igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в январе. Что купил? Часть 2

Январь подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в первом месяце года. Удалось не только пополнить брокерский счёт, но и сгонять в отпуск. И пока Трамп наводит свои порядки, сделал очередные покупки. Кроме пополнения также пришли разные купоны и дивиденды от Диасофта, Татнефти и Роснефти.

Во второй половине января я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это я не только про пивко в отпуске;)

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, начал выполнение цели на 2025. Нужно пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Продолжаю покупки по скорректированной стратегии. Активно нужно покупать три акции: Яндекс, Т-Банк и Икс 5. Облигации тоже, они стали отставать от целевой доли. Недвижка ещё.

Что купил в первой половине января?

  • ОФЗ 26243 — 20 облигаций

  • МФК Т-Финанс 1Р1 — 5 облигаций

  • Акрон 1Р4 CNY — 3 юаневые облигации

  • Роснефть — 10 акций

  • ИКС 5 — 10 акций

  • Т-Банк — 6 акций

  • Газпром нефть — 5 акций

  • Яндекс — 3 акции

  • Рентал ПРО — 15 паёв

Что купил во второй половине января?

  • ОФЗ 26243 — 15 облигаций

  • Магнит 5Р01 — 20 облигаций (на размещении)

  • Европлан 1Р9 — 10 облигаций (в заявке на размещении)

  • ТГК-14 1Р5 — 10 облигаций (на размещении)

  • Глоракс 1Р3 — 10 облигаций (в заявке на размещении)

  • Камаз БО-П14 — 10 облигаций (в заявке на размещении)

  • Яндекс — 10 акций

  • Т-Банк — 6 акций

  • ИКС 5 — 8 акций

  • Рентал ПРО — 5 паёв

  • CNYRUBF — 2 фьючерса

Каких-то нежданчиков в январе не было, так что портфель не просел, но и не вырос. Топливо продолжает заливаться в баки и ждать своего часа, который обязательно наступит.

Инвест-детокс

Очень приятно было целую неделю побыть в горах и покататься на сноуборде по склонам Архыза. Дополнительным бонусом стал инвест-детокс, он же отдых от всех этих инвестиций. Горный воздух, холодное пивко и горячий шашлык — что может быть лучше!

Доля акций отрывается от целевой

На данный момент доли акций и облигаций в биржевой части портфеля почти сравнялись. Облигаций почти 45% (целевая доля 50%), акций более 43,5% (целевая доля 40%). Дилемма в том, что при улучшения ситуации акции будут расти быстрее, чем облигации, а значит доля акций будет увеличиваться. Неизвестно только, когда это произойдёт. Я умышленно позволяю доле акций увеличиваться, пока они дешёвые, лучше их покупать, чем не покупать. Не исключаю, что они могут и падать, открывая новое окно возможностей для покупок.

В планах на февраль: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. А ещё в феврале поеду в отпуск в Сочи, снова кататься.

А вы что покупали в январе?

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