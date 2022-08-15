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Инвестиции

Итоги 43 месяцев инвестиций. 5,947 млн рублей

1 февраля, значит пора парафинить сноуборд и подводить итоги января. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 43 месяца позади. Погнали!

Инвестиции

Было на 1 января 5 676 216₽

  • Депозит: 1 140 176₽

  • Биржевой: 4 536 040₽

Собирал вещи, чтобы поехать кататься в отпуск на Архыз, и в чехле от маски нашёл 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал. 

Облигации: ОФЗ 26243, МФК Т-Финанс 1Р1, Акрон 1Р4 CNY, Магнит 5Р01, Европлан 1Р9, ТГК-14 1Р5, Глоракс 1Р3, Камаз БО-П14

Акции: Роснефть, ИКС 5, Т-Банк, Газпром нефть, Яндекс

Прочее: Рентал ПРО, CNYRUBF

Результат вышел лишь слегка положительным, не как на декабрьском ралли, когда росло всё подряд. В январе пришёл Трамп, но ещё ничего не успел сделать. По данным Интелинвест доходность портфеля около 10,1% по XIRR, месяц назад была 10,8%.

Январь детально так:

  • Депозит: 1 140 176 + 9 964 (проценты) = 1 150 140₽

  • Биржевой: 4 536 040 + 200 000 (пополнение) + 61 208 (рост) = 4 797 248₽

Суммарно: 5 676 216 + 200 000 (пополнение) + 71 172 (рост) = 5 947 388₽

Портфель в одном шаге от 6 млн — круто. Насыпались дивиденды и купоны, так что покупок было очень много. Несмотря на два зимних отпуска, радует, что удаётся держать ежемесячный темп по пополнениям. В этом году, надеюсь, нас ждут позитивные геополитические и экономические новости, а в ближайшее время ожидаем решения ЦБ по ключевой ставке.

Итого (за всё время):

  • Депозит: 810 000 → 1 150 140₽ (+340 140 или +41,99%)

  • Биржевой: 4 327 000 → 4 797 248₽ (+470 248 или +10,87%)

Суммарно: 5 137 000 → 5 947 388₽ (+810 388 или +15,78%)

Доходность XIRR: 10,1%

Средняя сумма пополнения: 119 465₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц, но чем дальше, тем больше. Для этого приходится увеличивать доходы.

А вот так это выглядит на графике

Доходность января получилась 1,25% или 15,04% в переводе на годовые. Рынок пока замер в ожидании, решаются только какие-то точечные задачи, но в любой момент он может повернуть в ту или иную сторону. Я обновил свою стратегию по акциям, так что следую ей. Она касается изменения целевых долей и состава бумаг.

Моя стратегия

Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Подробнее про состав и стратегию можно почитать тут. Также использую депозиты.

В январе удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, первый шаг сделан. Прогнозный пассивный доход от портфеля составляет более 60 000 рублей в месяц. Если вдруг хочется знать, откуда у инвесторов появляются деньги, то вот:

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Архыз

Первый отпуск уже позади, откатал Архыз, поделился своими впечатлениями в отдельном посте. Очень круто, хочу туда вернуться, когда будут открыты новые подъёмники и трассы. Кстати, очень доволен новой доской Jones Tweaker. Вот я на ней еду.

Сочи

В феврале будет второй отпуск, поеду кататься на Красную Поляну. Это практически ежегодная традиция, так что придётся кайфовать по проработанному сценарию: все курорты, лучшие кабаки и бесконечный чил.

Что ещё?

  • Размялся в Сорочанах и Степаново перед отпуском

  • Телеграм-канал подрос с 13 600 до 14 500 подписчиков (+900, отлично)

  • Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD. Январь прошёл довольно спокойно

  • Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и что будет с ценами в ближайшие 3 года

  • Посчитал весь пассивный доход портфеля за 2024 год

  • Сделал разборы Сургутнефтегаза и Алросы, а также облигаций и прогнозов

  • Нашёл 10 лучших и 10 худших акций 2024 года

  • Посмотрел, какие компании платят дивиденды более 20 лет без перерывов и какие пенсии хотят россияне

  • Выбрал ОФЗ, чтобы они давали доход каждый месяц

Планы на февраль: сгонять в отпуск, покататься. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока зима.

А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи и много всего прочего, даже мемы есть.

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