Где дивиденды, Сургутнефтегаз? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Сургутнефтегаза

Если вас попросят описать Сургутнефтегаз тремя словами, какими они будут? Мои такие: нефть, газ, кубышка. Сегодня смотрим, что по дивидендам у самой крупной нефтегазовой кубышки России.

Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний, осуществляет деятельность в Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской областях.

Компания известна тем, что входит в топ-5 нефтегазовых компаний России и держит огромные суммы на депозитах в российских банках, преимущественно в долларах (так называемая кубышка). Кто реально владеет компанией, неизвестно, сама СНГ говорит так: «акции компании распределены между акционерами, ни один из которых не является конечной контролирующей стороной и не оказывает существенного влияния». Ходят слухи, что Путин владеет третью компании — проверить это, конечно, сложновато.

Дивидендная политика

Дивполитика Сургутнефтегаза предполагает направление на дивиденды по привилегированным акциям 10% чистой прибыли по РСБУ. Общая сумма, выплачиваемая по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли по итогам последнего отчётного года, разделённой на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. По обыкновенным акциям чёткой дивполитики нет. По ним всегда меньше, причём заметно так.

История дивидендов

По обычным акциям дивиденды стабильны выплачиваются на протяжении последних 20 лет в районе 2–3%. А вот с префами интереснее. Дивдоходность колеблется от 2% до 20%. Хотя до 2014 года дивиденды выплачивались довольно ровно и по возрастающей.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024)

АП: 21,27%, 16,71%, 2,07%, 4,13%, 18,16%, 2,69%, 14,65%, 14,28%, 1,83%, 20,47%

АО: 2,08%, 1,82%, 2,23%, 2,27%, 2,42%, 1,76%, 2,07%, 3,27%, 2,68%, 3,05%

Средняя доходность за 10 лет

АП: 11,42%

АО: 2,36%

Для сравнения: у Норникеля 9,14%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у НЛМК 8,39%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у Новатэка 3,85%, у Магнита 5,32%.

Не зря префы Сургута — одни из любимых акций у инвесторов. А вот по обычным акциям инвесторы пока что безрезультатно ждут изменения дивидендной политики.

Ближайшие дивиденды

Отсечка по дивидендам у СНГ вот уже много лет происходит в июле, так что разумно ожидать её именно в июле.

Последний отчёт

Сургутнефтегаз крайне мощно отчитался за 1П2024 по РСБУ. Он показал примерно огромное ничего. В бухгалтерском балансе раскрыли только общий объём активов/пассивов и капитала, в отчёте о финансовых результатах – лишь объём операционной и чистой прибыли, которая составила 139,9 млрд рублей, упав в пять раз г/г. Исходя из отчётности за первый квартал, компания получила чистый убыток во втором квартале в размере 128,7 млрд.

СНГ — одна из самых закрытых компаний, зато обладающая огромной сектой свидетелей кубышки. Её размер превышает капитализацию в 4 раза. Если кто-то из миноритариев считает, что имеет на неё какие-то права, то зря. А вот проценты от кубышки и её переоценка идут в чистую прибыль.

Котировки акций очень сильно зависят от курса доллара и курса нефти. Считается, что префы СНГ — это как покупка долларов, но только лежат они не под подушкой.

Такое мы берём?

Почему нет, если да! Но лично у меня доля СНГ в портфеле акций низкая, мне кажутся более интересными Роснефть с её Восток-Ойлом и Лукойл с его предсказуемостью. При этом, Сургут может преподнести какой-нибудь сюрприз, и, вероятно, он может оказаться приятным. В портфеле котлетера и туземунщика префы Сургута не будут лишними.

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