14 лучших акций на 2025 год от аналитиков ПСБ

В базовом сценарии аналитиков IMOEX поднимется до 3450 пунктов, в позитивном — до 4 100, в негативном спустится до 2 100. Всё привязано к ДКП, и рост акций будет сильно зависеть от ключа, а также от цен на нефть и на доллар.
Выбор ПСБ: компании с устойчивым положением, низкой долговой нагрузкой, положительным денежным потоком, отсутствием кризиса в их отрасли, а также, желательно, дивидендами. А также активно развивающиеся компании.
Но вот смотрю я на Газпром с Норникелем и немного сомневаюсь. Смотрю на Хедхантер и тоже сомневаюсь в гигантских дивидендах второй год подряд. Ладно, собственно, список.
Газпром
Потенциальная дивдоходность: 0%
Потенциал роста: 50,3%
Роснефть
Потенциальная дивдоходность: 11%
Потенциал роста: 26,3%
Т-Технологии
Потенциальная дивдоходность: 4,6%
Потенциал роста: 37,9%
Банк Санкт-Петербург
Потенциальная дивдоходность: 15,5%
Потенциал роста: 26,6%
Полюс
Потенциальная дивдоходность: 7,4%
Потенциал роста: 23,9%
НЛМК
Потенциальная дивдоходность: 17,9%
Потенциал роста: 45,9%
Норникель
Потенциальная дивдоходность: 0%
Потенциал роста: 115,0%
X5
Потенциальная дивдоходность: 21,5%
Потенциал роста: 35,0%
Лента
Потенциальная дивдоходность: 0%
Потенциал роста: 33,3%
Русагро
Потенциальная дивдоходность: 24,8%
Потенциал роста: 33,0%
Яндекс
Потенциальная дивдоходность: 3,2%
Потенциал роста: 22,7%
Хэдхантер
Потенциальная дивдоходность: 24,0%
Потенциал роста: 45,1%
Интер РАО
Потенциальная дивдоходность: 9,4%
Потенциал роста: 40,1%
МТС
Потенциальная дивдоходность: 18,1%
Потенциал роста: 28,3%
У меня в портфеле нет большей части: Газпрома, БСПб, Полюса, Норникеля, Пятёрочки, Ленты, Русагро и Хэдхантера. А есть, собственно: Роснефть, Т, НЛМК, Яндекс, Интер РАО и МТС. А как у вас, сколько компаний есть в портфеле из этого списка?
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