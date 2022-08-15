Инфляция жестит, а рубль не слабеет. Где самая дорогая недвижка на Чёрном море? Облигации, крипта, дивиденды. Воскресный инвестдайджест

Самая тёплая зима в самом разгаре, а всё равно хочется в тепло, на морюшко. Кстати, посмотрим, во сколько это обойдётся. Пока продолжается дивидендная засуха, появляется множество новых облигаций, индексы чилят, инфляция разгоняется.

Трамп пока не помогает, а я помогу вам узнать о самом интересном, что произошло за неделю, го читать свежий дайджест.

Рубль остаётся крепким

Рубль не слабеет. Изменение: 97,79 → 98,57 руб. за доллар (курс ЦБ 98,26 → 97,81). Юань 13,46 → 13,35 (ЦБ 13,51 → 13,26). Ниже ста — берём. У экспертов нет консенсуса относительно курса и того, почему рубль не слабеет, просто что-то мямлят про «от 85 до 110».

Стоять, не двигаться

Индекс продолжает ходить вокруг да около вторую неделю подряд. Итоговое изменение IMOEX с 2 947 до 2 948. Рынок пока не верит в Трампа и его миротворческие речи, но готов поверить, если будет нужно.

Долларовый РТС тоже постоял на месте с 945 до 949.

Рубль-то практически не изменился, IMOEX тоже, вот и RTS как все. Сейчас идёт фехтование через слухи и заявления, но на словах все Лев Толстой, а на деле будем посмотреть.

Дивидендная засуха

Временно не богатеем в феврале, а вот весной как начнём богатеть! После годовых МСФО будет вал рекомендаций по годовым дивидендам, так что ждём от Иксов сильнее всего. Магнит? Ни слуху, ни духу.

Самые большие прогнозные дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: Монополия, Бэлти Гранд, Рольф, Ростелеком, Европлан, Камаз, РДВ. В Европлане и Камазе поучаствовал.

На очереди: Глоракс, Евротранс, Биннофарм, Россети, ГТЛК, МГКЛ, Новатэк USD, Апри, ВИС и другие. Участвую в Глораксе, Новатэк тоже хочу. Биннофарм не буду, там оферта.

RGBI снижается пятую неделю подряд: 104,52 → 103,79. Прогнозируют дальнейший разгон инфляции, так что предпосылок к снижению ключа нет.

Недвижка продолжает вяло дорожать

Индекс MREDC вырос с 296,1к до 296,8к за метр. Эксперты даже считают, что в ближайшие 3 года рост будет минимальным, а то и не будет его вовсе. Ипотеки дорогие, только депозиты потихоньку перетекают в бетон.

Самая дорогая недвижка на Чёрном море

Посмотрим, где самая дорогая вторичка на море по данным Домклик. Сочи (318к за метр) остаётся самым дорогим на побережье, а вот на втором месте не Геленджик (246к), а Ялта (248к). Далее идут Алушта (223к), Судак (206к), Алупка и Анапа (по 176к) и Евпатория (167к).

Биткоин не обновил рекорд

Биткоин на этой неделе не решился взять новую планку, но твёрдо и чётко сидит выше 100. Мой криптопортфель снизился с 2430 до 2380. Трамп временно переключился на другие истории.

Инфляция жестит

Инфляция за неделю составила 0,22% после 0,25%. С начала года рост цен составил 1,14%, жёстко. Темп не просто двузначный, а бодрее прошлогоднего на 30%. Если брать 12 месяцев, то инфляция ускорилась до 10,14% с 10,04%. Огурцы подорожали на 1,1%, водка на 1%, яйца на 0,8%. Прям давят на больное с водкой и огурчиками. Скоро будем пояса затягивать потуже.

Инфляционные ожидания россиян выросли до 14% — это максимум с конца 2023 года.

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