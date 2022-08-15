Итоги 43 месяцев инвестиций. 5,947 млн рублей

Инвестиции
Было на 1 января 5 676 216₽
Депозит: 1 140 176₽
Биржевой: 4 536 040₽
Собирал вещи, чтобы поехать кататься в отпуск на Архыз, и в чехле от маски нашёл 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Само собой, купоны и дивиденды тоже реинвестировал. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.
Облигации: ОФЗ 26243, МФК Т-Финанс 1Р1, Акрон 1Р4 CNY, Магнит 5Р01, Европлан 1Р9, ТГК-14 1Р5, Глоракс 1Р3, Камаз БО-П14
Акции: Роснефть, ИКС 5, Т-Банк, Газпром нефть, Яндекс
Прочее: Рентал ПРО, CNYRUBF
Результат вышел лишь слегка положительным, не как на декабрьском ралли, когда росло всё подряд. В январе пришёл Трамп, но ещё ничего не успел сделать. По данным Интелинвест доходность портфеля около 10,1% по XIRR, месяц назад была 10,8%.
Январь детально так:
Депозит: 1 140 176 + 9 964 (проценты) = 1 150 140₽
Биржевой: 4 536 040 + 200 000 (пополнение) + 61 208 (рост) = 4 797 248₽
Суммарно: 5 676 216 + 200 000 (пополнение) + 71 172 (рост) = 5 947 388₽
Портфель в одном шаге от 6 млн — круто. Насыпались дивиденды и купоны, так что покупок было очень много. Несмотря на два зимних отпуска, радует, что удаётся держать ежемесячный темп по пополнениям. В этом году, надеюсь, нас ждут позитивные геополитические и экономические новости, а в ближайшее время ожидаем решения ЦБ по ключевой ставке.
Итого (за всё время):
Депозит: 810 000 → 1 150 140₽ (+340 140 или +41,99%)
Биржевой: 4 327 000 → 4 797 248₽ (+470 248 или +10,87%)
Суммарно: 5 137 000 → 5 947 388₽ (+810 388 или +15,78%)
Доходность XIRR: 10,1%
Средняя сумма пополнения: 119 465₽ в месяц
Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц, но чем дальше, тем больше. Для этого приходится увеличивать доходы.
А вот так это выглядит на графике
Доходность января получилась 1,25% или 15,04% в переводе на годовые. Рынок пока замер в ожидании, решаются только какие-то точечные задачи, но в любой момент он может повернуть в ту или иную сторону. Я обновил свою стратегию по акциям, так что следую ей. Она касается изменения целевых долей и состава бумаг.
Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Подробнее про состав и стратегию можно почитать тут. Также использую депозиты.
В январе удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, первый шаг сделан. Прогнозный пассивный доход от портфеля составляет более 60 000 рублей в месяц. Если вдруг хочется знать, откуда у инвесторов появляются деньги, то вот:
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
Архыз
Первый отпуск уже позади, откатал Архыз, поделился своими впечатлениями в отдельном посте. Очень круто, хочу туда вернуться, когда будут открыты новые подъёмники и трассы. Кстати, очень доволен новой доской Jones Tweaker. Вот я на ней еду.
Сочи
В феврале будет второй отпуск, поеду кататься на Красную Поляну. Это практически ежегодная традиция, так что придётся кайфовать по проработанному сценарию: все курорты, лучшие кабаки и бесконечный чил.
Что ещё?
Размялся в Сорочанах и Степаново перед отпуском
Телеграм-канал подрос с 13 600 до 14 500 подписчиков (+900, отлично)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD. Январь прошёл довольно спокойно
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и что будет с ценами в ближайшие 3 года
Посчитал весь пассивный доход портфеля за 2024 год
Сделал разборы Сургутнефтегаза и Алросы, а также облигаций и прогнозов
Нашёл 10 лучших и 10 худших акций 2024 года
Посмотрел, какие компании платят дивиденды более 20 лет без перерывов и какие пенсии хотят россияне
Выбрал ОФЗ, чтобы они давали доход каждый месяц
Планы на февраль: сгонять в отпуск, покататься. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока зима.
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