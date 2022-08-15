Пенсионный криптофонд. Месяц 22

Не все коту криптомасленица. Февраль охарактеризовался отрицательным туземуном, но я продолжаю готовиться к крипточилу на пенсии и формирую криптопортфель, благодаря которому буду чилить на криптоострове. Для этого я ежемесячно покупаю крипту на небольшую сумму. Смотрим, что произошло за февраль.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 февраля:

Эквивалент в BTC: 0,02336171

Эквивалент в RUB: 235 700 ₽

Эквивалент в USD: 2 392 $

Пополнил на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Конечно, брокерский счёт я побольше пополнил, на 200 000.

Читал криптоэкспертов, у них была паника из-за обратного туземуна крипты. Многие из них даже плакали. Но кто-то был доволен, потому что обвал — это отличная возможность купить всяких монет дёшево. Ну как дёшево, не так-то уж и дёшево, всё же ниже 80к биткоин не пошёл, а вот какие-то другие монеты посыпались.

А 2 марта Дональд Трамп заявил, что его рабочая группа по криптовалютам должна «двигаться вперёд» с созданием стратегического резерва цифровых активов, включающего Solana (SOL), XRP компании Ripple и Cardano (ADA). Позже президент США уточнил, что биткоин, эфир и другие «ценные» криптовалюты также войдут в резерв.

Стало на 1 марта:

Эквивалент в BTC: 0,022217766

Эквивалент в RUB: 235 700 + 4 700 (пополнение) - 71 100 (отрицательный рост) = 169 300 ₽

Эквивалент в USD: 2 392 + 50 (пополнение) -550 (рост) = 1 892 $

Итого (за всё время):

Эквивалент в BTC: 0,022217766

Эквивалент в RUB: 107 520 → 169 300 ₽ (+61 780 ₽ или +57,45%)

Эквивалент в USD: 1 191 → 1 892 $ (+701 $ или +58,85%)

Шеф, всё пропало!

Для моего портфеля это сильнейшая просадка за всю его историю, если не ошибаюсь, ну или у меня память короткая, как и у всех инвесторов. Но я смотрю на ситуацию позитивно, поскольку наконец-то рука поднимается покупать. Влупил весь скопившийся объём USDT в биткоин. Жаль, конечно, что он был небольшим. Альты не покупал, как и эфир.

Ну и в марте уже снова рост начался, никогда в этой крипте спокойно не бывает.

Из альтов у меня: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Это мой crypto island INDEX. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове.

Обратный туземун был отменён. Началось очередное Трамп-ралли. Криптоостров снова всё ближе и ближе. Всем крипточила!

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