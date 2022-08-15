Топ-10 дивидендных акций на ближайший год от Газпромбанка

Но если взять только акции в свободном обращении, то суммарные дивиденды составят 0,7 млрд против 0,5 млрд за прошлый год. Неплохо. А пока посмотрим, какие дивидендные акции по мнению аналитиков ГПБ будут лучшими в этом году. Средняя прогнозная дивдоходность топ-10 акций составляет 16,5%. Если же говорить про среднюю дивдоходность индекса Мосбиржи, она может составить 8,7%. Ну и переходим к топу.

ИКС 5

Прогнозная дивдоходность: 22%

Целевая цена: 5100 рублей

Потенциал роста: 74% В 2025 году эксперты ГПБ ожидают от компании дивиденд в размере 650 рублей, в 2026 году — 293 рубля на акцию. После редомициляции я добавил акции иксов в свой портфель.

Сургутнефтегаз-ап

Прогнозная дивдоходность: 19%

Целевая цена: 52 рубля

Потенциал падения — 10% Префы СНГ становятся менее чувствительными к курсовым разницам, при этом растут процентные доходы, в связи с этим волатильность котировок должна снизиться. Прогноз за 2024 год — 10,8, за 2025 год — 8,5, за 2026 год — 8,6 рубля. СНГ-ап у меня в портфеле тоже есть.

Татнефть-ап и Татнефть-ао

Прогнозная дивдоходность: ап 17% / ао 16%

Целевая цена: ап 820 /ао 845 рублей

Потенциал роста: ап 25% / ао 26% В ГПБ ждут увеличения добычи в перспективе 5–7 лет, так что Татнефть хороша не только сейчас, но и в будущем. Прогнозный дивиденд за 2024 год — 95, за 2025 год — 100,6, за 2026 год — 118,2 рубля. У меня в портфеле Татнефть присутствует, а в топ попали сразу обе татарские акции.

МТС

Прогнозная дивдоходность: 16%

Целевая цена: 250 рублей

Потенциал роста: 13% Несмотря на дикие процентные расходы, МТС обещают платить 35 рублей на акцию как минимум в ближайшие 2 года. Аналитикам ничего не остаётся кроме как согласиться. У меня акций МТС настолько мало, что почти нет. Но есть.

Газпром нефть

Прогнозная дивдоходность: 16%

Целевая цена: 740 рублей

Потенциал роста: 21% Апгрейд Московского НПЗ и дойка мамкой дочки позволили аналитикам ещё одной дочки Газпрома спрогнозировать 97 рублей за 2024 год, 96 рублей за 2025 и 113 рублей за 2026. У меня в портфеле есть ГПН.

Лукойл

Прогнозная дивдоходность: 15%

Целевая цена: 9090 рублей

Потенциал роста: 28% Как и всегда, Лукойл считается одной из главных дивидендных историй. Аналитики прогнозируют 1071 рубль за 2024 год, за 2025 год — 1078 и за 2026 — 1371 рубль. У меня Лукойл в топ-5 моих акций.

SFI

Прогнозная дивдоходность: 15% SFI стал лучшей акцией 2024 года по доходности, но у меня в портфеле её нет. В ГПБ ждут 227,6 рубля на акцию.

Банк Санкт-Петербург-ао

Прогнозная дивдоходность: 15% Тоже одна из лучших акций прошлого года. Аналитики ждут продолжения питерского банкета.

Транснефть-ап