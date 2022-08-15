14 лучших акций на 2025 год от аналитиков ПСБ

Не все успели выкатить свои стратегии до заседания по ключевой ставки, поэтому у некоторых было ещё время на доработку. Аналитики ПСБ перепроанализировали ситуацию и подготовили список своих фаворитов на 2025 год, а также указали потенциальную дивдоходность там, где она есть. Смотрим.

В базовом сценарии аналитиков IMOEX поднимется до 3450 пунктов, в позитивном — до 4 100, в негативном спустится до 2 100. Всё привязано к ДКП, и рост акций будет сильно зависеть от ключа, а также от цен на нефть и на доллар.

Выбор ПСБ: компании с устойчивым положением, низкой долговой нагрузкой, положительным денежным потоком, отсутствием кризиса в их отрасли, а также, желательно, дивидендами. А также активно развивающиеся компании.

Но вот смотрю я на Газпром с Норникелем и немного сомневаюсь. Смотрю на Хедхантер и тоже сомневаюсь в гигантских дивидендах второй год подряд. Ладно, собственно, список.

Газпром

Потенциальная дивдоходность: 0%

Потенциал роста: 50,3%

Роснефть

Потенциальная дивдоходность: 11%

Потенциал роста: 26,3%

Т-Технологии

Потенциальная дивдоходность: 4,6%

Потенциал роста: 37,9%

Банк Санкт-Петербург

Потенциальная дивдоходность: 15,5%

Потенциал роста: 26,6%

Полюс

Потенциальная дивдоходность: 7,4%

Потенциал роста: 23,9%

НЛМК

Потенциальная дивдоходность: 17,9%

Потенциал роста: 45,9%

Норникель

Потенциальная дивдоходность: 0%

Потенциал роста: 115,0%

X5

Потенциальная дивдоходность: 21,5%

Потенциал роста: 35,0%

Лента

Потенциальная дивдоходность: 0%

Потенциал роста: 33,3%

Русагро

Потенциальная дивдоходность: 24,8%

Потенциал роста: 33,0%

Яндекс

Потенциальная дивдоходность: 3,2%

Потенциал роста: 22,7%

Хэдхантер

Потенциальная дивдоходность: 24,0%

Потенциал роста: 45,1%

Интер РАО

Потенциальная дивдоходность: 9,4%

Потенциал роста: 40,1%

МТС

Потенциальная дивдоходность: 18,1%

Потенциал роста: 28,3%

У меня в портфеле нет большей части: Газпрома, БСПб, Полюса, Норникеля, Пятёрочки, Ленты, Русагро и Хэдхантера. А есть, собственно: Роснефть, Т, НЛМК, Яндекс, Интер РАО и МТС. А как у вас, сколько компаний есть в портфеле из этого списка?

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