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Инвестиции

Сколько стоит средняя квартира в новостройке в России? А что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь. В этот раз я также посмотрел, сколько вообще в среднем стоит квартира в РФ. Теперь и вы посмотрите.
Сколько стоит средняя квартира в новостройке в России? А что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?
Photo: Serj Sakharovskiy, Unsplash

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

Кто бы что ни говорил, а недвижка в Сочи дешеветь не собирается. Ну правда, зачем ей это нужно?

Сочи: ноябрь → декабрь

  • Первичка: 461к → 479к (+3,9%)

  • Вторичка: 429к → 432к (+0,7%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

В Москве вторичка опять дорожает. Первичка-то уже заранее подорожала.

Москва: ноябрь → декабрь

  • Первичка: 389к → 390к (+0,2%)

  • Вторичка: 424к → 438к (+3,3%)

В Москве продано 45% (+1%) площади, 55% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 24% (б/и), в СПб 41% (б/и), в МО 36% (-1%).

Данные отсюда: https://наш.дом.рф/аналитика/реализация_строящихся_квартир

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 295к, на 2к ниже ноября. 

Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички с лагом в месяц (данные за ноябрь). Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена не изменилась — 169к за метр.

Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market

343к за метр в Москве (-4к). Опережает MREDC на 48к. По Краснодарскому краю средний ценник 165к (-1к). В МО 188к (+1к). Вторичка Москвы по СберИндексу 297к (-1к). 

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений. Новая Москва 203к (-1r). МО 153к (б/и).

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

Но в долларах всё падает. 2 749 долларов за метр (-51).

Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/

В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 292к (-4к). В Москве ​​— 321к (-1к). 

Эксперты отмечают, что недвижимость в целом по России не падает, но и не дорожает. Продавцы не готовы уступать.

Сколько стоит квартира в новостройке в России?

В Авито посчитали, что средняя стоимость первичной квартиры в РФ в районе 8,5 млн. Если брать только однушки, то средняя цена около 6,5 млн.

Самые дешёвые квартиры можно купить в Махачкале (3,2 млн), Грозном (3,7 млн) и Ульяновске (5,1 млн). Пока мой капитал равноценен средней квартире в новостройке именно тут.

Самые дорогие: в Москве (22,4 млн), Сочи (19,7 млн) и Казани (11,4 млн). Никто и не сомневался, что Сочи и Москва оторвались от страны, но вот однушки в Сочи дороже всего — 17,1 млн. Однушки в Москве по 15,6 млн.

Источник: Авито

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 5,038 млн с июля 2021 (данные за 1 декабря), на 1 января ожидаю более 5,4 млн.

По ценам на вторичку от SRG хватает на 18,5 метров. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).

А пока открыл сезон катания на сноуборде в Подмосковье. Например, в районе Яхромы можно купить однушку, если верить объявлениям. А если повезёт, то и скромную двушку.

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