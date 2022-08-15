Кто чаще всех платит дивиденды?

Чаще всего дивиденды платятся раз в год, реже можно получить две выплаты, но есть несколько компаний, которые платят три–четыре раза в год. Посмотрел, кто так делает, и вам покажу. Платить по три-четыре раза в год — это модно, стильно и молодёжно, так что среди этих компаний есть и айтишники, и модные заводы. Но дивполитика и прошлые выплаты не означают, что компании обязательно будут платить дивиденды! Северсталь тому пример, она не выплатит финальные дивиденды за 2024 год.

Татнефть

Прогноз на 12 месяцев: 15,6% Почти стабильно платит трижды в год. Никто из нефтянки до такого больше не додумался. А если додумаются, то Татнефть сможет всех переиграть и платить четыре раза в год. Ещё и дивдоходность на высоте. У меня в портфеле есть в топ-10.

Евротранс

Прогноз на 12 месяцев: 12,4% Акция хоть и считается скамом среди некоторых инвесторов, но вот чего у Евротранса не отнять, так это дивиденды трижды в год. Правда дивидендная история пока скромная. А доходность солидная.

Банк Авангард

Прогноз на 12 месяцев: 13% Авангард открывает список финансистов. Он может заплатить от двух до четырёх раз за год, четырежды он платил в 2019 и 2023 годах, а трижды — в 2021 и 2024. Правда в другие годы дивидендный улов мог насчитывать одну или две выплаты.

Т-Банк

Прогноз на 12 месяцев: 5% Т-Банк после ребрендинга встрепенулся и пообещал платить ежеквартально. Но это пока на словах, на деле после перерыва Т платил лишь однажды, а доходность не стоит ждать высокую. У меня в портфеле есть в топ-15.

Займер

Прогноз на 12 месяцев: 8–9% Компания сходу начала бомбить дивидендами после IPO, но акции сильно укатали в пол. Рискованная история, но дивдоходность и периодичность — мощь.

Диасофт

Прогноз на 12 месяцев: 1–1,5% Айтишники любят деньги, но они более чем скромны. В 2024 году платили трижды, и в 2025 году уже успели разок заплатить, что суммарно за 12 месяцев как раз четыре раза, и в марте будет ещё одна выплата. У меня в портфеле есть чуть-чуть.

Северсталь

Прогноз на 12 месяцев: 5,5% Металлурги все как на подбор хотели бы платить каждый квартал, но конъюнктура всё поменяла. Северсталь уже отказалась от финальных дивидендов за год, а так-то раньше платила четырежды в год. Надеюсь, что и в будущем будет. У меня в портфеле есть в топ-10.

ММК

Прогноз на 12 месяцев: 6,5% Практически то же самое можно сказать и про ММК, но выплаты даже в жирные времена были не такими частыми, как у Северстали.

НЛМК

Прогноз на 12 месяцев: 14–14,5% И про новолипецких можно повторить. До 2021 года включительно ежеквартальные дивиденды были нормой. Теперь Надеемся и верим. У меня в портфеле есть в топ-10.

ФосАгро

Прогноз на 12 месяцев: 8% Четырежды в год ФосАгро платил также до 2021 года включительно. Теперь темп снижен, но дивиденды продолжают выплачиваться. Возможно, скоро снова увидим ежеквартальные дивы. У меня в портфеле есть в топ-15.

Озон Фармацевтика

Прогноз на 12 месяцев: 2,6% Фармацевты в дивполитике обещают платить ежеквартельно, но пока этого никто не успел проверить, так как Озонфарма только недавно появилась на бирже. Доходность обещает быть не отличной.

НКХП

Прогноз на 12 месяцев: 5,9% Портовики-пекари в прошлом году впервые выплатили дивиденды четыре раза, ранее же платили от одного до трёх раз в год. Стабильно.

Инарктика

Прогноз на 12 месяцев: 9% Рыбаки платят дивиденды регулярно, но так, чтобы ежеквартельно, платили только в прошлом году. Ранее платили 1–3 раза в год. И не очень много.

ММЦБ

Прогноз на 12 месяцев: 5,9% Всё чётко как в аптеке. Дивиденды трижды в год, только над их размером нужно поработать.

НоваБев

Прогноз на 12 месяцев: 10% Алконавты платят три раза в год, и это хорошо, если чаще, то можно спиться. У меня в портфеле есть чуть-чуть.

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