Кто чаще всех платит дивиденды?

Чаще всего дивиденды платятся раз в год, реже можно получить две выплаты, но есть несколько компаний, которые платят три–четыре раза в год. Посмотрел, кто так делает, и вам покажу.
Платить по три-четыре раза в год — это модно, стильно и молодёжно, так что среди этих компаний есть и айтишники, и модные заводы. Но дивполитика и прошлые выплаты не означают, что компании обязательно будут платить дивиденды! Северсталь тому пример, она не выплатит финальные дивиденды за 2024 год.
Татнефть
Прогноз на 12 месяцев: 15,6%
Почти стабильно платит трижды в год. Никто из нефтянки до такого больше не додумался. А если додумаются, то Татнефть сможет всех переиграть и платить четыре раза в год. Ещё и дивдоходность на высоте. У меня в портфеле есть в топ-10.
Евротранс
Прогноз на 12 месяцев: 12,4%
Акция хоть и считается скамом среди некоторых инвесторов, но вот чего у Евротранса не отнять, так это дивиденды трижды в год. Правда дивидендная история пока скромная. А доходность солидная.
Банк Авангард
Прогноз на 12 месяцев: 13%
Авангард открывает список финансистов. Он может заплатить от двух до четырёх раз за год, четырежды он платил в 2019 и 2023 годах, а трижды — в 2021 и 2024. Правда в другие годы дивидендный улов мог насчитывать одну или две выплаты.
Т-Банк
Прогноз на 12 месяцев: 5%
Т-Банк после ребрендинга встрепенулся и пообещал платить ежеквартально. Но это пока на словах, на деле после перерыва Т платил лишь однажды, а доходность не стоит ждать высокую. У меня в портфеле есть в топ-15.
Займер
Прогноз на 12 месяцев: 8–9%
Компания сходу начала бомбить дивидендами после IPO, но акции сильно укатали в пол. Рискованная история, но дивдоходность и периодичность — мощь.
Диасофт
Прогноз на 12 месяцев: 1–1,5%
Айтишники любят деньги, но они более чем скромны. В 2024 году платили трижды, и в 2025 году уже успели разок заплатить, что суммарно за 12 месяцев как раз четыре раза, и в марте будет ещё одна выплата. У меня в портфеле есть чуть-чуть.
Северсталь
Прогноз на 12 месяцев: 5,5%
Металлурги все как на подбор хотели бы платить каждый квартал, но конъюнктура всё поменяла. Северсталь уже отказалась от финальных дивидендов за год, а так-то раньше платила четырежды в год. Надеюсь, что и в будущем будет. У меня в портфеле есть в топ-10.
ММК
Прогноз на 12 месяцев: 6,5%
Практически то же самое можно сказать и про ММК, но выплаты даже в жирные времена были не такими частыми, как у Северстали.
НЛМК
Прогноз на 12 месяцев: 14–14,5%
И про новолипецких можно повторить. До 2021 года включительно ежеквартальные дивиденды были нормой. Теперь Надеемся и верим. У меня в портфеле есть в топ-10.
ФосАгро
Прогноз на 12 месяцев: 8%
Четырежды в год ФосАгро платил также до 2021 года включительно. Теперь темп снижен, но дивиденды продолжают выплачиваться. Возможно, скоро снова увидим ежеквартальные дивы. У меня в портфеле есть в топ-15.
Озон Фармацевтика
Прогноз на 12 месяцев: 2,6%
Фармацевты в дивполитике обещают платить ежеквартельно, но пока этого никто не успел проверить, так как Озонфарма только недавно появилась на бирже. Доходность обещает быть не отличной.
НКХП
Прогноз на 12 месяцев: 5,9%
Портовики-пекари в прошлом году впервые выплатили дивиденды четыре раза, ранее же платили от одного до трёх раз в год. Стабильно.
Инарктика
Прогноз на 12 месяцев: 9%
Рыбаки платят дивиденды регулярно, но так, чтобы ежеквартельно, платили только в прошлом году. Ранее платили 1–3 раза в год. И не очень много.
ММЦБ
Прогноз на 12 месяцев: 5,9%
Всё чётко как в аптеке. Дивиденды трижды в год, только над их размером нужно поработать.
НоваБев
Прогноз на 12 месяцев: 10%
Алконавты платят три раза в год, и это хорошо, если чаще, то можно спиться. У меня в портфеле есть чуть-чуть.
Мать и Дитя
Прогноз на 12 месяцев: 9%
В прошлом году платили трижды, а до этого дивиденды платились один-два раза в год. Обещают, что теперь, после редомициляции, будут платить не реже раза в год, даже дивполитику сделали.
У меня из этого списка есть Татнефть, Т-Банк, Северсталь, НЛМК, ФосАгро, Диасофт и Новабев. Доля двух последних очень низкая, у остальных целевая доля 3% либо 5%. Самый надёжный вариант с Татнефтью, но в будущем круче прочих может оказаться и Т-Банк. Северсталь на пике инвестиционного цикла, а вот на НЛМК и ФосАгро очень рассчитываю. Лично мне важнее стабильность, перспективы и годовая дивдоходность. А вы смотрите на периодичность выплат или это вообще для вас неважно?
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