Где дивиденды, МТС? История, доходность, дивидендная политика и перспективы МТС

МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России и Белоруссии. Крупнейший по количеству абонентов оператор связи в России. Принадлежит АФК Системе.

В апреле 2024 СД утвердил дивполитику на 2024-2026, по которой нужно платить не менее 35 рублей на акцию в течение каждого календарного года. При определении размера дивидендов СД учитывает ряд факторов, в том числе денежные потоки от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию. Так что платит по 35 рублей вопреки всепропальщикам.

С 2005 года компания радует акционеров регулярными дивидендами. В прошлом году МТС попал в клуб-20. Кроме него там всего 4 компании, которые платят 20 и более лет подряд.

МТС — настоящая дивидендная корова АФК Системы, и она стабильно платит в районе 8–10% ежегодно, максимальная дивдоходность была 13,43% в прошлом году. Максимальный дивиденд 42,75 рубля был в 2020.

Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 10,63%, 10,91%, 10,13%, 9,08%, 10,19%, 12,81%, 10,79%, 12,31%, 8,88%, 13,43%

Средняя доходность за 10 лет: 10,92%

Для сравнения: у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Роснефти 5,02%, у Интер РАО 5,32%, у Татнефти-п 9,81%, у Новатэка 3,85%, у Магнита 5,32%.

Выглядит круто, но есть одно существенное но! У МТС настолько большая долговая нагрузка, что по сути он платит дивиденды в долг. Впрочем, других компаний, которые могут генерить такую прибыль, как МТС, у АФК нет. Вот и выходит, что акции МТС — это квазиоблигации. Особо не растут, особо не падают, дивиденды капают как купоны.