Топ-10 дивидендных акций за 5 лет от экспертов РБК Инвестиций

Эксперты из РБК посчитали, какие акции устойчиво на протяжении пяти лет давали лучшую дивидендную доходность, при этом увеличивая выплаты. В топ-10 вошли акции, по которым в течение последних пяти календарных лет ежегодно платились дивиденды.

Аналитики учли произведённые выплаты вне зависимости от того, по итогам какого периода они начислялись.

Банк Санкт-Петербург

Средневзвешенная дивдоходность: 26,98%

Коэффициент роста дивидендов: 2,29

Коэффициент роста цены: 2,04

Ставропольэнергосбыт-ап

Средневзвешенная дивдоходность: 18,81%

Коэффициент роста дивидендов: 2,05

Коэффициент роста цены: 2,29

РЭСК

Средневзвешенная дивдоходность: 15,99%

Коэффициент роста дивидендов: 1,68

Коэффициент роста цены: 1,81

Novabev Group

Средневзвешенная дивдоходность: 14,41%

Коэффициент роста дивидендов: 1,65

Коэффициент роста цены: 1,61

ТМК

Средневзвешенная дивдоходность: 18,97%

Коэффициент роста дивидендов: 1,06

Коэффициент роста цены: 1,53

Газпром нефть

Средневзвешенная дивдоходность: 16,35%

Коэффициент роста дивидендов: 1,33

Коэффициент роста цены: 1,27

Сургутнефтегаз-ап

Средневзвешенная дивдоходность: 15,38%

Коэффициент роста дивидендов: 1,56

Коэффициент роста цены: 1,13

Башнефть-ап

Средневзвешенная дивдоходность: 16,03%

Коэффициент роста дивидендов: 1,63

Коэффициент роста цены: 0,98

Татнефть-ап

Средневзвешенная дивдоходность: 14,36%

Коэффициент роста дивидендов: 1,73

Коэффициент роста цены: 0,99

ФосАгро

Средневзвешенная дивдоходность: 14,85%

Коэффициент роста дивидендов: 1,20

Коэффициент роста цены: 1,37

Дивидендная доходность определялась как процентное отношение суммарных выплат за год к средневзвешенной цене акции за предыдущий год. При расчете средневзвешенной доходности более поздним выплатам предавался больший вес.

Как видим, Банк СПб стал безоговорочным лидером последней пятилетки. За ним идут ставропольские и рязанские энергетики. В топе сразу 4 нефтяные компании, водчелла, удобрения и металлурги. Смогут ли все эти компании в следующие пять лет сохранить темпы? Не факт. Прошлые результаты не гарантируют такие же в будущем, как бы нам этого ни хотелось. Лично у меня в портфеле из этого списка есть все нефтяники, ФосАгро и Белуга. А у вас?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.