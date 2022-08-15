Где дивиденды, Алроса? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Алросы

Не всё то золото, что блестит. Алмазы, например, тоже блестят, как и глаза инвесторов, когда они ждут дивиденды. Смотрим, что по дивидендам у крупнейшего алмазадобытчика России и мира.

Алроса — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

Дивидендная политика

Дивидендная политика Алросы предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при показателе Чистый долг/EBITDA не выше 1,5.

История дивидендов

С 2013 года компания радует акционеров регулярными дивидендами. За последние 12 лет Алроса лишь раз пропустила выплату дивидендов — это было в 2022 году. Но назвать алмазодобытчика дивидендной коровой нельзя, размер дивидендов нестабильный, дивдоходность лишь трижды была выше 10%.

После нулевого 2022 года в 2023 и 2024 годах дивиденды были посредственными. В среднем, конечно, рост есть. В 2015 году 1,47 рубля (2%), в 2024 году 4,51 рубля (7,16%). Рекордный 2021 год принёс 18,33 рубля (13,5%). Были времена!

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 2%, 2,96%, 9,3%, 10,81%, 10,23%, 3,99%, 13,5%, 0%, 4,9%, 7,16%

Средняя доходность за 10 лет: 6,69%

Для сравнения: у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у Новатэка 3,85%, у Магнита 5,32%.

Дивдоходность не отличная, но и не ужасная. К сожалению, из-за санкций показатели стагнируют, но всё может рано или поздно измениться. Не зря же из алмазов делают лучших друзей девушек.

Ближайшие дивиденды

Вероятнее всего, итоговые дивиденды за 2024 год будут в период с мая по июль включительно. В прошлом году были в конце мая.

Последний отчёт

Посмотрим РСБУ 9М2024. Выручка снизилась на 30% до 166 млрд. Себестоимость снизилась на 14% до 112,4 млрд. Валовая прибыль рухнула на 50% до 53,59 млрд. Прибыль от продаж обвалилась на 65% и составила 32,75 млрд.

Прочие расходы подскочили в 5,5 раза до 18,99 млрд. Чистая прибыль упала на 68% и составила 28,26 млрд руб.

Для алмазных сейчас явно не лучшие времена. Да что уж там, дела у них просто отвратительные. Хорошо ещё, что долговая нагрузка низкая. Алмазная отрасль в глубоком затяжном кризисе, в отличие от золота, камушки копятся в алмазохранилищах, спрос на них низкий.

Такое мы берём?

Возможно, сейчас как раз лучшее время, чтобы брать, но пока об этом никто не знает (да-да, алмазная пружина сжимается, бриллиантовые иксы неизбежны). В моменте дела у Алросы не айс. Лично у меня доля Алросы в портфеле акций 3%, считаю её вполне комфортной, буду эту долю поддерживать, если не решусь на ротацию Алросы и какой-нибудь акции с меньшей долей (Например, Т-Банк).

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