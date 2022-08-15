Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций

В канун нового года аналитики Т-Инвестиций спрогнозировали 4,5 трлн рублей дивидендов в 2025 году и рассказали, от кого ждут максимальные дивиденды. Ну вот, опять богатеть из года в год, не переставая. Посмотрим, кого они видят фаворитами.

По оценкам аналитиков, дивдоходность акций в индексе Мосбиржи в следующем году превысит 10%. Более высокую доходность индекс давал лишь в 2022 году. И вот такой топ.

X5 (FIVE)

Ожидаемые дивиденды: 714 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 25,5%

МТС (MTSS)

Ожидаемые дивиденды: 35 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 21,2%

Магнит (MGNT)

Ожидаемые дивиденды: 865 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 20,1%

Сургутнефтегаз-ап (SNGSP)

Ожидаемые дивиденды: 11 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 20%

Сбербанк (SBER, SBERP)

Ожидаемые дивиденды: 38 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 17%

Транснефть-ап (TRNFP)

Ожидаемые дивиденды: 151 рубль

Ожидаемая дивдоходность: 16,9%

Лукойл (LKOH)

Ожидаемые дивиденды: 1057 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 16,8%

Татнефть (TATN, TATNP)

Ожидаемые дивиденды: 90 рублей

Ожидаемая дивдоходность: ао 16,5% / ап 16,6%

НЛМК (NLMK)

Ожидаемые дивиденды: 19,1 рубля

Ожидаемая дивдоходность: 16,6%

Газпром нефть (SIBN)

Ожидаемые дивиденды: 84 рубля

Ожидаемая дивдоходность: 15,6%

Совкомфлот (FLOT)

Ожидаемые дивиденды: 12,2 рубля

Ожидаемая дивдоходность: 15,6%

Европлан (LEAS)

Ожидаемые дивиденды: 79 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 15,3%

Башнефть-ап (BANE)

Ожидаемые дивиденды: 155 рублей

Ожидаемая дивдоходность: 15%

Мосбиржа (MOEX)

Ожидаемые дивиденды: 24,5 рубля

Ожидаемая дивдоходность: 14,2%

Ростелеком-ап (RTKMP)

Ожидаемые дивиденды: 6,4 рубля

Ожидаемая дивдоходность: 13,8%

У меня в портфеле акций есть большая часть из этого топа, каких-то акций побольше, каких-то поменьше. Нет Пятёрочки, Транснефти и Башнефти. Ну и есть что-то среди тех, кто меньше 15% прогнозно заплатит.

Кто заплатит больше 10%?

Банк СПб-ао 13,5%, РусГидро 13,4%, Новатэк 12,8%, ФосАгро 12,5%, Роснефть 12,1%, НМТП 11,8%, Ленэнерго 11,8%, ЛСР 11,8%, Русагро 11,2%, АЛРОСА 10,6%, Интер РАО 10,2%.

Меньше 10%

Черкизово 9,9%, Белуга 8,9%, Совкомбанк 8,7%, Полюс 7,9%, ТМК 7,7%, Позитив 6,8%, United Medical Group 6,8%, ТКС 6,8%, ММК 6,7%, Fix Price 6,5%, Мать и дитя 6,4%, Henderson 6%, МосЭнерго 5,8%, ЮГК 5,1%, Яндекс 4,9%, ВУШ 4,8%, Северсталь 4,5%, Сургутнефтегаз-ао 3,8%, Норникель 3,5%, Нижнекамскнефтехим-ап 3,2%, Астра 3,2%, Акрон 2,6%.

Готовы богатеть в 2025 году, котлетеры и туземунщики? От кого ждёте больше всего дивидендов?

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