Топ-10 дивидендных акций за 5 лет от экспертов РБК Инвестиций

Аналитики учли произведённые выплаты вне зависимости от того, по итогам какого периода они начислялись.
Банк Санкт-Петербург
Средневзвешенная дивдоходность: 26,98%
Коэффициент роста дивидендов: 2,29
Коэффициент роста цены: 2,04
Ставропольэнергосбыт-ап
Средневзвешенная дивдоходность: 18,81%
Коэффициент роста дивидендов: 2,05
Коэффициент роста цены: 2,29
РЭСК
Средневзвешенная дивдоходность: 15,99%
Коэффициент роста дивидендов: 1,68
Коэффициент роста цены: 1,81
Novabev Group
Средневзвешенная дивдоходность: 14,41%
Коэффициент роста дивидендов: 1,65
Коэффициент роста цены: 1,61
ТМК
Средневзвешенная дивдоходность: 18,97%
Коэффициент роста дивидендов: 1,06
Коэффициент роста цены: 1,53
Газпром нефть
Средневзвешенная дивдоходность: 16,35%
Коэффициент роста дивидендов: 1,33
Коэффициент роста цены: 1,27
Сургутнефтегаз-ап
Средневзвешенная дивдоходность: 15,38%
Коэффициент роста дивидендов: 1,56
Коэффициент роста цены: 1,13
Башнефть-ап
Средневзвешенная дивдоходность: 16,03%
Коэффициент роста дивидендов: 1,63
Коэффициент роста цены: 0,98
Татнефть-ап
Средневзвешенная дивдоходность: 14,36%
Коэффициент роста дивидендов: 1,73
Коэффициент роста цены: 0,99
ФосАгро
Средневзвешенная дивдоходность: 14,85%
Коэффициент роста дивидендов: 1,20
Коэффициент роста цены: 1,37
Дивидендная доходность определялась как процентное отношение суммарных выплат за год к средневзвешенной цене акции за предыдущий год. При расчете средневзвешенной доходности более поздним выплатам предавался больший вес.
Как видим, Банк СПб стал безоговорочным лидером последней пятилетки. За ним идут ставропольские и рязанские энергетики. В топе сразу 4 нефтяные компании, водчелла, удобрения и металлурги. Смогут ли все эти компании в следующие пять лет сохранить темпы? Не факт. Прошлые результаты не гарантируют такие же в будущем, как бы нам этого ни хотелось. Лично у меня в портфеле из этого списка есть все нефтяники, ФосАгро и Белуга. А у вас?
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