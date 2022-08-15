Ралли Деда Мороза. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 2

Во второй половине декабря я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — прямо как подарки на Новый год.
Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнен, планирую и в 2025 году её тоже выполнить.
По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Благодаря тому, что Набиуллина оставила ставку на уровне 21%, рынок почувствовал прилив сил. Как говорится, отсутствие плохих новостей — это уже хорошая новость! Рынок закладывал 23%, так что вернулся и перезаложил 21%.
Что купил в первой половине декабря?
ОФЗ 26243 — 60 облигаций
Селектел 1Р5 — 15 облигаций (на размещении)
ПСБ Лизинг БО-П01 — 10 облигаций (на размещении)
ГТЛК 2Р5 CNY — 1 облигация CNY
Совкомфлот 1Р1 CNY — 1 облигация CNY
Полюс БПО-04 USD — 1 облигация ($100)
Новотранс 1Р3 — 9 облигаций
Новабев — 1 акция
Совкомбанк — 900 акций
Интер РАО — 2 500 акций
Магнит — 1 акция
Яндекс — 1 акция
CNYRUBF — 4 фьючерса
Что купил во второй половине декабря?
ОФЗ 26243 — 60 облигаций
Селигдар GOLD 03 — 2 золотые облигации
Полюс БПО-04 USD — 1 облигация ($100)
Т-Финанс 1Р1 — 5 облигаций
Позитив 1Р2 — 20 облигаций (на размещении)
ПКБ 1Р4 — 6 облигаций
Лукойл — 4 акции
Северсталь — 12 акций
Интер РАО — 1 000 акций
Ростелеком — 200 акций
Газпром нефть — 25 акций
Магнит — 1 акция
Рентал ПРО — 5 паёв
CNYRUBF — 6 фьючерсов
CNY — 3 000 юаней
Ничего необычного: акции, облигации, в том числе валютные и золотые, немного недвижки и бессрочных фьючерсов на юань. Так много купонов и дивидендов насыпалось, а ещё погасился выпуск Эр-Телекома, что пришлось практически кутить.
На пути к 5,5 млн
Год завершается плотным закреплением портфеля выше 5 млн, даже открыт путь на 5,5 млн. А ведь пружина ещё даже не начала разжиматься. Акции и облигации всё ещё очень дешёвые, а это значит, что у нас ещё много времени закупиться, но не на хаях, как по правилам.
Ралли Деда Мороза
Эльвира Сахипзадовна — поклонница Деда Мороза, ведь она смогла запустить предновогоднее ралли. Но до чёткого разворота ДКП может пройти ещё много времени, от нескольких месяцев до года, а то и больше. Так что ралли может перейти к обратному погружению. Не стоит путать отскок с бычьим трендом.
В планах на январь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали в декабре?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию