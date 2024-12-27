Мой 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год

Год подходит к концу, а я подхожу к тому, чтобы поехать уже кукухой и начать подводить итоги. Если коротко, то все цели были выполнены. Если длинно, го читать.

Кстати. Почему Дикаприо всегда такой мемный?

Цели на 2024 год были сформулированы такие:

1. Пополнить портфель на 1,2 млн

2. Распределение 50/40/10 облигации/акции/недвижимость

3. Пополнить криптопортфель на 36 000 рублей

Не могу сказать, что я мастер целеполагания, но окей. На 2025 год тоже поставлю хрен пойми как.

Цель 1

За 2021 проинвестировал 683 000, за 2022 — 898 000, за 2023 — 956 000 рублей. За 2024 год проинвестировал 2 400 000, что вдвое больше цели. Скорректировал её, переобувшись на лету, и удвоил. Цель выполнена.

Цель 2

Распределение примерно нужное получилось. Акций в биржевом портфеле около 40%, более того, я соблюдаю целевые доли каждой из акций. Кто молодец? Я молодец. Облигаций 50%, недвижки 10%. Ну почти.

Цель 3

Перевыполнил, пополнил криптопортфель на большую сумму, точно не скажу, потому как не веду отчётность по месяцам. Криптопортфель уже более $3 000.

Цель X

Ещё у меня была криво сформулированная цель: больше зарабатывать, меньше тратить, разницу инвестировать. Но это скорее не цель, а лозунг. Или даже не лозунг, а инвестиционная правда жизни. Придерживаюсь.

Ещё итоги

По прибыльности портфеля всё плохо, но хорошо, что весь год мы сжимали пружину, которая разожмётся позже. Плюс по портфелю практически не вырос. Был +430 000, сейчас около +580 000. Портфель увеличился с 2,9 млн до 5,5 млн. Жёсткая ДКП. Иксы неизбежны. А доходность — она как кетчуп. Давишь-давишь — всё никак, а потом как польётся!

Весь год я активно блогерствовал, и телеграм-канал вырос с 8 000 до 13 400 подписчиков. +6к было 2023, в 2024 вышло +5,4к.

Только в этом году сформировал нормальную подушку безопасности. Это очень важно и для тех, кто инвестирует, и в целом для всех, кто тоже так считает. Так-то это личное дело каждого, иметь под рукой миллион-другой или нет.

Оформил сразу два отпуска на январь и февраль. Купил ещё один сноуборд и две пары креплений. Купил новый макбук и новый смартфон (Xiaomi — топчик за свои деньги). Купил новые колёса для машины. Очень мало путешествовал, но по возможности много ездил кататься на горки. Хорошо кушал. В целом, не могу сказать, что ущемлял себя в чём-то ради инвестиций и не жил сегодняшним днём. Соблюдал, как мне кажется, баланс. Но не всегда соблюдал work&life balance. Это не очень хорошо. Зато почти не стрессовал, это у меня хорошо получается.

Каким получился мой 2024 год? Отличным. Каким будет 2025? Надеюсь, не хуже.

Цели на 2025: пополнить портфель на 2,4 млн, пополнить криптопортфель на $600, соблюдать пропорции в портфеле, больше отдыхать, меньше стрессовать.

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