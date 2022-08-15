Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные подарочки!

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды января:

Татнефть ао/ап 9м2024

Купить до: 06.01.2025

Дивиденд на акцию: 17,39₽

Дивдоходность: ао 2,67% / ап 2,69%

Диасофт 9м2024

Купить до: 06.01.2025

Дивиденд на акцию: 45₽

Дивдоходность: 1,1%

Новошип ап/ао 9м2024 (внебиржевой рынок)

Купить до: 08.01.2025

Дивиденд на акцию: 19,5₽

Дивдоходность: ао 8,16% / ап 11,54%

Роснефть 9м2024

Купить до: 09.01.2025

Дивиденд на акцию: 36,47₽

Дивдоходность: 6,12%

Пермэнергосбыт ао/ап 9м2024

Купить до: 09.01.2025

Дивиденд на акцию: 20₽

Дивдоходность: ао 7,47% / ап 7,14%

Займер 9м2024

Купить до: 13.01.2025

Дивиденд на акцию: 10,51₽

Дивдоходность: 7,97%

ЕвроТранс 9м2024

Купить до: 14.01.2025

Дивиденд на акцию: 6,48₽

Дивдоходность: 5,97%

Астра 9м2024

Купить до: 15.01.2025

Дивиденд на акцию: 2,644669₽

Дивдоходность: 0,57%

Эй, а что с Магнитиком?

Магнит 9м2024 — ?

Купить до: ?

Дивиденд на акцию: 560₽?

Дивдоходность: 11,24%?

Внеочередное собрание акционеров, на котором планировалось рассмотреть вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. СД ранее рекомендовал выплатить 9 января 560 рублей на акцию, ожидалось, что решение примут 26 декабря 2024 года, но нет. Возможно, позже согласуют.

Вот эти компании (кроме супермаркета) уважают зиму и новогоднее настроение, они принесут под ёлки дополнительные подарочки, продлив праздник. Есть из чего выбрать. Лично у меня это Татнефть и, конечно же, Роснефть. Магнит в другой раз.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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