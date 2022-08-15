Ни единого разрыва! 5 компаний, которые платят дивиденды 20 и более лет без перерывов

Стабильные выплаты дивидендов для инвестора — это как красная тряпка для быка. Стабильные и высокие дивиденды толкают акции вверх, а ещё дивиденды можно реинвестировать. Да чего уж там, на дивиденды даже можно жить, если размер портфеля из дивидендных акций это позволяет.
Татнефть — 26 лет
По обычным акциям Татнефть платит 26 лет подряд, по привилегированным же были паузы. С 2000 по 2003 дивиденд был порядка 10–20 копеек, в 2019 году выплачивали 129 рублей! В 2022 и 2023 годах около 60 рублей, а в 2024 году почти 100. В 2025 году первый дивиденд уже отсёкся.
Лукойл — 25 лет
Дивидендная история у одного из главных дивидендных королей России длится с 2000 года. И не было ни одного года, когда бы Лукойл не заплатил. В далёком 2000 году годовой дивиденд составил 8 рублей, в 2024 году он стал в 126 раз больше и пробил косарь — 1012 рублей. Да, дивдоходность не всегда была двузначной, были времена с 2%, зато ни единого разрыва, если вы понимает, о чём я. Уверен, что и в этом году будут дивиденды, 26-ой год подряд.
Сургутнефтегаз-ап — 25 лет
Владелец главной валютной кубышки страны и по совместительству нефтегазовая компания платит дивиденды с 2000 года. Дивиденды, конечно, нестабильные от года к коду, но дивдоходность впечатляет. В 2000 году Сургутнефтегаз платил по префам 0,086 рубля, а максимальная на данный момент выплата была в 2024 году — 12,29 рубля. Двадцать шестой год подряд? Легко. Уверен, что заплатит, размер дивиденда может быть 9–10 рублей.
Новатэк — 21 год
Новатэк радует дивидендами уже 21 год подряд, а останавливаться не собирается, даже несмотря на санкции. Хотя компания не только про стабильные выплаты, но и про рост дивов. В 2004 году дивиденд был 89 копеек, а в 2023 — уже 95 рублей, правда в 2024 пришлось богатеть скромнее — 79 рублей. Почти каждый год размер дивиденда растёт, что нравится инвесторам. Но санкции будут мешать этому. Проверим в 2025 году. Дивиденды точно должны быть и 22 года подряд.
МТС — 20 лет подряд
МТС, несмотря на большую долговую нагрузку, пополнил элитный список. Если верить заявлениям компании, дивиденды будут платиться и дальше. Обещают 35 рублей. В 2005 году компания заплатила по 5,75 рубля, а в 2024 дивиденд как раз добрался до 35 рублей. Максимум был в 2020 — 42,75 рубля. АФК продолжает доить компанию.
Кто ещё может попасть в этот топ в ближайшие годы?
Роснефть — 18 лет без перерывов, Транснефть — 17 лет без перерывов, НМТП — 17 лет без перерывов. Сбер, к сожалению, выпал из-за пропуска. Как думаете, у всех получится попасть в элитный клуб в ближайшие годы?
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