 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 15,6%
Европлан (LEAS)
Ожидаемые дивиденды: 79 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 15,3%
Башнефть-ап (BANE)
Ожидаемые дивиденды: 155 рублей
Ожидаемая дивдоходность: 15%
Мосбиржа (MOEX)
Ожидаемые дивиденды: 24,5 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 14,2%
Ростелеком-ап (RTKMP)
Ожидаемые дивиденды: 6,4 рубля
Ожидаемая дивдоходность: 13,8%
У меня в портфеле акций есть большая часть из этого топа, каких-то акций побольше, каких-то поменьше. Нет Пятёрочки, Транснефти и Башнефти. Ну и есть что-то среди тех, кто меньше 15% прогнозно заплатит.
Кто заплатит больше 10%?
Банк СПб-ао 13,5%, РусГидро 13,4%, Новатэк 12,8%, ФосАгро 12,5%, Роснефть 12,1%, НМТП 11,8%, Ленэнерго 11,8%, ЛСР 11,8%, Русагро 11,2%, АЛРОСА 10,6%, Интер РАО 10,2%.
Меньше 10%
Черкизово 9,9%, Белуга 8,9%, Совкомбанк 8,7%, Полюс 7,9%, ТМК 7,7%, Позитив 6,8%, United Medical Group 6,8%, ТКС 6,8%, ММК 6,7%, Fix Price 6,5%, Мать и дитя 6,4%, Henderson 6%, МосЭнерго 5,8%, ЮГК 5,1%, Яндекс 4,9%, ВУШ 4,8%, Северсталь 4,5%, Сургутнефтегаз-ао 3,8%, Норникель 3,5%, Нижнекамскнефтехим-ап 3,2%, Астра 3,2%, Акрон 2,6%.
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