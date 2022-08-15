Итоги 43 месяцев инвестиций. 5,947 млн рублей

Было на 1 января 5 676 216₽

Депозит: 1 140 176₽

Биржевой: 4 536 040₽

Собирал вещи, чтобы поехать кататься в отпуск на Архыз, и в чехле от маски нашёл 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, МФК Т-Финанс 1Р1, Акрон 1Р4 CNY, Магнит 5Р01, Европлан 1Р9, ТГК-14 1Р5, Глоракс 1Р3, Камаз БО-П14

Акции: Роснефть, ИКС 5, Т-Банк, Газпром нефть, Яндекс

Прочее: Рентал ПРО, CNYRUBF

Результат вышел лишь слегка положительным, не как на декабрьском ралли, когда росло всё подряд. В январе пришёл Трамп, но ещё ничего не успел сделать. По данным Интелинвест доходность портфеля около 10,1% по XIRR, месяц назад была 10,8%.

Январь детально так:

Депозит: 1 140 176 + 9 964 (проценты) = 1 150 140₽

Биржевой: 4 536 040 + 200 000 (пополнение) + 61 208 (рост) = 4 797 248₽

Суммарно: 5 676 216 + 200 000 (пополнение) + 71 172 (рост) = 5 947 388₽

Портфель в одном шаге от 6 млн — круто. Насыпались дивиденды и купоны, так что покупок было очень много. Несмотря на два зимних отпуска, радует, что удаётся держать ежемесячный темп по пополнениям. В этом году, надеюсь, нас ждут позитивные геополитические и экономические новости, а в ближайшее время ожидаем решения ЦБ по ключевой ставке.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 150 140₽ (+340 140 или +41,99%)

Биржевой: 4 327 000 → 4 797 248₽ (+470 248 или +10,87%)

Суммарно: 5 137 000 → 5 947 388₽ (+810 388 или +15,78%)

Доходность XIRR: 10,1%

Средняя сумма пополнения: 119 465₽ в месяц

Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц, но чем дальше, тем больше. Для этого приходится увеличивать доходы.