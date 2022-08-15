10% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении

Юань — это хорошо, но доллар лучше. Так и с облигациями, даже с теми, которые лишь привязаны к курсу грязной зелёной бумажки. Но не простой, а номиналом 100 американских долларов. В отличие от замещающих, в 10 раз доступнее. Михельсон продолжает тренд на стодолларовые облигации. Смотрим новый выпуск Новатэка.

Объём выпуска — 200 млн долларов США. 3 года. Ориентир купона: 9–10% (YTM до 12,82%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от АКРА и Эксперт РА (октябрь 2024).

Новатэк — компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Одна из крупнейших частных компаний страны и крупнейшая независимая компания РФ по газу. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон.

Выпуск: Новатэк-001P-03

Объём: 200 млн долларов США

Начало размещения: 12 февраля (сбор заявок до 6 февраля)

Срок: 3 года

Купонная доходность: 9–10%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Новатэк? СПГ кто-то ещё покупает за доллары?

Покупают за всё, что считается деньгами, хотя и не так хорошо, как бы могло быть без санкций. Бизнес Новатэка под давлением, думаю, что все и так прекрасно это понимают. Но запасы газа, банки сгущёнки и кораблики продолжают выполнять свою святую цель — помогать инвесторам богатеть на купонах.

А что с результатами? Посмотрим МСФО 1П2024. Выручка от реализации выросла до 752,4 млрд рублей (+17% г/г). EBITDA норм. выросла до 480,7 млрд (+15,6% г/г). Чистая прибыль акционеров увеличилась до 341,7 млрд (рост в 2,2 раза г/г). Чистый долг из отрицательного стал положительным: 139,8 млрд (-25,9 млрд годом ранее), но значение Чистый долг/EBITDA низкое — 0,16.

По предварительным итогам 2024 года, добыча углеводородов у компании выросла на 3,3 п.п. до 667 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). В сегменте добычи газа рост составил 2,1% г/г, а в сегменте добычи жидких углеводородов - 11,4% г/г. Таким образом, наблюдается ускорение темпов добычи. При этом общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,8 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год.

Новатэк продолжает оставаться одной из главных мишеней для санкций. Санкции ввели даже против СПГ-танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ с Арктик СПГ-2, который тоже находится под санкциями. Российский газ в Европе не нужен американцам, потому что они хотят продавать свой. Но компания пока выкручивается. Да так, что выплачивает рекордные дивиденды в последние три года.

Что будет дальше — вопрос. Ситуация вряд ли простая, но и покупателей на газ хватает. Из проблем: санкции, трансграничные платежи, борьба за рынок СПГ с другими экспортёрами, геополитика, высокая ключевая ставка. Стандартный джентльменский набор, короче говоря. Я приостановил покупку акций, но облигации, особенно с привязкой к доллару, покупаю.

Новый выпуск хорош по всем параметрам, даже если купон немного уронят, вплоть до 9%. В размещении поучаствовать не получается, мой брокер не предлагает такую возможность, так что придётся покупать после размещения на вторичке. Курс как раз присел, будет ещё выгоднее.

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