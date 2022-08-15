Что будет с ценами на недвижку в ближайшие 3 года? И что произошло с ценами в Москве и Сочи за месяц?

Я живу в Москве и инвестирую с целью покупки квартиры в Сочи. Это ежемесячный обзор ситуации с ценами. Поехали.

Сочи (объявления)

Посмотрим сначала, какая ситуация по объявлениям (не по сделкам) в Сочи. Данные отсюда: https://sochi.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/ Движения разнонаправленные. Первичка дорожает, вторичка дешевеет. Сочи: декабрь → январь Первичка: 479к → 503к (+5%)

Вторичка: 432к → 404к (-6,5%)

Москва (объявления)

А теперь в Москву. Данные отсюда: https://msk.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-kvartir/ В Москве недвижка опять немножко дорожает. Москва: декабрь → январь Первичка: 390к → 395к (+1,3%)

Вторичка: 438к → 439к (+0,2%) В Москве продано 44% (-1%) площади, 56% площадей не продано или продажи не начаты по данным ДОМ РФ. В Краснодарском крае продано 23% (-1%), в СПб 38% (-3%), в МО 31% (-5%). Данные отсюда: https://наш.дом.рф/аналитика/реализация_строящихся_квартир Посмотрим теперь, что по реальным сделкам, так как в объявлениях мы видим цены, которые хотят продавцы, в реальных же сделках мы видим цены, которые готовы платить покупатели.

Реальные сделки

Индекс московской недвижимости ДомКлик MREDC показывает сейчас 296к, на 1к выше декабря. Данные отсюда: https://www.moex.com/ru/index/MREDC/technical/ По другим городам индексов ДомКлик нет. СберИндекс показывает стоимость по реальным ценам продаж первички с лагом в месяц (данные за декабрь). Москва там считается отдельно, а Сочи только в рамках Краснодарского края. По России средняя цена — 170к за метр (+1к). Данные отсюда: https://sberindex.ru/ru/dashboards/real_estate_deals_primary_market 348к за метр в Москве (+5к). Опережает MREDC на 52к. По Краснодарскому краю средний ценник 166к (+1к). В МО 190к (+2к). Вторичка Москвы по СберИндексу 297к (-б/и). ИРН показывает 273к по Москве (+2к). Новая Москва 204к (+1к). МО 153к (б/и). Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/ Но в долларах всё падает. 2 699 долларов за метр (-50). Данные отсюда: https://www.irn.ru/gd/ В Сочи по данным SRG стоимость вторичного метра составляет 270к (-22к). В Москве ​​— 323к (+2к). Эксперты IRN отмечают, что вторичка в Москве в 2025 году может подешеветь на 10–15%. Но может и не подешеветь.

Что будет с ценами в ближайшие 3 года?

По итогам 2024 года цены на первичном рынке России в среднем выросли на 9,2%. При годовой инфляции в 9,52% это означает, что в реальном выражении цены почти не изменились. Дом РФ сделал прогноз, что номинальные цены на новостройки в 2025 году продолжат расти на уровне инфляции, а на вторичном рынке — чуть выше инфляции. Такая же ситуация будет и в следующие 2 года. Цены будут оставаться под давлением невысокого спроса. По прогнозу объём выдачи ипотечных кредитов в 2025 году может составить до 4 трлн руб. против 4,9 трлн в 2024 году.

Давайте возвращаться в Сочи и смотреть, как там мои дела