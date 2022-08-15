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Инвестиции

Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные подарочки!
Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
Photo: Annie Spratt, Unsplash

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды января:

Татнефть ао/ап 9м2024

  • Купить до: 06.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 17,39₽

  • Дивдоходность: ао 2,67% / ап 2,69%

Диасофт 9м2024

  • Купить до: 06.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 45₽

  • Дивдоходность: 1,1%

Новошип ап/ао 9м2024 (внебиржевой рынок)

  • Купить до: 08.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 19,5₽

  • Дивдоходность: ао 8,16% / ап 11,54%

Роснефть 9м2024

  • Купить до: 09.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 36,47₽

  • Дивдоходность: 6,12%

Пермэнергосбыт ао/ап 9м2024

  • Купить до: 09.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 20₽

  • Дивдоходность: ао 7,47% / ап 7,14%

Займер 9м2024

  • Купить до: 13.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 10,51₽

  • Дивдоходность: 7,97%

ЕвроТранс 9м2024

  • Купить до: 14.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 6,48₽

  • Дивдоходность: 5,97%

Астра 9м2024

  • Купить до: 15.01.2025

  • Дивиденд на акцию: 2,644669₽

  • Дивдоходность: 0,57%

Эй, а что с Магнитиком? 

Магнит 9м2024 — ?

  • Купить до: ?

  • Дивиденд на акцию: 560₽?

  • Дивдоходность: 11,24%?

Внеочередное собрание акционеров, на котором планировалось рассмотреть вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. СД ранее рекомендовал выплатить 9 января 560 рублей на акцию, ожидалось, что решение примут 26 декабря 2024 года, но нет. Возможно, позже согласуют.

Вот эти компании (кроме супермаркета) уважают зиму и новогоднее настроение, они принесут под ёлки дополнительные подарочки, продлив праздник. Есть из чего выбрать. Лично у меня это Татнефть и, конечно же, Роснефть. Магнит в другой раз.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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