24,5% на лизинге. Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении

И снова балтийцы идут к инвесторам за деньгами. Но это нормально, весь лизинг только так и живёт, занимая львиную долю у любимых инвесторов в облигациях. Посмотрим, что на этот раз.

Объём выпуска — 3 млрд. 3 года. Ориентир купона: 24–24,5% (YTM до 27,45%). Без оферты, c амортизацией по 12,5% в даты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36 купонов*. Купоны ежемесячные. Рейтинг AA- от АКРА (декабрь 2024) и Эксперт РА (январь 2025).

* В ряде источников указан срок 10 лет с офертой через 3 года и без амортизации. Вероятно, кто-то напутал.

Балтийский лизинг — старейшая в РФ универсальная лизинговая компания родом из СПб, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Клиентская база в основном из МСБ. В октябре 2023 владельцем БЛ стал Контрол Лизинг.

Выпуск: БалтЛиз-БО-П15

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 28 февраля (сбор заявок до 25 февраля)

Срок: 3 года

Купонная доходность: до 24,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Для квалов: нет

Почему Балтийский лизинг? Контрол его ещё не развалил?

Не только не развалил, но и планирует выйти на IPO, чтобы потом при случае развалить. Хотели в 2025 году, но не факт, что конъюнктура будет хорошей.

Посмотрим показатели за 9М2024. Собственные средства выросли до 25 млрд (20,4 млрд на конец 2023). Активы выросли до 190 млрд (167 млрд на конец 2023). Достаточность капитала 13,8% — на уровне последних четырёх лет.

Чистая прибыль растёт из года в год 3,1 млрд в 2021, 3,9 млрд в 2022, 5,3 млрд в 2023, 4,7 млрд за 9М2024 (прогноз на 2024 год 6,2 млрд). Правда вместе с чистой прибылью растут и процентные расходы. Тут всё просто — это суть лизинга, процентные расходы перекладываются на лизингополучателей, и портфель надёжный. Но рентабельность проседает.

У компании бондов на 56 млрд, и если купон по новому выпуску будет 24–24,5%, будет хорошо. У свежего ГТЛК купон 24%, правда 1,5 года и без амортизации. Компания с большим запасом прочности, купон для высокого рейтинга выглядит конкурентным, я участвую на небольшую долю.

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