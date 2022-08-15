Сколько стоит средняя квартира в новостройке в России? А что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. В прошлый раз я смотрел октябрь–ноябрь. В этот раз я также посмотрел, сколько вообще в среднем стоит квартира в РФ. Теперь и вы посмотрите.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи.

Кто бы что ни говорил, а недвижка в Сочи дешеветь не собирается. Ну правда, зачем ей это нужно?

Сочи: ноябрь → декабрь

Первичка: 461к → 479к (+3,9%)

Вторичка: 429к → 432к (+0,7%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву.

Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/

В Москве вторичка опять дорожает. Первичка-то уже заранее подорожала.

Москва: ноябрь → декабрь

Первичка: 389к → 390к (+0,2%)

Вторичка: 424к → 438к (+3,3%)

В Москве продано 45% (+1%) площади, 55% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 24% (б/и), в СПб 41% (б/и), в МО 36% (-1%).

Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 295к, на 2к ниже ноября.

По другим городам индексов ДомКлик нет.

СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички с лагом в месяц (данные за ноябрь). Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена не изменилась — 169к за метр.

343к за метр в Москве (-4к). Опережает MREDC на 48к. По Краснодарскому краю средний ценник 165к (-1к). В МО 188к (+1к). Вторичка Москвы по СберИндексу 297к (-1к).

ИРН показывает 271к по Москве, без изменений. Новая Москва 203к (-1r). МО 153к (б/и).

Но в долларах всё падает. 2 749 долларов за метр (-51).

В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 292к (-4к). В Москве ​​— 321к (-1к).

Эксперты отмечают, что недвижимость в целом по России не падает, но и не дорожает. Продавцы не готовы уступать.

Сколько стоит квартира в новостройке в России?

В Авито посчитали, что средняя стоимость первичной квартиры в РФ в районе 8,5 млн. Если брать только однушки, то средняя цена около 6,5 млн.

Самые дешёвые квартиры можно купить в Махачкале (3,2 млн), Грозном (3,7 млн) и Ульяновске (5,1 млн). Пока мой капитал равноценен средней квартире в новостройке именно тут.

Самые дорогие: в Москве (22,4 млн), Сочи (19,7 млн) и Казани (11,4 млн). Никто и не сомневался, что Сочи и Москва оторвались от страны, но вот однушки в Сочи дороже всего — 17,1 млн. Однушки в Москве по 15,6 млн.

Источник: Авито

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела

Всего я накопил пока что около 5,038 млн с июля 2021 (данные за 1 декабря), на 1 января ожидаю более 5,4 млн.

По ценам на вторичку от SRG хватает на 18,5 метров. Напомню, что цель — накопить достаточную сумму для обеспечения кэшфлоу, покрывающего ежемесячные платежи по ипотеке (±100% стоимости квартиры при условии снижения ключа).

А пока открыл сезон катания на сноуборде в Подмосковье. Например, в районе Яхромы можно купить однушку, если верить объявлениям. А если повезёт, то и скромную двушку.

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