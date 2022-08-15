Ралли Деда Мороза. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 2

Заканчивается декабрь, а с ним и 2024 год, да и бюджет, выделенный на инвестиции, тоже. ЦБ оставил ключ на 21, случился локальный туземун. Я продолжаю инвестировать по своему плану. Кроме 238 000 дополнительных пополнений не было, только многочисленные купоны и дивиденды от Лукойла, ФосАгро и Европлана.

Во второй половине декабря я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — прямо как подарки на Новый год.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнен, планирую и в 2025 году её тоже выполнить.

По составу портфеля у меня есть план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Яндекс — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Алроса, Ростелеком, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Благодаря тому, что Набиуллина оставила ставку на уровне 21%, рынок почувствовал прилив сил. Как говорится, отсутствие плохих новостей — это уже хорошая новость! Рынок закладывал 23%, так что вернулся и перезаложил 21%.

Что купил в первой половине декабря?

ОФЗ 26243 — 60 облигаций

Селектел 1Р5 — 15 облигаций (на размещении)

ПСБ Лизинг БО-П01 — 10 облигаций (на размещении)

ГТЛК 2Р5 CNY — 1 облигация CNY

Совкомфлот 1Р1 CNY — 1 облигация CNY

Полюс БПО-04 USD — 1 облигация ($100)

Новотранс 1Р3 — 9 облигаций

Новабев — 1 акция

Совкомбанк — 900 акций

Интер РАО — 2 500 акций

Магнит — 1 акция

Яндекс — 1 акция

CNYRUBF — 4 фьючерса

Что купил во второй половине декабря?

ОФЗ 26243 — 60 облигаций

Селигдар GOLD 03 — 2 золотые облигации

Полюс БПО-04 USD — 1 облигация ($100)

Т-Финанс 1Р1 — 5 облигаций

Позитив 1Р2 — 20 облигаций (на размещении)

ПКБ 1Р4 — 6 облигаций

Лукойл — 4 акции

Северсталь — 12 акций

Интер РАО — 1 000 акций

Ростелеком — 200 акций

Газпром нефть — 25 акций

Магнит — 1 акция

Рентал ПРО — 5 паёв

CNYRUBF — 6 фьючерсов

CNY — 3 000 юаней

Ничего необычного: акции, облигации, в том числе валютные и золотые, немного недвижки и бессрочных фьючерсов на юань. Так много купонов и дивидендов насыпалось, а ещё погасился выпуск Эр-Телекома, что пришлось практически кутить.

На пути к 5,5 млн

Год завершается плотным закреплением портфеля выше 5 млн, даже открыт путь на 5,5 млн. А ведь пружина ещё даже не начала разжиматься. Акции и облигации всё ещё очень дешёвые, а это значит, что у нас ещё много времени закупиться, но не на хаях, как по правилам.

Ралли Деда Мороза

Эльвира Сахипзадовна — поклонница Деда Мороза, ведь она смогла запустить предновогоднее ралли. Но до чёткого разворота ДКП может пройти ещё много времени, от нескольких месяцев до года, а то и больше. Так что ралли может перейти к обратному погружению. Не стоит путать отскок с бычьим трендом.

В планах на январь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в декабре?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.