Топ-10 дивидендных акций на ближайший год от Газпромбанка

Но если взять только акции в свободном обращении, то суммарные дивиденды составят 0,7 млрд против 0,5 млрд за прошлый год. Неплохо. А пока посмотрим, какие дивидендные акции по мнению аналитиков ГПБ будут лучшими в этом году.
Средняя прогнозная дивдоходность топ-10 акций составляет 16,5%. Если же говорить про среднюю дивдоходность индекса Мосбиржи, она может составить 8,7%. Ну и переходим к топу.
ИКС 5
Прогнозная дивдоходность: 22%
Целевая цена: 5100 рублей
Потенциал роста: 74%
В 2025 году эксперты ГПБ ожидают от компании дивиденд в размере 650 рублей, в 2026 году — 293 рубля на акцию. После редомициляции я добавил акции иксов в свой портфель.
Сургутнефтегаз-ап
Прогнозная дивдоходность: 19%
Целевая цена: 52 рубля
Потенциал падения — 10%
Префы СНГ становятся менее чувствительными к курсовым разницам, при этом растут процентные доходы, в связи с этим волатильность котировок должна снизиться. Прогноз за 2024 год — 10,8, за 2025 год — 8,5, за 2026 год — 8,6 рубля. СНГ-ап у меня в портфеле тоже есть.
Татнефть-ап и Татнефть-ао
Прогнозная дивдоходность: ап 17% / ао 16%
Целевая цена: ап 820 /ао 845 рублей
Потенциал роста: ап 25% / ао 26%
В ГПБ ждут увеличения добычи в перспективе 5–7 лет, так что Татнефть хороша не только сейчас, но и в будущем. Прогнозный дивиденд за 2024 год — 95, за 2025 год — 100,6, за 2026 год — 118,2 рубля. У меня в портфеле Татнефть присутствует, а в топ попали сразу обе татарские акции.
МТС
Прогнозная дивдоходность: 16%
Целевая цена: 250 рублей
Потенциал роста: 13%
Несмотря на дикие процентные расходы, МТС обещают платить 35 рублей на акцию как минимум в ближайшие 2 года. Аналитикам ничего не остаётся кроме как согласиться. У меня акций МТС настолько мало, что почти нет. Но есть.
Газпром нефть
Прогнозная дивдоходность: 16%
Целевая цена: 740 рублей
Потенциал роста: 21%
Апгрейд Московского НПЗ и дойка мамкой дочки позволили аналитикам ещё одной дочки Газпрома спрогнозировать 97 рублей за 2024 год, 96 рублей за 2025 и 113 рублей за 2026. У меня в портфеле есть ГПН.
Лукойл
Прогнозная дивдоходность: 15%
Целевая цена: 9090 рублей
Потенциал роста: 28%
Как и всегда, Лукойл считается одной из главных дивидендных историй. Аналитики прогнозируют 1071 рубль за 2024 год, за 2025 год — 1078 и за 2026 — 1371 рубль. У меня Лукойл в топ-5 моих акций.
SFI
Прогнозная дивдоходность: 15%
SFI стал лучшей акцией 2024 года по доходности, но у меня в портфеле её нет. В ГПБ ждут 227,6 рубля на акцию.
Банк Санкт-Петербург-ао
Прогнозная дивдоходность: 15%
Тоже одна из лучших акций прошлого года. Аналитики ждут продолжения питерского банкета.
Транснефть-ап
Прогнозная дивдоходность: 14%
Целевая цена: 1550 рублей
Потенциал роста: 35%
Замыкает топ Транснефть, которая может заплатить 67 рублей за 2024 год, 169 рублей за 2025 год и 180 рублей за 2026 год. У меня в портфеле тоже отсутствует.
У меня в портфеле есть 6 из 10 представленных в топе акций. Или из 9, если не считать Татнефть дважды. Нет Транснефти, БСПб и ЭсЭфАй. Икс 5 появился у меня в портфеле совсем недавно, как только произошёл православный переезд домой. Нефтяники — давно и прочно занимают лучшие места среди моих акций. А у вас что имеется?
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