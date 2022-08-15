Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже. Ну и, собственно, дивиденды января:
Татнефть ао/ап 9м2024
Купить до: 06.01.2025
Дивиденд на акцию: 17,39₽
Дивдоходность: ао 2,67% / ап 2,69%
Диасофт 9м2024
Купить до: 06.01.2025
Дивиденд на акцию: 45₽
Дивдоходность: 1,1%
Новошип ап/ао 9м2024 (внебиржевой рынок)
Купить до: 08.01.2025
Дивиденд на акцию: 19,5₽
Дивдоходность: ао 8,16% / ап 11,54%
Роснефть 9м2024
Купить до: 09.01.2025
Дивиденд на акцию: 36,47₽
Дивдоходность: 6,12%
Пермэнергосбыт ао/ап 9м2024
Купить до: 09.01.2025
Дивиденд на акцию: 20₽
Дивдоходность: ао 7,47% / ап 7,14%
Займер 9м2024
Купить до: 13.01.2025
Дивиденд на акцию: 10,51₽
Дивдоходность: 7,97%
ЕвроТранс 9м2024
Купить до: 14.01.2025
Дивиденд на акцию: 6,48₽
Дивдоходность: 5,97%
Астра 9м2024
Купить до: 15.01.2025
Дивиденд на акцию: 2,644669₽
Дивдоходность: 0,57%
Эй, а что с Магнитиком?
Магнит 9м2024 — ?
Купить до: ?
Дивиденд на акцию: 560₽?
Дивдоходность: 11,24%?
Внеочередное собрание акционеров, на котором планировалось рассмотреть вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 года, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. СД ранее рекомендовал выплатить 9 января 560 рублей на акцию, ожидалось, что решение примут 26 декабря 2024 года, но нет. Возможно, позже согласуют.
Вот эти компании (кроме супермаркета) уважают зиму и новогоднее настроение, они принесут под ёлки дополнительные подарочки, продлив праздник. Есть из чего выбрать. Лично у меня это Татнефть и, конечно же, Роснефть. Магнит в другой раз.
❓А вы от кого ждёте дивидендов?
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