Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов

Да, да и ещё минимум 18 раз да. Это я про года, в которые компании выплачивали дивиденды без перерывов 20 и более лет. Если бы не 2022 год, таких компаний было бы больше, но на данный момент таких компаний всего 5. Не всегда щедро, но всегда платили. Год назад таких компаний было 4.

Стабильные выплаты дивидендов для инвестора — это как красная тряпка для быка. Стабильные и высокие дивиденды толкают акции вверх, а ещё дивиденды можно реинвестировать. Да чего уж там, на дивиденды даже можно жить, если размер портфеля из дивидендных акций это позволяет.

Татнефть — 26 лет

По обычным акциям Татнефть платит 26 лет подряд, по привилегированным же были паузы. С 2000 по 2003 дивиденд был порядка 10–20 копеек, в 2019 году выплачивали 129 рублей! В 2022 и 2023 годах около 60 рублей, а в 2024 году почти 100. В 2025 году первый дивиденд уже отсёкся.

Лукойл — 25 лет

Дивидендная история у одного из главных дивидендных королей России длится с 2000 года. И не было ни одного года, когда бы Лукойл не заплатил. В далёком 2000 году годовой дивиденд составил 8 рублей, в 2024 году он стал в 126 раз больше и пробил косарь — 1012 рублей. Да, дивдоходность не всегда была двузначной, были времена с 2%, зато ни единого разрыва, если вы понимает, о чём я. Уверен, что и в этом году будут дивиденды, 26-ой год подряд.

Сургутнефтегаз-ап — 25 лет

Владелец главной валютной кубышки страны и по совместительству нефтегазовая компания платит дивиденды с 2000 года. Дивиденды, конечно, нестабильные от года к коду, но дивдоходность впечатляет. В 2000 году Сургутнефтегаз платил по префам 0,086 рубля, а максимальная на данный момент выплата была в 2024 году — 12,29 рубля. Двадцать шестой год подряд? Легко. Уверен, что заплатит, размер дивиденда может быть 9–10 рублей.

Новатэк — 21 год

Новатэк радует дивидендами уже 21 год подряд, а останавливаться не собирается, даже несмотря на санкции. Хотя компания не только про стабильные выплаты, но и про рост дивов. В 2004 году дивиденд был 89 копеек, а в 2023 — уже 95 рублей, правда в 2024 пришлось богатеть скромнее — 79 рублей. Почти каждый год размер дивиденда растёт, что нравится инвесторам. Но санкции будут мешать этому. Проверим в 2025 году. Дивиденды точно должны быть и 22 года подряд.

МТС — 20 лет подряд

МТС, несмотря на большую долговую нагрузку, пополнил элитный список. Если верить заявлениям компании, дивиденды будут платиться и дальше. Обещают 35 рублей. В 2005 году компания заплатила по 5,75 рубля, а в 2024 дивиденд как раз добрался до 35 рублей. Максимум был в 2020 — 42,75 рубля. АФК продолжает доить компанию.

Кто ещё может попасть в этот топ в ближайшие годы?

Роснефть — 18 лет без перерывов, Транснефть — 17 лет без перерывов, НМТП — 17 лет без перерывов. Сбер, к сожалению, выпал из-за пропуска. Как думаете, у всех получится попасть в элитный клуб в ближайшие годы?

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