Пополнил брокерский счёт на 200 000 в январе. Что купил? Часть 2

Во второй половине января я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — это я не только про пивко в отпуске;)
Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, начал выполнение цели на 2025. Нужно пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло.
По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Продолжаю покупки по скорректированной стратегии. Активно нужно покупать три акции: Яндекс, Т-Банк и Икс 5. Облигации тоже, они стали отставать от целевой доли. Недвижка ещё.
Что купил в первой половине января?
ОФЗ 26243 — 20 облигаций
МФК Т-Финанс 1Р1 — 5 облигаций
Акрон 1Р4 CNY — 3 юаневые облигации
Роснефть — 10 акций
ИКС 5 — 10 акций
Т-Банк — 6 акций
Газпром нефть — 5 акций
Яндекс — 3 акции
Рентал ПРО — 15 паёв
Что купил во второй половине января?
ОФЗ 26243 — 15 облигаций
Магнит 5Р01 — 20 облигаций (на размещении)
Европлан 1Р9 — 10 облигаций (в заявке на размещении)
ТГК-14 1Р5 — 10 облигаций (на размещении)
Глоракс 1Р3 — 10 облигаций (в заявке на размещении)
Камаз БО-П14 — 10 облигаций (в заявке на размещении)
Яндекс — 10 акций
Т-Банк — 6 акций
ИКС 5 — 8 акций
Рентал ПРО — 5 паёв
CNYRUBF — 2 фьючерса
Каких-то нежданчиков в январе не было, так что портфель не просел, но и не вырос. Топливо продолжает заливаться в баки и ждать своего часа, который обязательно наступит.
Инвест-детокс
Очень приятно было целую неделю побыть в горах и покататься на сноуборде по склонам Архыза. Дополнительным бонусом стал инвест-детокс, он же отдых от всех этих инвестиций. Горный воздух, холодное пивко и горячий шашлык — что может быть лучше!
Доля акций отрывается от целевой
На данный момент доли акций и облигаций в биржевой части портфеля почти сравнялись. Облигаций почти 45% (целевая доля 50%), акций более 43,5% (целевая доля 40%). Дилемма в том, что при улучшения ситуации акции будут расти быстрее, чем облигации, а значит доля акций будет увеличиваться. Неизвестно только, когда это произойдёт. Я умышленно позволяю доле акций увеличиваться, пока они дешёвые, лучше их покупать, чем не покупать. Не исключаю, что они могут и падать, открывая новое окно возможностей для покупок.
В планах на февраль: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы. А ещё в феврале поеду в отпуск в Сочи, снова кататься.
А вы что покупали в январе?
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